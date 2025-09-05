Mikroműanyag-szűrővel érkeznek az LG új mosógépei

Az LG Electronics (LG) a világ egyik legnagyobb és legrégebbi szórakoztatóelektronikai és háztartásigép-kiállításán, a berlini IFA-n az idén egy átfogó, mesterséges intelligenciával támogatott, kiemelkedően energiahatékony ruhatisztítási portfóliót mutat be. Az európai fogyasztók egyre inkább fenntartható, ugyanakkor a különféle életstílusokhoz és lakóterekhez is illeszkedő háztartási készülékeket keresnek – az új termékcsalád ezekre az igényekre reagál.

A termékpaletta legkiemelkedőbb modellje az LG hőszivattyús mosó-szárítógép – vagyis az LG WashCombo –, amely egyetlen készülékben egyesíti az LG mosógépeinek és szárítógépeinek előnyeit. Az Európában eredetileg a prémium kategóriát képviselő SIGNATURE sorozat részeként bemutatott korábbi modell a teljes mosási-szárítási ciklusra megkapta a legmagasabb, A energetikai besorolást, de természetesen az új hőszivattyús mosó-szárítógép is ebbe az energiahatékonysági osztályba tartozik, szintén a teljes ciklusra vonatkoztatva. A készülék a legmodernebb DUAL Inverter HeatPump™ technológiával és alacsony GWP-értékű hűtőközeggel (R290) működik, az ennek köszönhető kivételes energiahatékonyság révén pedig teljesíti az európai előírások szigorú követelményeit. A nagy kapacitású, mégis pult alá építhető kialakítás helytakarékos megoldást kínál az európai háztartások számára, míg a fejlett AI-algoritmusok a töltet összetételéhez igazított textilápolást biztosítanak. Ezzel a rendkívül hatékony sorozattal az LG célja, hogy tovább erősítse vezető pozícióját Európa energiatakarékos, kombinált mosó-szárító készülékeinek piacán.

A vállalat fenntarthatósági törekvéseivel összhangban az LG új mosógépei egy ún. Microplastic Care Cycle programmal is rendelkeznek, amely akár 60 százalékkal* csökkenti a műszálas textíliákból mosás közben a vízbe jutó mikroműanyag mennyiségét, a fejlett AI mozgásvezérlés pedig az iparágban elérhető legmagasabb szintű energiahatékonyságot nyújtja. Az AI DD™ technológián alapuló AI Core-Tech segítségével a készülékek AI Wash™ funkciója érzékeli a töltet tömegét, valamint a szövetek lágyságát és ennek megfelelően választja ki az optimális mosási programot – ezzel egyszerre óvja a textíliákat és csökkenti az energiafogyasztást.

Az LG új szárítógép-modelljei szintén iparágvezető, A energiaosztályú hatékonyságot mutatnak fel. Az AI Dual Inverter™ technológia által vezérelt AI Dry™ funkció intelligensen érzékeli a töltet súlyát, anyagát és nedvességtartalmát, majd ennek megfelelően állítja be a szárítási sebességet – különösen a kényes szöveteknél – miközben mérsékli az energiafelhasználást.

Az LG felismerte, hogy sok európai vásárló maga köti be és helyezi üzembe új háztartási készülékeit, ezért számukra az LG ThinQ alkalmazáson keresztül önellenőrző telepítési funkciót kínál. Emellett a 24 hüvelykes ajtóátmérőjű európai mosógép-termékcsaládhoz újonnan bevezetett Comfort Kit javítja a készülékek használhatóságát és hozzáférhetőségét minden háztartás számára.

Az LG az új, hőszivattyús ruhatisztítási és -ápolási megoldásokkal tovább kívánja erősíteni jelenlétét Európában azáltal, hogy a helyi igényekre és preferenciákra szabott készülékeket kínál. Az intuitív kijelzők, az egyszerűsített kontrollpanelek és az automatikus programoptimalizálás megkönnyítik a mindennapi mosást, míg az elegáns formatervezés – köztük a több színben elérhető, 24 hüvelykes WashTower európai modell – harmonikusan illeszkedik a modern otthonok belső tereibe.

„A kiterjedt fogyasztói kutatásokra és a mesterséges intelligenciára támaszkodva az LG mélyrehatóan megismerte az európaiak egyedi életvitelét és mosási szokásait” – mondta Lyu Jae-cheol, az LG otthoni megoldások üzletágának elnöke. „Ez teszi lehetővé számunkra azt, hogy a helyi igényekhez igazodó megoldásokat kínáljunk.”

* Az Intertek 2023 júliusában végzett tesztje során az F4Y7EYPBW modell Microplastic Care Cycle és Mixed Fabric Cycle programját hasonlították össze. A teszt keretében a 20㎛-es filter által kiszűrt mikroműanyagok mennyiségét vetették össze össze egy 3 kilogrammos töltet (100 százalék poliészterből készült melegítőfelső) mosása során. A valós eredmények a ruházat típusa és használati körülmények függvényében eltérhetnek.

