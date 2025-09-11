Skip to contentSkip to accessibility help
Több mint erőteljes szívóerő

Több mint erőteljes szívóerő

 

 

Több mint erőteljes szívóerő

 

Ismerje meg az új LG álló porszívó kínálatot,
és válassza az Önhöz legjobban illőt!

Több mint erőteljes szívóerő Fedezze fel a kínálatot

Íme a porszívók, amik akár dekorációs elemként is megállják a helyüket

CORPORATE09/11/2025

Ennek a tartalomnak a megosztása. Megoszthatja az Ön által kedvelt elemeket a barátaival.

Ezeket a készülékeket nem elrejteni akarjuk majd, hanem megmutatni a vendégeinknek

A modern otthonokban a praktikum és az esztétikum kéz a kézben jár – és ez már a háztartási eszközeinkre is vonatkozik, amiket szerencsére már nem kell elrejtenünk a szekrény mélyére. Ma már egy porszívó sem csupán háztartási eszköz, és akár a lakásunk enteriőrjének része is lehet. Erre tökéletes példa az LG új CordZero™ állóporszívó-családja.

 

Az otthon új éke

Az LG CordZero™ porszívói egyszerre praktikus háztartási segítők és design bútordarabok. Helytakarékos, elegáns állomásaikkal a lakás rendezett, harmonikus képet mutat, miközben a takarítás gyorsabb, higiénikusabb és kényelmesebb, mint valaha. A letisztult színek – bézs és ezüst – harmonikusan illeszkednek a modern lakások stílusához, legyen szó skandináv minimalizmusról, letisztult loft hangulatról vagy klasszikusan elegáns enteriőrről. Nem véletlenül nyertek el olyan nemzetközi formatervezési díjakat, mint a Red Dot és az iF Design Award.

 

Stílus és technológia kéz a kézben

Az új állóporszívók azonban nem csak szépek, de okosak is. A két modellben - A9T és A9K – elérhető Kompressor™[1] technológia a port összenyomva gyakorlatilag megduplázza a tartály kapacitását, a szintén e két modellbe szerelt Smart Inverter Motor™ pedig megbízható, hosszú távú teljesítményt garantál (10 év gyártói garanciával). Mindezek mellett mindhárom készülék ötlépcsős szűrőrendszert kapott, amely a por 99,99%-át[2] kiszűri, amelynek köszönhetően nem kell amiatt aggódnunk, hogy a felszívott por egy része visszakerül a légtérbe.

 

Háromféle kivitel

Az LG CordZero™ porszívók háromféle kivitelben adnak választ a felhasználói igényekre. A CordZero™ A9T All-in-One Tower™ például a lakberendezés szerelmeseinek igazi álma. Letisztult bézs árnyalatban, elegáns állomással érkezik, amely egyszerre töltő, szívófej-tároló és automatikus portartály-ürítő rendszer. Utóbbinak köszönhetően a por nem szóródik újra szét a lakásban az ürítéskor – a készülék mindenről gondoskodik helyettünk.

 

A CordZero™ A9K-t azoknak tervezték, akik egy nagyobb lakásban is gyorsan szeretnének végezni a házimunkával. Az ezüst színű modell két cserélhető akkumulátorral érkezik, így akár 120 perc folyamatos üzemidőt kínál[3], amivel a nagyobb otthonokban is könnyedén helytáll. Az LG ThinQ™ alkalmazással pedig még a karbantartás is egyszerűvé válik: a mobilappunk értesít, ha ki kell tisztítani a szűrőt, de arról is jelez, ha az akkumulátor teljesen feltöltött.

 

A CordZero™ A9C pedig a könnyedség megtestesítője. Mindössze 1,97 kg-os súlyával kíméletes a csuklónkhoz, kecses formája és bézs árnyalata pedig finom eleganciát csempész a mindennapokba. Ideális választás lehet kisebb lakásokban és főként keménypadlós terekben.

 

Az LG állóporszívói azoknak készültek, akik nem szeretnének kompromisszumot kötni, és ugyanannyira értékelik a praktikus megoldásokat és a stílust, illetve hisznek abban, hogy a hétköznapok apró részletei is hozzájárulnak otthonuk harmóniájához.

 

Az új modellek már elérhetők a MediaMarkt, Euronics és MarketWorld üzleteiben, valamint az LG hivatalos webáruházában.

 

________________________________________________________________________

[1] Az Intertek által felügyelt LG belső tesztelési eredmények alapján. A Kompressor™ technológiával felszerelt A9 típusú porszívó tartályának kapacitását tesztelték Turbo fokozaton. A macskaszőrt (Maine Coon fajta) a kézi tömörítési funkcióval többször leszívták és összenyomták, amíg a tartály megtelt. A „2,4-szeres” tömörítési hatékonyságot úgy számították ki, hogy összehasonlították a tömörített macskaszőr súlyát a nem tömörített macskaszőr tömegével (mindkettő azonos térfogatú). A tényleges tartálykapacitás (tömörítési hatékonyság) a működési környezettől függően változhat.

[2] Az SLG tesztje az IEC 62885-2 és az EN 60312-1 szabványokon alapult, melynek során a porvisszatartó képességet tesztelték 0,5 ~ 4,2 hüvelykes részecskeméretnél Turbó módban. Átlagosan 99,999%-os hatékonyság volt megfigyelhető ("Kiváló" fokozat, 5 csillagos). A porvisszatartó képesség a környezeti tényezőktől függően változhat.

[3] Az LG belső teszteredményei alapján az üzemidő a következők szerint alakul: Normál üzemmódban legfeljebb 120 perc, Power (Intenzív) üzemmódban legfeljebb 60 perc, Turbo üzemmódban legfeljebb 14 perc. Ezek az üzemidők két akkumulátor használata esetén érvényesek. Egy akkumulátor használatával (melyet közvetlenül a töltőállomáson töltöttek fel) az üzemidők a következők: Normál üzemmódban legfeljebb 60 perc, Power (Intenzív) üzemmódban legfeljebb 30 perc, Turbo üzemmódban legfeljebb 7 perc. A tesztet szobahőmérsékleten (26 ℃, 78,8℉), szívófej nélkül és bekapcsolt Wi-Fi-vel végezték. Az üzemidő 'Power Drive' szívófejjel két akkumulátor használatával: Normál üzemmódban legfeljebb 80 perc, Power (Intenzív) üzemmódban legfeljebb 40 perc, Turbo üzemmódban legfeljebb 12 perc. Az üzemidő 'Power Drive' szívófejjel egy akkumulátor használatával: Normál üzemmódban legfeljebb 40 perc, Power (Intenzív) üzemmódban legfeljebb 20 perc, Turbo üzemmódban legfeljebb 6 perc. A tényleges üzemidő a működési környezettől függően változhat.

 

# # #

 

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.

