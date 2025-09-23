We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
4K felbontású intelligens sebészeti monitort dob piacra az LG
A 31,5 hüvelykes készülék intelligens funkciókkal, strapabíró kialakítással segíti az orvosi munkát a műtőkben
Az LG Electronics (LG) bemutatja legújabb, 31,5 hüvelykes, 4K felbontású sebészeti monitorát, a 32HS710S modellt. A készüléket kifejezetten a műtéti munkafolyamatok egyszerűsítésére fejlesztették ki, ötvözve a tűéles, 4K felbontású, 3840 x 2160 képpontos képminőséget a felhasználói kényelmet és a működési hatékonyságot támogató intelligens funkciókkal. A készülék megkapta az USA Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala, vagyis az FDA 510(k) engedélyét is, így már az Egyesült Államokban is forgalomba hozható.
A 32HS710S számos, a mindennapi orvosi munkát megkönnyítő funkcióval támogatja az egészségügyi dolgozókat annak érdekében, hogy könnyebben és még intuitívabb módon kezelhessék a megjelenített vizuális információkat. A felhasználók külön-külön állíthatják be a képüzemmódokat az egyes bemeneti forrásokhoz, így több eszköz képét is az igényeikhez igazítva jeleníthetnek meg. A dedikált gyorsbillentyűk lehetővé teszik a kívánt kijelző-üzemmódok, valamint a több forrásból származó tartalmak megosztott képernyőn történő ún. Picture-by-Picture (PBP) megjelenítésének egyetlen gombnyomással történő aktiválását.
A monitor 4K felbontású IPS kijelzője tiszta, részletgazdag képeket és egyenletes színmegjelenítést biztosít széles betekintési szögben. Tipikus fényereje 800 cd/m², a DCI-P3 színtér nagyjából 95 százalékát lefedi, továbbá megfelel az orvosi képek tárolására, kezelésére és továbbítására vonatkozó DICOM szabványnak is, így ideális választás különféle orvosi képalkotó eszközök által készített felvételek megjelenítésére.
A műtők speciális igényeit szem előtt tartva az LG új monitora tartós, ún. optikai ragasztással ellátott védőüveggel (ahol a védőüveget átlátszó ragasztóval rögzítik a kijelzőhöz), valamint tükröződésgátló, ujjlenyomat- és csillogásmentes bevonattal készül. Az előlap IP45, a hátlap IP32 védettséggel, a készülékház pedig IK06 ütésállósággal rendelkezik. A mintegy 9,2 kilogrammos monitor számos sebészeti monitorállványra rögzíthető.
A folyamatos működést a Failover Input Switch biztosítja, amely jelvesztés esetén automatikusan átkapcsol tartalék forrásra. Ezt a kulcsfontosságú funkciót egészíti ki az osztottképernyős megjelenítés, amelynek révén egyszerre akár 4 forrásból származó vizuális információ is figyelemmel kísérhető a már említett PBP, illetve a PIP (Picture-in-Picture, kép a képben) módoknak köszönhetően. A megjelenített kép tükrözése és forgatása egyszerűen elvégezhető, a Clone Screen kimenet pedig képzés és kollaboráció során nyújt támogatást.
„A 32HS710S tervezésekor arra összpontosítottunk, hogy valódi, a mindennapi munkát megkönnyítő előnyöket kínáljunk a sebészcsapatok számára, amelyeknél az idő és a koncentráció kulcsfontosságú” – mondta YS Lee, az LG média és szórakoztatóelektronika üzletágának IT termékekért felelős vezetője. „Az automatizált képernyő-beállítások, az egyérintéses vezérlés és a megbízható tartalékrendszerek kombinációjával olyan eszközt kínálunk, amely segíti az orvosokat abban, hogy teljes figyelmüket a betegellátásra fordíthassák.”
Termékspecifikáció:
LG Surgical Monitor
(32HS710S)
Kijelző
Kijelzőpanel típusa
IPS
Méret (képarány)
31,5 hüvelyk (16:9)
Felbontás
4K (3840 x 2160)
Háttérvilágítás
LED
Színtér-lefedettség (tipikus)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Színmélység
10 bit
Betekintési szög (CR≥10)
178° (jobbra / balra), 178° (fel / le)
Fényerő (tipikus)
800cd/m²
Fényerő (stabilizált)
500cd/m²
Felületkezelés
védőüveg (optikai ragasztás, tükröződésgátló, ujjlenyomat- és csillogásmentes bevonattal)
Kontrasztarány
1000:1
Válaszidő
(GtG[1])
5 ms (GtG gyors üzemmódban)
Funkciók
DICOM szabványnak megfelel
igen
Hardveres kalibráció
igen (LG Calibration Studio)
HDR
HDR 10, HDR Effect
Videójelek
Bemeneti csatlakozók
HDMI x 1, DisplayPort x 1, SDI (3G) x 1, DVI-D x 1
Kimeneti csatlakozók
HDMI (Clone Screen) x 1, SDI (3G) x 1
Csatlakozók
USB
USB 3.0 1 bemeneti, 1 kimeneti
Energia
Hálózati bemenet
100-240 V váltóáram, 50/60 Hz
Energiafogyasztás
max. 100 W / kevesebb mint 0,3 W (DC kikapcsolt állapotban)
Tartósság
IP védettség[2]
IP45[3] (elöl), IP32[4] (kivéve elöl), IK06[5]
Felhasználói kényelem
PBP / PIP
Yes (2 / 3 / 4 PBP) / igen
Képernyőforgatás
Tükrözés mód és forgatás mód
Failover Input Switch
igen
Fizikai jellemzők
Tömeg
9.2 kg
Fali rögzítés mérete
200 x 100 mm / 100 x 100 mm
[1] GtG: szürke–szürke válaszidő
[2] Laboratóriumi körülmények között, IP / IK minősítéssel tesztelve. Használat előtt meg kell szárítani. Nedves állapotban nem szabad tölteni.
[3] IP45: Védett 1,0 mm átmérőjű és annál nagyobb szilárd idegen testek ellen / védett a veszélyes részek huzallal történő érintése ellen / védett vízsugarak ellen.
[4] IP32: Védett 2,5 mm átmérőjű és annál nagyobb szilárd idegen testek ellen / védett a veszélyes részek szerszámmal történő érintése ellen / védett a függőlegesen cseppenő víz ellen, amikor a burkolat legfeljebb 15°-ban meg van döntve.
[5] IK06: Védett 1 joule energiájú ütés ellen.Az adott műszaki adatok régiónként eltérhetnek. A funkciók, szabványok és egyéb termékjellemzők előzetes értesítés és kötelezettségvállalás nélkül változhatnak.
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el..
