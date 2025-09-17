Xbox az autóban? Az LG új megoldása mozgó élményközponttá alakítja a gépjárműveket

Az LG Electronics (LG), a mobilitási megoldások egyik vezető innovátora tovább erősíti pozícióját a szoftvervezérelt járművek (SDV) piacán webOS-alapú autós tartalomplatformjával (ACP). A stratégiai partnerekkel közösen kidolgozott egyedi megoldások révén a vállalat dinamikus, szoftvervezérelt élményközpontokká alakítja az autókat.

Az LG a világ egyik legnagyobb mobilitási rendezvényén, a Münchenben megrendezett IAA MOBILITY 2025 kiállításon mutatta be jövőképét a mobilitás terén, valamint új stratégiai partneri megállapodásokat is bejelentett. „Az utastéri élmény újradefiniálása: miért fontos az autós tartalom-ökoszisztéma” című előadáson több vezető is felszólalt, köztük Eun Seok-hyun, az LG járműipari megoldások üzletágának elnöke; Chris Jo, az LG média és szórakoztatóelektronika üzletágának webOS platformért felelős vezetője; Chris Lee, a Microsoft Xbox marketing alelnöke; valamint Brendan Ittelson, a Zoom ökoszisztémáért felelős vezetője.



„Az LG közel 70 éves tapasztalata a háztartási gépek és az informatika, valamint az ezekhez kapcsolódó ügyfélémény területén egyedülálló versenyelőnyt kínál ahhoz, hogy az autókat puszta közlekedési eszközből a felhasználói élményre épülő élettérré alakítsuk” – mondta Eun Seok-hyun. „Célunk, hogy 2030-ig 20 millió járművet lássunk el webOS-alapú ACP megoldásunkkal, miközben folyamatosan bővítjük tartalom- és szolgáltatási ökoszisztémánkat.”

Már az autó is egy Xbox

A LG hangsúlyozta egy rugalmasan bővíthető autós ökoszisztéma fontosságát, és az eseményen két új stratégiai partnert is bemutatott.

Hamarosan az úton is elérhetővé válik a játékélmény, mivel az Xbox alkalmazás az LG ACP platformjára is felkerül. Az Xbox Game Pass Ultimate előfizetéssel rendelkező utasok – egy kompatibilis Bluetooth-kontroller és megfelelő internet-hozzáférés mellett – közvetlenül a jármű infotainment rendszerén, felhőalapú játékszolgáltatáson keresztül játszhatnak több száz játékkal, köztük olyan népszerű címekkel, mint a Doom: The Dark Ages vagy a Forza Horizon 5.

„Az Xboxnál mindig új módokat keresünk arra, hogy minél több emberhez eljuttassuk a játék örömét. Az LG-vel való együttműködés révén tovább bővítjük a játékélményt a gamerek számára” – mondta Chris Lee, az Xbox marketing alelnöke. „Hamarosan az utasok bárhol hozzáférhetnek játékkönyvtárukhoz, és folytathatják már megkezdett játékmeneteiket – bárhol is legyenek éppen. Az Xbox autós élménybe való beépítése azt jelenti, hogy az utazás nemcsak szórakoztatóbbá válik, de meg is adja azt a rugalmasságot, amit a játékosok elvárnak az Xboxtól.”

Zoom meeting utazás közben

Az LG ACP-je azonban nem csak a szórakozás terén bővíti a lehetőségeket: a beépített Zoom alkalmazás révén a járművek mobil együttműködési térré alakulnak. A világ egyik vezető kollaborációs platformjának integrálásával az LG ACP lehetővé teszi, hogy a sofőrök és az utasok út közben is hatékony megbeszéléseket tartsanak, és gyorsabban végezzék el a munkát – mindezt olyan felhasználói felülettel, amely csökkenti a figyelemelterelést, így biztonságosabb vezetést tesz lehetővé.

„A Zoomnál hisszük, hogy ott kell találkoznunk az emberekkel, ahol ők találkoznak egymással – legyen szó irodáról, otthonról vagy akár az autóról” – mondta Brendan Ittelson. „Ez a partnerség mérföldkő a járműben rejlő lehetőségek újradefiniálásában, hiszen segít az embereknek kapcsolatban maradni és kommunikálni útközben is.”

A nappaliból az útra: zökkenőmentes webOS élmény

A webOS sikerére építve – amely ma már világszerte több mint 240 millió okostelevíziót működtet – az LG ACP a már megszokott intuitív felhasználói élményt és stabilitást helyezi át a járművekbe. A sofőrök és az utasok így út közben is folytathatják a különböző tartalmak fogyasztását és a szolgáltatások használatát a jármű több kijelzőjén, mindezt a közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelően.

Az utasok a kedvenc tartalmaikat a jármű infotainment kijelzőjén olyan streaming-felületeken[1] nézhetik, mint a Netflix, a Disney+, a YouTube, a Baby Shark World for Kids, a Play.Works, a Haystack News és az LG Channels, valamint Dél-Koreában olyan helyi streaming szolgáltatásokat élvezhetnek, mint a TVING és a WAVVE. Az év végéig az LG további tartalmakat tervez elérhetővé tenni, például a Vasari nevű digitális művészeti platformot, az európai RakutenTV-t és a német Joyn szolgáltatást. Emellett az LG ACP hamarosan a japán U-NEXT helyi streaming szolgáltatással is bővül.

A webOS által működtetett LG ACP kulcsfontosságú eleme a PlayWare-nek, az LG AlphaWare SDV-csomagján belüli járműfedélzeti szórakoztatási megoldásnak. Az egyedülálló, nagy felbontású, magas minőségű tartalomélmény a fogyasztók nappaliját a járműbe is kiterjeszti, és értékesebbé teszi az úton töltött időt. Az LG az ACP alkalmazását a haszongépjárművekben is bővíti, életre keltve jövőképét, amely szerint a jármű „kerekeken guruló élettérré” válik.

[1] A streaming szolgáltatások eléréséhez autós adatcsomag szükséges.

Egyes alkalmazások használatához külön előfizetésre lehet szükség.

