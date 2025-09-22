We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Az LG Gallery+ igazi lakberendezési dizájntárggyá avatja a televíziókat
A szakértők által válogatott alkotások és az AI generált képek egyedi stílust és hangulatot visznek az otthonokba
LG Gallery+ néven új szolgáltatást jelentett be az LG Electronics (LG), amelynek segítségével az erre alkalmas televíziók olyan, a lakások enteriőrjét gazdagító digitális kijelzőkké válhatnak, ahol a felhasználók egyedi stílusát és hangulatát tükröző vizuális tartalmak jelennek meg. A több mint 4000, szakértők által gondosan válogatott képet, személyre szabási lehetőségeket és intelligens adaptív funkciókat is kínáló LG Gallery+ a művészet, a kreativitás és a hangulat révén segít megteremteni az otthonok minél kellemesebb atmoszféráját.
A művészet és a fantázia személyre szabott galériája
Az LG Gallery+ képzőművészeti alkotásokat, ikonikus filmes pillanatokat, videojátékok által inspirált jeleneteket és fotográfiákat felvonultató gazdag gyűjteménye révén a képernyők közelében töltött idő akkor is vizuálisan inspiráló élménnyé válhat, ha éppen nem tévézünk, mozizunk vagy játszunk. A neves kulturális intézményekkel történő együttműködésnek köszönhetően a felhasználók olyan remekműveket fedezhetnek fel, mint Vincent van Gogh Búzamező ciprusokkal vagy Georges Seurat Fürdőzők Asnières-ben, a londoni National Gallery gyűjteményéből, az Ubisoft Assassin’s Creed Shadows és Rainbow Six Siege játékok rajongói pedig elmerülhetnek kedvenc világaik grandiózus tájaiban és nagy tétre menő taktikai akcióiban.
„Hiszünk abban, hogy a nagyszerű művészetnek a mindennapok részévé kell válnia” – mondta Susan Noonan, a National Gallery Global kereskedelmi igazgatója. „Az LG Gallery+ segítségével a világ minden táján elérhetővé válnak az otthonokban a válogatott mesterműveink, amelyek így a galéria falain túl is lehetőséget adnak az elmélyülésre, az inspirációra és a szépség megtapasztalására.”
Azért, hogy az LG Gallery+ olyan tartalmakat kínálhasson, amelyek a lehető legjobban illeszkednek az egyéni ízléshez, a felhasználók a felfedezett új vizuális tartalmakat zenével párosíthatják, így teremtve meg tökéletes hangulatot, a nyugodt indie és lo-fi dallamoktól kezdve egészen a vendégfogadáshoz illő, meleg hangzású melódiákig. A Google Fotókkal való integráció révén a személyes emlékek is a képernyőre kerülhetnek, a Google Gemini pedig a mesterséges intelligencia segítségével a felhasználók leírásai alapján generál a különböző témákhoz és koncepciókhoz illeszkedő alkotásokat.
Intelligens funkciók, összhangban az enteriőrrel
Az LG Gallery+ adaptív funkciói révén környezetéhez illeszkedve automatikusan állítja a kép élességét és fényerejét, így biztosítva az optimális megjelenítést. Az Always-On-Display és a képernyőkímélő módok élénk, hangulatos megjelenítést biztosítanak, míg az AI Brightness Control a szoba fényviszonyaitól függetlenül garantálja a kivételes képminőséget.
Inspiráló platform művészeti élményekhez
A díjnyertes LG webOS platformra épülő LG Gallery+ ingyenes alapváltozata a 2025-ös LG televíziókon több mint 150 országban elérhető, míg a teljes verzió – amely továbbfejlesztett funkciókat és prémium tartalmakat kínál havi előfizetés keretében a webOS Pay-en keresztül – jelenleg 23 országban, köztük Dél-Koreában, az Egyesült Államokban, illetve Európa-szerte vehető igénybe, a későbbiekben pedig a szolgáltatási terület további bővítését tervezik. A webOS Re:New Programnak köszönhetően ráadásul az év második felében a régebbi LG tévék is hozzáférést kapnak a szolgáltatáshoz, így az még több otthonba eljuthat majd.
„A felhasználók mostantól saját, személyre szabott vásznukká alakíthatják a tévéképernyőt” – mondta Chris Jo, az LG Média és szórakoztatóelektronika üzletágának webOS platformért felelős vezetője. „A sokszínű tartalmakhoz történő globális hozzáféréssel és az adaptív funkciókkal az LG Gallery+ lehetőséget ad arra, hogy az otthonok belső tereit mindenki a saját stílusának és kreativitásának kifejezésére használja.”
Az LG Gallery+ havonta frissülő tartalmaival végtelen inspirációt kínál. További információ a szolgáltatásról az LG Smart TV - webOS az Ön szórakozásáért | LG HU weboldalon érhető el.
# # #
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.
/content/lge/hu/hu/az-lg/sajtokozlemenyek/az-LG-Gallery-igazi-lakberendezesi-dizajntarggya-avatja-a-televiziokatisCopied
paste