Íme a porszívók, amik akár dekorációs elemként is megállják a helyüket

A modern otthonokban a praktikum és az esztétikum kéz a kézben jár – és ez már a háztartási eszközeinkre is vonatkozik, amiket szerencsére már nem kell elrejtenünk a szekrény mélyére. Ma már egy porszívó sem csupán háztartási eszköz, és akár a lakásunk enteriőrjének része is lehet. Erre tökéletes példa az LG új CordZero™ állóporszívó-családja.

Az otthon új éke

Az LG CordZero™ porszívói egyszerre praktikus háztartási segítők és design bútordarabok. Helytakarékos, elegáns állomásaikkal a lakás rendezett, harmonikus képet mutat, miközben a takarítás gyorsabb, higiénikusabb és kényelmesebb, mint valaha. A letisztult színek – bézs és ezüst – harmonikusan illeszkednek a modern lakások stílusához, legyen szó skandináv minimalizmusról, letisztult loft hangulatról vagy klasszikusan elegáns enteriőrről. Nem véletlenül nyertek el olyan nemzetközi formatervezési díjakat, mint a Red Dot és az iF Design Award.

Stílus és technológia kéz a kézben

Az új állóporszívók azonban nem csak szépek, de okosak is. A két modellben - A9T és A9K – elérhető Kompressor™[1] technológia a port összenyomva gyakorlatilag megduplázza a tartály kapacitását, a szintén e két modellbe szerelt Smart Inverter Motor™ pedig megbízható, hosszú távú teljesítményt garantál (10 év gyártói garanciával). Mindezek mellett mindhárom készülék ötlépcsős szűrőrendszert kapott, amely a por 99,99%-át[2] kiszűri, amelynek köszönhetően nem kell amiatt aggódnunk, hogy a felszívott por egy része visszakerül a légtérbe.

Háromféle kivitel

Az LG CordZero™ porszívók háromféle kivitelben adnak választ a felhasználói igényekre. A CordZero™ A9T All-in-One Tower™ például a lakberendezés szerelmeseinek igazi álma. Letisztult bézs árnyalatban, elegáns állomással érkezik, amely egyszerre töltő, szívófej-tároló és automatikus portartály-ürítő rendszer. Utóbbinak köszönhetően a por nem szóródik újra szét a lakásban az ürítéskor – a készülék mindenről gondoskodik helyettünk.

A CordZero™ A9K-t azoknak tervezték, akik egy nagyobb lakásban is gyorsan szeretnének végezni a házimunkával. Az ezüst színű modell két cserélhető akkumulátorral érkezik, így akár 120 perc folyamatos üzemidőt kínál[3], amivel a nagyobb otthonokban is könnyedén helytáll. Az LG ThinQ™ alkalmazással pedig még a karbantartás is egyszerűvé válik: a mobilappunk értesít, ha ki kell tisztítani a szűrőt, de arról is jelez, ha az akkumulátor teljesen feltöltött.

A CordZero™ A9C pedig a könnyedség megtestesítője. Mindössze 1,97 kg-os súlyával kíméletes a csuklónkhoz, kecses formája és bézs árnyalata pedig finom eleganciát csempész a mindennapokba. Ideális választás lehet kisebb lakásokban és főként keménypadlós terekben.

Az LG állóporszívói azoknak készültek, akik nem szeretnének kompromisszumot kötni, és ugyanannyira értékelik a praktikus megoldásokat és a stílust, illetve hisznek abban, hogy a hétköznapok apró részletei is hozzájárulnak otthonuk harmóniájához.

Az új modellek már elérhetők a MediaMarkt, Euronics és MarketWorld üzleteiben, valamint az LG hivatalos webáruházában.

________________________________________________________________________

[1] Az Intertek által felügyelt LG belső tesztelési eredmények alapján. A Kompressor™ technológiával felszerelt A9 típusú porszívó tartályának kapacitását tesztelték Turbo fokozaton. A macskaszőrt (Maine Coon fajta) a kézi tömörítési funkcióval többször leszívták és összenyomták, amíg a tartály megtelt. A „2,4-szeres” tömörítési hatékonyságot úgy számították ki, hogy összehasonlították a tömörített macskaszőr súlyát a nem tömörített macskaszőr tömegével (mindkettő azonos térfogatú). A tényleges tartálykapacitás (tömörítési hatékonyság) a működési környezettől függően változhat.

[2] Az SLG tesztje az IEC 62885-2 és az EN 60312-1 szabványokon alapult, melynek során a porvisszatartó képességet tesztelték 0,5 ~ 4,2 hüvelykes részecskeméretnél Turbó módban. Átlagosan 99,999%-os hatékonyság volt megfigyelhető ("Kiváló" fokozat, 5 csillagos). A porvisszatartó képesség a környezeti tényezőktől függően változhat.

[3] Az LG belső teszteredményei alapján az üzemidő a következők szerint alakul: Normál üzemmódban legfeljebb 120 perc, Power (Intenzív) üzemmódban legfeljebb 60 perc, Turbo üzemmódban legfeljebb 14 perc. Ezek az üzemidők két akkumulátor használata esetén érvényesek. Egy akkumulátor használatával (melyet közvetlenül a töltőállomáson töltöttek fel) az üzemidők a következők: Normál üzemmódban legfeljebb 60 perc, Power (Intenzív) üzemmódban legfeljebb 30 perc, Turbo üzemmódban legfeljebb 7 perc. A tesztet szobahőmérsékleten (26 ℃, 78,8℉), szívófej nélkül és bekapcsolt Wi-Fi-vel végezték. Az üzemidő 'Power Drive' szívófejjel két akkumulátor használatával: Normál üzemmódban legfeljebb 80 perc, Power (Intenzív) üzemmódban legfeljebb 40 perc, Turbo üzemmódban legfeljebb 12 perc. Az üzemidő 'Power Drive' szívófejjel egy akkumulátor használatával: Normál üzemmódban legfeljebb 40 perc, Power (Intenzív) üzemmódban legfeljebb 20 perc, Turbo üzemmódban legfeljebb 6 perc. A tényleges üzemidő a működési környezettől függően változhat.

