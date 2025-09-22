Az LG Gallery+ igazi lakberendezési dizájntárggyá avatja a televíziókat

LG Gallery+ néven új szolgáltatást jelentett be az LG Electronics (LG), amelynek segítségével az erre alkalmas televíziók olyan, a lakások enteriőrjét gazdagító digitális kijelzőkké válhatnak, ahol a felhasználók egyedi stílusát és hangulatát tükröző vizuális tartalmak jelennek meg. A több mint 4000, szakértők által gondosan válogatott képet, személyre szabási lehetőségeket és intelligens adaptív funkciókat is kínáló LG Gallery+ a művészet, a kreativitás és a hangulat révén segít megteremteni az otthonok minél kellemesebb atmoszféráját.

A művészet és a fantázia személyre szabott galériája

Az LG Gallery+ képzőművészeti alkotásokat, ikonikus filmes pillanatokat, videojátékok által inspirált jeleneteket és fotográfiákat felvonultató gazdag gyűjteménye révén a képernyők közelében töltött idő akkor is vizuálisan inspiráló élménnyé válhat, ha éppen nem tévézünk, mozizunk vagy játszunk. A neves kulturális intézményekkel történő együttműködésnek köszönhetően a felhasználók olyan remekműveket fedezhetnek fel, mint Vincent van Gogh Búzamező ciprusokkal vagy Georges Seurat Fürdőzők Asnières-ben, a londoni National Gallery gyűjteményéből, az Ubisoft Assassin’s Creed Shadows és Rainbow Six Siege játékok rajongói pedig elmerülhetnek kedvenc világaik grandiózus tájaiban és nagy tétre menő taktikai akcióiban.

„Hiszünk abban, hogy a nagyszerű művészetnek a mindennapok részévé kell válnia” – mondta Susan Noonan, a National Gallery Global kereskedelmi igazgatója. „Az LG Gallery+ segítségével a világ minden táján elérhetővé válnak az otthonokban a válogatott mesterműveink, amelyek így a galéria falain túl is lehetőséget adnak az elmélyülésre, az inspirációra és a szépség megtapasztalására.”

Azért, hogy az LG Gallery+ olyan tartalmakat kínálhasson, amelyek a lehető legjobban illeszkednek az egyéni ízléshez, a felhasználók a felfedezett új vizuális tartalmakat zenével párosíthatják, így teremtve meg tökéletes hangulatot, a nyugodt indie és lo-fi dallamoktól kezdve egészen a vendégfogadáshoz illő, meleg hangzású melódiákig. A Google Fotókkal való integráció révén a személyes emlékek is a képernyőre kerülhetnek, a Google Gemini pedig a mesterséges intelligencia segítségével a felhasználók leírásai alapján generál a különböző témákhoz és koncepciókhoz illeszkedő alkotásokat.

Intelligens funkciók, összhangban az enteriőrrel

Az LG Gallery+ adaptív funkciói révén környezetéhez illeszkedve automatikusan állítja a kép élességét és fényerejét, így biztosítva az optimális megjelenítést. Az Always-On-Display és a képernyőkímélő módok élénk, hangulatos megjelenítést biztosítanak, míg az AI Brightness Control a szoba fényviszonyaitól függetlenül garantálja a kivételes képminőséget.

Inspiráló platform művészeti élményekhez

A díjnyertes LG webOS platformra épülő LG Gallery+ ingyenes alapváltozata a 2025-ös LG televíziókon több mint 150 országban elérhető, míg a teljes verzió – amely továbbfejlesztett funkciókat és prémium tartalmakat kínál havi előfizetés keretében a webOS Pay-en keresztül – jelenleg 23 országban, köztük Dél-Koreában, az Egyesült Államokban, illetve Európa-szerte vehető igénybe, a későbbiekben pedig a szolgáltatási terület további bővítését tervezik. A webOS Re:New Programnak köszönhetően ráadásul az év második felében a régebbi LG tévék is hozzáférést kapnak a szolgáltatáshoz, így az még több otthonba eljuthat majd.

„A felhasználók mostantól saját, személyre szabott vásznukká alakíthatják a tévéképernyőt” – mondta Chris Jo, az LG Média és szórakoztatóelektronika üzletágának webOS platformért felelős vezetője. „A sokszínű tartalmakhoz történő globális hozzáféréssel és az adaptív funkciókkal az LG Gallery+ lehetőséget ad arra, hogy az otthonok belső tereit mindenki a saját stílusának és kreativitásának kifejezésére használja.”

Az LG Gallery+ havonta frissülő tartalmaival végtelen inspirációt kínál. További információ a szolgáltatásról az LG Smart TV - webOS az Ön szórakozásáért | LG HU weboldalon érhető el.

# # #

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.