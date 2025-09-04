Az LG a 2025-ös IFA-n mutatja be új, helytakarékos és energiahatékony hűtőszekrény-sorozatát



Az LG Electronics (LG) a 2025-ös IFA kiállításon mutatja be legújabb hűtőszekrény-kollekcióját az európai piac számára. Az új franciaajtós és alulfagyasztós modelleket kifejezetten az európai otthonok sajátosságaihoz és a fogyasztók életstílusához fejlesztették ki, amelynek alapjául egy, a helyi igényeket és preferenciákat vizsgáló átfogó kutatás szolgált. A termékcsalád az energiatakarékos működést intelligens megoldásokkal és helytakarékos, modern dizájnnal ötvözi, így tökéletesen illeszkedik a mai otthonokba.

Kiemelkedő energiahatékonyság

Az energiatakarékos háztartási készülékek iránti növekvő európai keresletre reagálva az LG olyan modelleket mutat be, amelyek nemcsak teljesítik, hanem messze túl is szárnyalják az Európai Unió legmagasabb, „A” energiaosztályának követelményeit. Az új alulfagyasztós modell meghaladja az A minősítés előírásait, míg a franciaajtós változat szintén megszerezte az A besorolást – ami ebben a kategóriában rendkívül ritka.

Az LG kimagasló energiahatékonyságát az európai piacra szabott, optimalizált szigetelési megoldások, valamint a mesterségesintelligencia-alapú funkciók tették lehetővé, amelyek a háztartás használati szokásait tanulva, és az alacsonyabb aktivitási időszakokban a kompresszor működését optimalizálva segítenek csökkenteni az energiafogyasztást.

Fit & Max: Tökéletes illeszkedés és maximális teljesítmény

Az európai, jellemzően kompakt konyhákhoz tervezett új termékcsalád az LG ún. Zero Clearance zsanérmegoldásával érkezik, amely lehetővé teszi, hogy az ajtók teljesen (akár 110 fokig) kinyíljanak akkor is, ha a készülék közvetlenül a fal mellett áll. Az LG prémium, sík ajtókialakításának köszönhetően a letisztult külső elegáns, beépített hatást kelt.

A hűtőkbe olyan mesterséges intelligencia által vezérelt funkciókat építettek, amelyek egyszerűbbé teszik a mindennapokat és segítenek az energiatakarékosságban is. Az AI Fresh funkció például három héten át figyeli az ajtónyitási szokásokat, és az így azonosított csúcsidőszakok előtt automatikusan csökkenti a hőmérsékletet. Ezzel mérsékli az ajtó kinyitásakor fellépő hirtelen hőingadozást, így az élelmiszerek hosszabb ideig frissek maradnak. Az AI Saving Mode emellett elemzi a használati szokásokat, és intelligensen szabályozza a hűtési teljesítményt az alacsonyabb aktivitású időszakokban, így csökkentve az energiafelhasználást.

Az új készülékcsalád az LG ún. MAX koncepcióját – maximális helykihasználás és az élelmiszerek frissességének maximális megőrzése – testesíti meg, és számos tárolási megoldást kínál a belső tér jobb kihasználására. Ilyen például az összecsukható polc, amely a magasabb vagy nagyobb méretű dobozokhoz, termékekhez alkalmazkodik, valamint a tágas belső kapacitás. A frissességet támogató technológiák közé tartozik a LinearCooling™, amely minimalizálja a hőmérséklet-ingadozásokat a készülék belsejében, a DoorCooling+™, amely gyors és egyenletes hűtést biztosít, valamint a FreshConverter+™, amely testre szabható tárolózónákat kínál a hús és halak, valamint a zöldségek számára.

Új franciaajtós hűtőszekrény praktikus megoldásokkal

Az új franciaajtós modell az LG első ún. Thin Door, azaz vékony ajtós készüléke, amely jég- és vízadagolóval, valamint a Zero Clearance zsanér rugalmasságával érkezik. Az ultravékony, ajtóba épített jégkészítő helytakarékos gondoskodik a jégadagolásról.

A hűtők belső terében is számos fejlesztést valósított meg az LG: az új, optimalizált kosárkialakítás megakadályozza, hogy a palackok felboruljanak ajtónyitáskor vagy -csukáskor, a mélyebb polcok pedig nagyobb tárolókapacitást biztosítanak, igazodva az európai igényekhez. Az új, csendesen záródó ajtók révén pedig a hűtő sosem fog hangosan becsapódni.

Új alulfagyasztós hűtőszekrény a maximális rugalmasságért

Az európai konyhák igényeire szabott új alulfagyasztós sorozat többféle méretben és kapacitással érhető el. Az állítható polcok és a rugalmas rekeszek a lehető legjobban kihasználhatóvá teszik a belső teret.

Az állítható polc hét különböző magasságbeállítást kínál, míg az állítható és kihúzható polcok kombinációja lehetővé teszi a személyre szabott tárolást. Az olyan további kiegészítők, mint a mozgatható kosár, az ún. My Box doboz és a mini ajtókosár, szintén áthelyezhetők a könnyebb hozzáférés vagy az optimálisabb elrendezés érdekében.

„Az LG új hűtőszekrény-kínálata a praktikus innovációk iránti elkötelezettségünket tükrözi: az új modellek a kiemelkedő hely- és energiahatékonyságot a modern konyhákba tökéletesen illeszkedő dizájnnal ötvözik” – mondta Lyu Jae-cheol, az LG Otthoni megoldások (Home Appliance Solution) üzletágának elnöke. – „Olyan felhasználóközpontú technológiák fejlesztésére összpontosítunk, amelyek kényelmesebbé és egyszerűbbé teszik az otthoni teendőket, miközben kisebb környezeti terheléssel járnak.”

