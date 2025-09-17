We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Xbox az autóban? Az LG új megoldása mozgó élményközponttá alakítja a gépjárműveket
Az LG Electronics (LG), a mobilitási megoldások egyik vezető innovátora tovább erősíti pozícióját a szoftvervezérelt járművek (SDV) piacán webOS-alapú autós tartalomplatformjával (ACP). A stratégiai partnerekkel közösen kidolgozott egyedi megoldások révén a vállalat dinamikus, szoftvervezérelt élményközpontokká alakítja az autókat.
Az LG a világ egyik legnagyobb mobilitási rendezvényén, a Münchenben megrendezett IAA MOBILITY 2025 kiállításon mutatta be jövőképét a mobilitás terén, valamint új stratégiai partneri megállapodásokat is bejelentett. „Az utastéri élmény újradefiniálása: miért fontos az autós tartalom-ökoszisztéma” című előadáson több vezető is felszólalt, köztük Eun Seok-hyun, az LG járműipari megoldások üzletágának elnöke; Chris Jo, az LG média és szórakoztatóelektronika üzletágának webOS platformért felelős vezetője; Chris Lee, a Microsoft Xbox marketing alelnöke; valamint Brendan Ittelson, a Zoom ökoszisztémáért felelős vezetője.
„Az LG közel 70 éves tapasztalata a háztartási gépek és az informatika, valamint az ezekhez kapcsolódó ügyfélémény területén egyedülálló versenyelőnyt kínál ahhoz, hogy az autókat puszta közlekedési eszközből a felhasználói élményre épülő élettérré alakítsuk” – mondta Eun Seok-hyun. „Célunk, hogy 2030-ig 20 millió járművet lássunk el webOS-alapú ACP megoldásunkkal, miközben folyamatosan bővítjük tartalom- és szolgáltatási ökoszisztémánkat.”
Már az autó is egy Xbox
A LG hangsúlyozta egy rugalmasan bővíthető autós ökoszisztéma fontosságát, és az eseményen két új stratégiai partnert is bemutatott.
Hamarosan az úton is elérhetővé válik a játékélmény, mivel az Xbox alkalmazás az LG ACP platformjára is felkerül. Az Xbox Game Pass Ultimate előfizetéssel rendelkező utasok – egy kompatibilis Bluetooth-kontroller és megfelelő internet-hozzáférés mellett – közvetlenül a jármű infotainment rendszerén, felhőalapú játékszolgáltatáson keresztül játszhatnak több száz játékkal, köztük olyan népszerű címekkel, mint a Doom: The Dark Ages vagy a Forza Horizon 5.
„Az Xboxnál mindig új módokat keresünk arra, hogy minél több emberhez eljuttassuk a játék örömét. Az LG-vel való együttműködés révén tovább bővítjük a játékélményt a gamerek számára” – mondta Chris Lee, az Xbox marketing alelnöke. „Hamarosan az utasok bárhol hozzáférhetnek játékkönyvtárukhoz, és folytathatják már megkezdett játékmeneteiket – bárhol is legyenek éppen. Az Xbox autós élménybe való beépítése azt jelenti, hogy az utazás nemcsak szórakoztatóbbá válik, de meg is adja azt a rugalmasságot, amit a játékosok elvárnak az Xboxtól.”
Zoom meeting utazás közben
Az LG ACP-je azonban nem csak a szórakozás terén bővíti a lehetőségeket: a beépített Zoom alkalmazás révén a járművek mobil együttműködési térré alakulnak. A világ egyik vezető kollaborációs platformjának integrálásával az LG ACP lehetővé teszi, hogy a sofőrök és az utasok út közben is hatékony megbeszéléseket tartsanak, és gyorsabban végezzék el a munkát – mindezt olyan felhasználói felülettel, amely csökkenti a figyelemelterelést, így biztonságosabb vezetést tesz lehetővé.
„A Zoomnál hisszük, hogy ott kell találkoznunk az emberekkel, ahol ők találkoznak egymással – legyen szó irodáról, otthonról vagy akár az autóról” – mondta Brendan Ittelson. „Ez a partnerség mérföldkő a járműben rejlő lehetőségek újradefiniálásában, hiszen segít az embereknek kapcsolatban maradni és kommunikálni útközben is.”
A nappaliból az útra: zökkenőmentes webOS élmény
A webOS sikerére építve – amely ma már világszerte több mint 240 millió okostelevíziót működtet – az LG ACP a már megszokott intuitív felhasználói élményt és stabilitást helyezi át a járművekbe. A sofőrök és az utasok így út közben is folytathatják a különböző tartalmak fogyasztását és a szolgáltatások használatát a jármű több kijelzőjén, mindezt a közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelően.
Az utasok a kedvenc tartalmaikat a jármű infotainment kijelzőjén olyan streaming-felületeken[1] nézhetik, mint a Netflix, a Disney+, a YouTube, a Baby Shark World for Kids, a Play.Works, a Haystack News és az LG Channels, valamint Dél-Koreában olyan helyi streaming szolgáltatásokat élvezhetnek, mint a TVING és a WAVVE. Az év végéig az LG további tartalmakat tervez elérhetővé tenni, például a Vasari nevű digitális művészeti platformot, az európai RakutenTV-t és a német Joyn szolgáltatást. Emellett az LG ACP hamarosan a japán U-NEXT helyi streaming szolgáltatással is bővül.
A webOS által működtetett LG ACP kulcsfontosságú eleme a PlayWare-nek, az LG AlphaWare SDV-csomagján belüli járműfedélzeti szórakoztatási megoldásnak. Az egyedülálló, nagy felbontású, magas minőségű tartalomélmény a fogyasztók nappaliját a járműbe is kiterjeszti, és értékesebbé teszi az úton töltött időt. Az LG az ACP alkalmazását a haszongépjárművekben is bővíti, életre keltve jövőképét, amely szerint a jármű „kerekeken guruló élettérré” válik.
_____________________________________________________________________
[1] A streaming szolgáltatások eléréséhez autós adatcsomag szükséges.
Egyes alkalmazások használatához külön előfizetésre lehet szükség.
# # #
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.
