Így készíts mesteri fogásokat egyetlen mikróval

Elindult a tanév, és a megszokott menetrend szerint sok diák költözött először kollégiumba vagy albérletbe. Az új élethelyzetben nagy kihívást jelent a sütés-főzés, pláne, ha az ehhez szükséges konyhai eszközök nem állnak rendelkezésre – vagy éppen más használja őket. Ilyenkor jön jól titkos fegyverünk, a mikró: néhány tippet betartva ugyanis számos teljes értékű étel elkészítésére használhatjuk a minden kollégiumi szobában és minden albérletben megtalálható eszközt. Az LG szakértői most összegyűjtötték a legjobb tippeket ehhez.

A mikrókra hajlamosak vagyunk csak melegítőeszközként, vagy popcorn-készítő gépként gondolni, ennél azonban sokkal többet tudnak. A mikrohullámok az ételekben lévő víz-, zsír- és cukormolekulákat rezgésre késztetik, a mozgás során keletkező hő miatt pedig a tálban lévő étel nem csak felmelegedik, hanem egy idő után elkezd főni. Ezt pedig a hétköznapi étkezés során is érdemes kihasználnunk!

1. Ilyen legyen az edény

A folyamathoz fontos a megfelelő edény kiválasztása: tekintettel a fokozott hőterhelésre, olyan fémet nem tartalmazó tálat válasszunk – például jénait vagy más hőálló tálat – amely egy hagyományos sütőben is használható. Ezek közül is inkább a kerek formájú edényeket részesítsük előnyben, mert a szögletes tálak sarkaiban az étel gyorsabban felmelegszik, így egyenetlenebb lesz az étel hőmérséklete, illetve könnyebben kiszárad vagy túlfő.

2. Alapanyagok elhelyezése

A kisebb, lazább szerkezetű, kevesebb hőkezelést igénylő ételeket, így például a zöldségeket a tál közepére érdemes helyezni, ugyanis itt kevesebb mikrohullám éri azokat. Érdemes odafigyelnünk arra, hogy az összetevőket nagyjából azonos méretűre vágjuk, és ne rétegezzük őket egymásra, hogy nagyjából egyszerre készüljenek el. Az ételt szellősen terítsük szét a tál teljes felületén, hogy minden összetevő kellően és egyenletesen át tudjon melegedni. Mikróban főzésnél a magas hőmérséklet miatt könnyen kiszáradhat az étel, ezt viszont könnyen elkerülhetjük, ha lefedjük az edényt egy sütőpapírral.

A héjas, bőrös zöldségeket (burgonya, padlizsán), sőt, a gyümölcsöket (alma, körte) is hasonlóan tudjuk megfőzni a mikróban, mint egy sütőben. Ezeknek a falát érdemes néhány helyen megszúrni, megvágni, hogy a bennük keletkező nyomástöbblet távozni tudjon, és ne pukkanjon szét.

3. Párolás mikróval

Az újabb mikrók tökéletesen alkalmasak párolásra is, például zöldség- vagy halételeket, szárnyashúsokat is könnyedén elkészíthetünk ezzel a technikával. Ehhez érdemes csupán egy kevés vizet tenni az étel alá, mert a túl sok folyadék egyrészt meghosszabbítja a párolási időt, másrészt a mikrohullámú sütőben sokkal lassabban párolog a víz, mint a hagyományos sütőben. Emellett hasznos vitaminokat és ásványi anyagokat veszíthetünk, ha túl sok lében párolunk. Ha eleve magas víztartalmú alapanyaggal dolgozunk – például zöldségekkel –, érdemes még kevesebb vizet használnunk, hiszen a saját nedvességtartalmukból is bőven szabadul fel gőz.

4. Sütés és grillezés mikróval

Sok mikrohullámú sütő a grillfunkció mellett légkeveréses móddal is rendelkezik. Bár általánosan igaz, hogy a mikróba nem kerülhet fémet tartalmazó edény, ez ezeknél a programoknál nem érvényes, hiszen ilyenkor a készülék nem mikrohullámokkal, hanem hagyományos fűtőszállal dolgozik. Egy korszerű, nagy teljesítményű mikróban így minimális eszközzel és rövid idő alatt grillezhetünk vagy süthetünk. Csak válasszuk ki az adott ételhez illő programot, és pillanatokon belül élvezhetjük is a finom fogásokat.

A mikrózás nemcsak időt, de energiát is megtakarít a hagyományos sütéshez képest, ráadásul az ételek egészségesebben is készülhetnek el. A Healthy Roasting vagy Healthy Fry funkcióval felszerelt mikrók – amelyek az LG kínálatában is megtalálhatóak - szinte teljesen kiválthatják a fritőzt vagy a forrólevegős sütőt: minimális olajjal süthetünk velük húsételeket, hasábburgonyát, vagy akár süteményt is. Sőt, a legtöbb esetben akár teljesen el is hagyhatjuk a zsiradékot, így gyorsan és egyszerűen készíthetünk könnyedebb fogásokat is.

