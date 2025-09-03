Az LG környezettudatos gyártási innovációkat vezet be a négyirányú kereskedelmi légkondicionálóinál

Az LG Electronics (LG) egy másik műanyagfajtára való áttéréssel és egy új ipari eljárás alkalmazásával csökkenti a kereskedelmi 4-irányú kazettás légkondicionálók gyártásához kapcsolódó műanyagfelhasználást és a szén-dioxid-kibocsátást. A vállalat Better Life for All ESG-víziójával összhangban tett legújabb lépései újra alátámasztják a környezeti hatások minimalizálása iránti elkötelezettségét.

A neves globális tesztelési és tanúsító szervezet, a TÜV Rheinland nemrégiben megerősítette, hogy az LG újonnan bevezetett gyártási eljárása a 4-irányú kazettás légkondicionálók gyártásakor egységenként 14,85 kilogramm CO₂-egyenértéknek* megfelelő szintre csökkentette az emissziót. A gyártási módszer megváltoztatása mellett ennek fő mozgatórugója a berendezések külső burkolati paneljeinél használatos műanyagtípus lecserélése volt.

A változás részeként az LG a hagyományos műanyag-feldolgozási technológiák helyett habosított fröccsöntési eljárást alkalmaz, amelynek során az öntőformába nitrogéngázt injektálnak, így az anyagban buborékok képződnek. Ez az innovatív megoldás készülékenként mintegy 900 grammal csökkenti a műanyagfelhasználást. Az alkalmazott műanyagtípus lecserélése pedig azt jelenti, hogy az LG akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) helyett a kisebb karbonlábnyommal rendelkező polipropilénre (PP) tért át.

Ezek a fejlesztések várhatóan évente összesen mintegy 270 tonnával mérséklik a műanyagfelhasználást, illetve több mint 4400 tonnával a szén-dioxid-egyenértéken számított kibocsátást. Utóbbi megfelel annak a szén-dioxid-mennyiségnek, amennyit egy 30 éves, több mint 580 futballpályányi területet elfoglaló fenyőerdő nyel el egy év alatt.

Az LG júniusban kezdte alkalmazni a habosított fröccsöntési technológiát a 4-irányú kazettás légkondicionálóknál, és tervei szerint fokozatosan más lakossági és kereskedelmi modellekre is kiterjeszti majd.

A karbonsemlegesség elérése érdekében az LG 2030-ra 54,6 százalékkal tervezi csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását a 2017-es szinthez képest, ahogyan arra a vállalat fenntarthatósági jelentése is kitér. A cél eléréséhez a társaság nagy hatékonyságú berendezéseket integrál gyártási folyamataiba, valamint megújuló energiaforrásokat alkalmaz, hogy saját Core Tech technológiájára építve energiahatékony készülékeket állítson elő.

A Core Tech alkalmazásának egyik kiemelkedő példája az LG inverteres motortechnológiája, amely valós időben, az igényekhez igazodva szabályozza a motor és a kompresszor fordulatszámát, így minimalizálva az energiaveszteséget. A vállalat mindemellett környezetvédelmi megfelelőségét is erősítette azzal, hogy piacra dobott egy olyan inverteres scroll folyadékhűtőt, amely az R32 hűtőközeggel működik – ennek globális felmelegedési potenciálja (GWP) mintegy 30 százalékkal alacsonyabb, mint az R410A hűtőközegé.

„Az új műanyag és gyártási eljárás bevezetése a 4-irányú kazettás légkondicionálóknál jól mutatja a környezeti hatások csökkentése iránti elkötelezettségünket” – mondta Bae Cheung-hyun, az LG Ökomegoldások (Eco Solutions) üzletágának légkondicionáló rendszerekért felelős vezetője. „Az LG továbbra is innovatív technológiákat alkalmaz annak érdekében, hogy környezettudatos légkondicionálókat kínáljon.”



* Egy mérőszám, amelyet különböző üvegházhatású gázok kibocsátásának összehasonlítására használnak a globális felmelegedési potenciáljuk (GWP) alapján, azáltal, hogy más gázok mennyiségét azonos globális felmelegedési potenciállal rendelkező szén-dioxid-egyenértékre váltják át. További információ: https://www.certipedia.com/certificates/50686451?locale=en

