Az LG felhőalapú innovációkkal és játékújdonságokkal erősíti gaming-ökoszisztémáját

Az LG Electronics (LG) továbbfejleszti játékplatformját, a Gaming Portalt[1], amely széles választékot és páratlan sokoldalúságot kínál a webOS-alapú tévéken és egyéb eszközökön is. Az immár több mint 30 országban elérhető, megújult Gaming Portal átalakítja a játékélményt, mind a natív webOS-játékok, mind a AAA-címek esetében, legyen szó akár távirányító, akár gamepad használatáról.

Az augusztustól fokozatosan bevezetendő új felhasználói felület még egyszerűbbé teszi a játékok felfedezését és elindítását. Az intuitív „Play with Gamepad” menü segítségével a felhasználók kiválaszthatják kedvenc felhőalapú szolgáltatásukat – mint például a Blacknut, a Boosteroid, vagy az Xbox Game Pass Ultimate –, így azonnal hozzáférhetnek számos játékhoz.[2] Legyen szó versenyzésről egy ikonikus pályán, vagy a főellenség közös legyőzéséről, itt minden játékos megtalálja a neki való kalandot.

A játékélményt mindemellett új szintre emeli az LG és az NVIDIA együttműködése: a világon elsőként az LG tévéi[3] 4K 120 Hz-es HDR-es felhőalapú játékot is támogatnak a natív GeForce NOW alkalmazáson keresztül, amely immerzív, nagy teljesítményű streamingélményt biztosít.

A felhasználói felület frissítése egyszerűbbé teszi a játékosok dolgát azzal, hogy gyors elérést nyújt a kiegészítőkhöz, például kontrollerekhez vagy gamepadekhez. Az újonnan bevezetett „Recommended for you” fül egyenesen az új akciós ajánlatokhoz és a vásárlási lehetőségekhez irányítja a felhasználókat. A „Recommended For You. Game Pad” fülön keresztül például 20% kedvezménnyel vásárolhatók meg az Xbox vezeték nélküli kontrollerei, már 17 európai piacon[4]. Az Egyesült Államokban a felhasználók az LG Magic Remote-ot szerezhetik be a ShopTime alkalmazáson belül, így pusztán egy távirányító segítségével játszhatnak. Azok számára, akik szeretik a kihívásokat és a ranglistákon való versengést, a Gaming Portal a „High Score Challenge”[5] funkciót kínálja. Ez az „All Games” menüpontból érhető el, és extra izgalmat visz a játékba – például a Color Mash vagy más címek esetében.

Az LG Gaming Portal folyamatosan bővíti könyvtárát változatos, egy- és többjátékos címekkel. Az LG és a Blacknut[6] együttműködésének köszönhetően a gamereknek mostantól lehetőségük van egyenként előfizetni a felhő alapú játékokra. Továbbá hozzáférhetnek népszerű klasszikusok adaptációihoz, például az Agatha Christie – Murder on the Orient Express, a Who Wants to Be a Millionaire?, vagy a Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway játékokhoz. A kínálatban olyan egyedi élményt nyújtó játékok is megtalálhatók, mint az Everdream Valley, ahol farmot építhetünk és különböző állatokkal léphetünk interakcióba, illetve az Overcooked! 2, amelyben a csapatmunkánkat tehetjük próbára egy káoszos konyhában. A Blacknut választékában ráadásul olyan címek is rendelkezésre állnak, amelyekhez nem szükséges kontroller, mint a The Jackbox Party Starter, vagy a hamarosan érkező Inua – A Story in Ice and Time.

A Play.Works-szel való együttműködés révén a játékosok számos ingyenes tartalomhoz is hozzáférhetnek. Olyan klasszikusok érhetők el így közvetlenül a webOS-es tévékről és eszközökről, mint a Wheel of Fortune, a Tetris® és a PAC-MAN. Új címek is színesítik a palettát, például a Creature Mix, ahol egyedi lények létrehozásához az állatok DNS-ét lehet kombinálni AI segítségével, vagy a legendás dungeon kalandjáték, a Temple Maze.

„A több mint 4 000 felhőalapú címet, valamint a 600 ingyenes egy- és többjátékos tartalmat felölelő kínálatával az LG Gaming Portal gyorsan minden gamer központi platformjává válik” – mondta Chris Jo, az LG média és szórakoztatóelektronika üzletágának webOS platformért felelős vezetője. „Az új felhasználói élmény és a folyamatosan bővülő partneri ökoszisztéma révén minden fajta játékot közelebb hozunk a felhasználókhoz.”

Az LG Gaming Portal központi szerepet játszik a webOS-eszközökön nyújtott játékstreaming-élményben, amely folyamatosan bővülő játékkönyvtárat és sokoldalú funkciókat kínál. A szolgáltatás az LG okostévéken, okosmonitorokon, valamint a harmadik fél által gyártott webOS-rendszerű televíziókon[7] is elérhető - mindez az LG elkötelezettségét bizonyítja aziránt, hogy a bővülő játékkínálat és a felhasználóközpontú funkciók révén folyamatosan optimalizálja a játékstreaming-élményt.

_______________________________________________________________________________________________

[1] Jelenleg elérhető az LG Smart TV-ken, Smart Monitorokon, valamint harmadik fél által gyártott, webOS 6.0-s és újabb verziót futtató tévéken a következő országokban: Albánia, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Brazília, Kanada, Chile, Horvátország, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Írország, Mexikó, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, Egyesült Királyság és Egyesült Államok.

[2] A szolgáltatások elérhetősége országonként eltérő lehet.

[3] A támogatott tévék közé tartoznak a 2025-ös LG OLED modellek, az év hátralévő részében pedig további platformokra és modellekre is ki lesz terjesztve a szolgáltatás.

[4] Az Xbox vezetéknélküli kontroller promóció azokon piacokon érvényes, ahol a Microsoft Store online elérhető.

[5] Egyes partnerek – köztük a Couchplay és a Playworks – jelenleg is kínálnak játékokat, amelyek már megkapták a High Score Challenge funkciót.

[6] A szolgáltatás régiónként eltérő lehet.

[7] A webOS verziói országonként, eszköztípusonként vagy más tényezők szerint eltérhetnek.

###

