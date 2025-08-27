Skip to contentSkip to accessibility help
Ismerje meg az új LG álló porszívó kínálatot,
és válassza az Önhöz legjobban illőt!

Díjnyertes formatervezésű állóporszívókat dob piacra Magyarországon az LG

CORPORATE08/27/2025

Újra megkezdi a porszívók értékesítését Magyarországon az LG. A vállalat új, vezeték nélküli, díjnyertes formatervezésű állóporszívókból álló termékcsaládja már elérhető az üzletekben. A készülékek intenzív szívóerővel érkeznek, két modell a  tartály kapacitását megduplázó porkompresszort kapott, és a teljes széria dizájnelemként is megállja a helyét a lakásban.

 

Mostantól a hazai vásárlók számára is elérhető az LG állóporszívókból álló CordZero™ termékcsaládja. Az A9T, A9K és A9C készülékek számos rangos nemzetközi elismerést – köztük az iF Design, a Red Dot Design és a CES Innovation Awards díjakat – nyertek el formatervezésük és innovatív funkcióiknak köszönhetően. „A hazai porszívópiac folyamatosan növekszik, és egyre nagyobb az igény a kényelmet, hatékonyságot és modern megoldásokat kínáló készülékek, így főleg az állóporszívók iránt. Ugyanakkor a porszívó már nem csupán háztartási eszköz – ma már ugyanolyan fontos a vásárlók számára a dizájn, hiszen még egy porszívó is hozzátehet a lakás egységes stílusához” – mondta el Bogáth Zita, az LG háztartási gépekért felelős marketing menedzsere.

 

Az A9 állóporszívók háromféle verzióban és dizájnnal érkeznek, mindegyik modellnél más-más felhasználói szempontok kaptak kiemelt figyelmet a tervezőktől.

 

Nincs több portartályürítés

A CordZero™ A9T All-in-One Towermodell egy sokrétű, helytakarékos dokkolóállomást kapott, amit nem csak a porszívó tárolására terveztek: a gyorstöltő állomás automatikus portartály-ürítő rendszerrel, és egy intuitív kijelzővel is rendelkezik, ami valós idejű állapotfrissítéssel tájékoztatja a felhasználókat, valamint tárolhatjuk benne a készülékkel együtt érkező négyféle – univerzális, kisállatszőr, kombinált és rések tisztítására alkalmas – szívófejét is. Az A9T másik különlegessége, hogy az ún. Kompressor™ technológiával[1] érkezik, ami az összegyűjtött port összenyomja, ezzel megduplázva a készülék portartályának kapacitását. Majd amikor az állóporszívót a dokkolóba helyezzük, az automatikusan kiüríti a készülék portartályát, így a por nem szóródik szét a lakásban, a dokkolóban található porzsákot pedig egyszerűen kidobhatjuk, amikor megtelt.

 

Az eszköz használata közben, egyetlen gombnyomással háromféle üzemmód közül választhatunk (Normál, Intenzív és Turbo), míg a mindig megbízható teljesítményről a Smart Inverter Motor™ gondoskodik, amelyre 10 év garanciát vállal a gyártó. Az ötlépcsős szűrőrendszer mindemellett a por 99,99%-át kiszűri[2]: a készülék a nagyobb porszemeket először elkülöníti a tartályban, majd a finom port több szűrőn is átvezeti, amelyeket egyébként folyó vízzel ki is moshatunk.

 

A készülék egy kézzel is könnyedén használható, a teleszkópos porszívócsővel pedig kényelmesen kitakaríthatunk akár a kanapénk alatt, vagy a lakásunk mennyezetének sarkaiban. Elegáns kialakításával és bézs színével az állóporszívó ráadásul otthonunk igazi dizájneleme lehet.

 

Maximális teljesítmény

Az ezüst színű CordZero™ A9K állóporszívó szintén a portartály kapacitását megduplázó Kompressor™ technológiával érkezik. A készülék egyedi tulajdonsága, hogy két akkumulátor tartozik hozzá: míg az egyik akkumulátorral takarítunk, a másikat tölthetjük, így akár 120 perc üzemidőt is elérhetünk[3], azaz egy nagyobb lakást is kényelmesen felporszívózhatunk vezetékkel való bajlódás nélkül. A ThinQ™ mobilalkalmazás mindemellett segít a készülék felügyeletében és karbantartásában: ez az állóporszívó modell is emlékeztet minket a szűrők ellenőrzésére, és értesítést küld, ha az akkumulátor teljesen feltöltött, de akár a takarítási előzményeket is visszanézhetjük rajta.[4]

