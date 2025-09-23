4K felbontású intelligens sebészeti monitort dob piacra az LG

Az LG Electronics (LG) bemutatja legújabb, 31,5 hüvelykes, 4K felbontású sebészeti monitorát, a 32HS710S modellt. A készüléket kifejezetten a műtéti munkafolyamatok egyszerűsítésére fejlesztették ki, ötvözve a tűéles, 4K felbontású, 3840 x 2160 képpontos képminőséget a felhasználói kényelmet és a működési hatékonyságot támogató intelligens funkciókkal. A készülék megkapta az USA Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala, vagyis az FDA 510(k) engedélyét is, így már az Egyesült Államokban is forgalomba hozható.

A 32HS710S számos, a mindennapi orvosi munkát megkönnyítő funkcióval támogatja az egészségügyi dolgozókat annak érdekében, hogy könnyebben és még intuitívabb módon kezelhessék a megjelenített vizuális információkat. A felhasználók külön-külön állíthatják be a képüzemmódokat az egyes bemeneti forrásokhoz, így több eszköz képét is az igényeikhez igazítva jeleníthetnek meg. A dedikált gyorsbillentyűk lehetővé teszik a kívánt kijelző-üzemmódok, valamint a több forrásból származó tartalmak megosztott képernyőn történő ún. Picture-by-Picture (PBP) megjelenítésének egyetlen gombnyomással történő aktiválását.

A monitor 4K felbontású IPS kijelzője tiszta, részletgazdag képeket és egyenletes színmegjelenítést biztosít széles betekintési szögben. Tipikus fényereje 800 cd/m², a DCI-P3 színtér nagyjából 95 százalékát lefedi, továbbá megfelel az orvosi képek tárolására, kezelésére és továbbítására vonatkozó DICOM szabványnak is, így ideális választás különféle orvosi képalkotó eszközök által készített felvételek megjelenítésére.

A műtők speciális igényeit szem előtt tartva az LG új monitora tartós, ún. optikai ragasztással ellátott védőüveggel (ahol a védőüveget átlátszó ragasztóval rögzítik a kijelzőhöz), valamint tükröződésgátló, ujjlenyomat- és csillogásmentes bevonattal készül. Az előlap IP45, a hátlap IP32 védettséggel, a készülékház pedig IK06 ütésállósággal rendelkezik. A mintegy 9,2 kilogrammos monitor számos sebészeti monitorállványra rögzíthető.

A folyamatos működést a Failover Input Switch biztosítja, amely jelvesztés esetén automatikusan átkapcsol tartalék forrásra. Ezt a kulcsfontosságú funkciót egészíti ki az osztottképernyős megjelenítés, amelynek révén egyszerre akár 4 forrásból származó vizuális információ is figyelemmel kísérhető a már említett PBP, illetve a PIP (Picture-in-Picture, kép a képben) módoknak köszönhetően. A megjelenített kép tükrözése és forgatása egyszerűen elvégezhető, a Clone Screen kimenet pedig képzés és kollaboráció során nyújt támogatást.

„A 32HS710S tervezésekor arra összpontosítottunk, hogy valódi, a mindennapi munkát megkönnyítő előnyöket kínáljunk a sebészcsapatok számára, amelyeknél az idő és a koncentráció kulcsfontosságú” – mondta YS Lee, az LG média és szórakoztatóelektronika üzletágának IT termékekért felelős vezetője. „Az automatizált képernyő-beállítások, az egyérintéses vezérlés és a megbízható tartalékrendszerek kombinációjával olyan eszközt kínálunk, amely segíti az orvosokat abban, hogy teljes figyelmüket a betegellátásra fordíthassák.”

Termékspecifikáció:

LG Surgical Monitor (32HS710S) Kijelző Kijelzőpanel típusa IPS Méret (képarány) 31,5 hüvelyk (16:9) Felbontás 4K (3840 x 2160) Háttérvilágítás LED Színtér-lefedettség (tipikus) DCI-P3 95% (CIE1976) Színmélység 10 bit Betekintési szög (CR≥10) 178° (jobbra / balra), 178° (fel / le) Fényerő (tipikus) 800cd/m² Fényerő (stabilizált) 500cd/m² Felületkezelés védőüveg (optikai ragasztás, tükröződésgátló, ujjlenyomat- és csillogásmentes bevonattal) Kontrasztarány 1000:1 Válaszidő (GtG[1]) 5 ms (GtG gyors üzemmódban) Funkciók DICOM szabványnak megfelel igen Hardveres kalibráció igen (LG Calibration Studio) HDR HDR 10, HDR Effect Videójelek Bemeneti csatlakozók HDMI x 1, DisplayPort x 1, SDI (3G) x 1, DVI-D x 1 Kimeneti csatlakozók HDMI (Clone Screen) x 1, SDI (3G) x 1 Csatlakozók USB USB 3.0 1 bemeneti, 1 kimeneti Energia Hálózati bemenet 100-240 V váltóáram, 50/60 Hz Energiafogyasztás max. 100 W / kevesebb mint 0,3 W (DC kikapcsolt állapotban) Tartósság IP védettség[2] IP45[3] (elöl), IP32[4] (kivéve elöl), IK06[5] Felhasználói kényelem PBP / PIP Yes (2 / 3 / 4 PBP) / igen Képernyőforgatás Tükrözés mód és forgatás mód Failover Input Switch igen Fizikai jellemzők Tömeg 9.2 kg Fali rögzítés mérete 200 x 100 mm / 100 x 100 mm

[1] GtG: szürke–szürke válaszidő

[2] Laboratóriumi körülmények között, IP / IK minősítéssel tesztelve. Használat előtt meg kell szárítani. Nedves állapotban nem szabad tölteni.

[3] IP45: Védett 1,0 mm átmérőjű és annál nagyobb szilárd idegen testek ellen / védett a veszélyes részek huzallal történő érintése ellen / védett vízsugarak ellen.

[4] IP32: Védett 2,5 mm átmérőjű és annál nagyobb szilárd idegen testek ellen / védett a veszélyes részek szerszámmal történő érintése ellen / védett a függőlegesen cseppenő víz ellen, amikor a burkolat legfeljebb 15°-ban meg van döntve.

[5] IK06: Védett 1 joule energiájú ütés ellen.Az adott műszaki adatok régiónként eltérhetnek. A funkciók, szabványok és egyéb termékjellemzők előzetes értesítés és kötelezettségvállalás nélkül változhatnak.

# # #

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el..