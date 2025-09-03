We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Az LG környezettudatos gyártási innovációkat vezet be a négyirányú kereskedelmi légkondicionálóinál
Egy másik műanyagtípus és egy új gyártási eljárás használatával csökkentik a karbonlábnyomot
Az LG Electronics (LG) egy másik műanyagfajtára való áttéréssel és egy új ipari eljárás alkalmazásával csökkenti a kereskedelmi 4-irányú kazettás légkondicionálók gyártásához kapcsolódó műanyagfelhasználást és a szén-dioxid-kibocsátást. A vállalat Better Life for All ESG-víziójával összhangban tett legújabb lépései újra alátámasztják a környezeti hatások minimalizálása iránti elkötelezettségét.
A neves globális tesztelési és tanúsító szervezet, a TÜV Rheinland nemrégiben megerősítette, hogy az LG újonnan bevezetett gyártási eljárása a 4-irányú kazettás légkondicionálók gyártásakor egységenként 14,85 kilogramm CO₂-egyenértéknek* megfelelő szintre csökkentette az emissziót. A gyártási módszer megváltoztatása mellett ennek fő mozgatórugója a berendezések külső burkolati paneljeinél használatos műanyagtípus lecserélése volt.
A változás részeként az LG a hagyományos műanyag-feldolgozási technológiák helyett habosított fröccsöntési eljárást alkalmaz, amelynek során az öntőformába nitrogéngázt injektálnak, így az anyagban buborékok képződnek. Ez az innovatív megoldás készülékenként mintegy 900 grammal csökkenti a műanyagfelhasználást. Az alkalmazott műanyagtípus lecserélése pedig azt jelenti, hogy az LG akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) helyett a kisebb karbonlábnyommal rendelkező polipropilénre (PP) tért át.
Ezek a fejlesztések várhatóan évente összesen mintegy 270 tonnával mérséklik a műanyagfelhasználást, illetve több mint 4400 tonnával a szén-dioxid-egyenértéken számított kibocsátást. Utóbbi megfelel annak a szén-dioxid-mennyiségnek, amennyit egy 30 éves, több mint 580 futballpályányi területet elfoglaló fenyőerdő nyel el egy év alatt.
Az LG júniusban kezdte alkalmazni a habosított fröccsöntési technológiát a 4-irányú kazettás légkondicionálóknál, és tervei szerint fokozatosan más lakossági és kereskedelmi modellekre is kiterjeszti majd.
A karbonsemlegesség elérése érdekében az LG 2030-ra 54,6 százalékkal tervezi csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását a 2017-es szinthez képest, ahogyan arra a vállalat fenntarthatósági jelentése is kitér. A cél eléréséhez a társaság nagy hatékonyságú berendezéseket integrál gyártási folyamataiba, valamint megújuló energiaforrásokat alkalmaz, hogy saját Core Tech technológiájára építve energiahatékony készülékeket állítson elő.
A Core Tech alkalmazásának egyik kiemelkedő példája az LG inverteres motortechnológiája, amely valós időben, az igényekhez igazodva szabályozza a motor és a kompresszor fordulatszámát, így minimalizálva az energiaveszteséget. A vállalat mindemellett környezetvédelmi megfelelőségét is erősítette azzal, hogy piacra dobott egy olyan inverteres scroll folyadékhűtőt, amely az R32 hűtőközeggel működik – ennek globális felmelegedési potenciálja (GWP) mintegy 30 százalékkal alacsonyabb, mint az R410A hűtőközegé.
„Az új műanyag és gyártási eljárás bevezetése a 4-irányú kazettás légkondicionálóknál jól mutatja a környezeti hatások csökkentése iránti elkötelezettségünket” – mondta Bae Cheung-hyun, az LG Ökomegoldások (Eco Solutions) üzletágának légkondicionáló rendszerekért felelős vezetője. „Az LG továbbra is innovatív technológiákat alkalmaz annak érdekében, hogy környezettudatos légkondicionálókat kínáljon.”
_________________________________________________________________
* Egy mérőszám, amelyet különböző üvegházhatású gázok kibocsátásának összehasonlítására használnak a globális felmelegedési potenciáljuk (GWP) alapján, azáltal, hogy más gázok mennyiségét azonos globális felmelegedési potenciállal rendelkező szén-dioxid-egyenértékre váltják át. További információ: https://www.certipedia.com/certificates/50686451?locale=en
# # #
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.
/content/lge/hu/hu/az-lg/sajtokozlemenyek/az-LG-kornyezettudatos-gyartasi-innovaciokat-vezet-be-a-negyiranyu-kereskedelmi-legkondicionaloinalisCopied
paste