 

Kíméletes a csuklónkhoz

A CordZero A9C szintén megkapta a hatékony ötlépcsős szűrőrendszert, a modellbe épített, folyamatos légáramlást biztosító ún. Dual Turbo Cyclone technológia pedig különválasztja a port és a levegőt, amivel megakadályozza a por felhalmozódását a szűrőkben, így megőrzi a szívóerőt[5]. A szűrőket az A9C esetében is könnyen eltávolíthatjuk és vízzel átmoshatjuk, így a porszívó tisztán tartása nem jelent problémát. A modell igazi különlegessége azonban kecses, könnyű kialakításában rejlik. A mindössze 1,97 kg-os készülék kíméletlen a piszokkal, de kíméletes a csuklónkhoz, helytakarékos kialakításának[6] köszönhetően ráadásul egyszerűen tárolható, így az otthoni környezet mindig rendezett lehet. Elegáns, bézs színével a CordZero A9C a lakás igazi éke lehet, és elsősorban kisebb lakásokba ajánlott, ahol többnyire keménypadló burkolat található.

 

Az LG új porszívói már kaphatók a MediaMarkt és az Euronics üzleteiben, a MarketWorld online áruházban és az LG saját webshopjában. A termékekre az LG hivatalos márkaszervize 2 év teljeskörű garanciát vállal, míg az A9K és A9T modellekben megtalálható Smart Inverter Motorra 10 év garanciát vállal a gyártó.

 

__________________________________________________________________________________________
[1] Az Intertek által felügyelt LG belső tesztelési eredmények alapján. A Kompressor™ technológiával felszerelt A9 típusú porszívó tartályának kapacitását tesztelték Turbo fokozaton. A macskaszőrt (Maine Coon fajta) a kézi tömörítési funkcióval többször leszívták és összenyomták, amíg a tartály megtelt. A „2,4-szeres” tömörítési hatékonyságot úgy számították ki, hogy összehasonlították a tömörített macskaszőr súlyát a nem tömörített macskaszőr tömegével (mindkettő azonos térfogatú). A tényleges tartálykapacitás (tömörítési hatékonyság) a működési környezettől függően változhat.

[2] Az SLG tesztje az IEC 62885-2 és az EN 60312-1 szabványokon alapult, melynek során a porvisszatartó képességet tesztelték 0,5 ~ 4,2 hüvelykes részecskeméretnél Turbó módban. Átlagosan 99,999%-os hatékonyság volt megfigyelhető ("Kiváló" fokozat, 5 csillagos). A porvisszatartó képesség a környezeti tényezőktől függően változhat.

[3] Az LG belső teszteredményei alapján az üzemidő a következők szerint alakul: Normál üzemmódban legfeljebb 120 perc, Power (Intenzív) üzemmódban legfeljebb 60 perc, Turbo üzemmódban legfeljebb 14 perc. Ezek az üzemidők két akkumulátor használata esetén érvényesek. Egy akkumulátor használatával (melyet közvetlenül a töltőállomáson töltöttek fel) az üzemidők a következők: Normál üzemmódban legfeljebb 60 perc, Power (Intenzív) üzemmódban legfeljebb 30 perc, Turbo üzemmódban legfeljebb 7 perc. A tesztet szobahőmérsékleten (26 ℃, 78,8℉), szívófej nélkül és bekapcsolt Wi-Fi-vel végezték. Az üzemidő 'Power Drive' szívófejjel két akkumulátor használatával: Normál üzemmódban legfeljebb 80 perc, Power (Intenzív) üzemmódban legfeljebb 40 perc, Turbo üzemmódban legfeljebb 12 perc. Az üzemidő 'Power Drive' szívófejjel egy akkumulátor használatával: Normál üzemmódban legfeljebb 40 perc, Power (Intenzív) üzemmódban legfeljebb 20 perc, Turbo üzemmódban legfeljebb 6 perc. A tényleges üzemidő a működési környezettől függően változhat.

[4] Az LG ThinQ™ alkalmazás futtatásához Android 4.1.2 (JellyBean) vagy újabb Android, illetve iOS 9 vagy újabb iOS operációs rendszert futtató kompatibilis okostelefonra van szükség. Mobil és otthoni Wi-Fi adatkapcsolat szükséges.

[5] A porelválasztás teljesítménye a működési környezettől és a felhasználás helyétől függően változhat.

[6] Az LG saját mérése alapján, a térfogatot a termék 3D modellezésével számították ki, és az A9K modellel (modell neve: S98*****) hasonlították össze.

 

# # #

 

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.

