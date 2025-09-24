Az LG-t a világ három legnagyobb dizájnversenyén is díjazták kiemelkedő innovációiért

Az LG Electronics (LG) újabb jelentős globális elismeréseket érdemelt ki formatervezési innovációiért: idén összesen 100 díjat kapott a világ három legrangosabb dizájnversenyén, a Red Dot Design Awardon, az iF Design Awardon és az International Design Excellence Awards-on (IDEA).

Az LG a 2025-ös Red Dot Design Award márka- és kommunikációs dizájn kategóriájában 12 díjat nyert. Elismérést kapott többek közt az LG ThinQ okosotthon-platform és a webOS okostelevíziós platform kivételes felhasználói élmény (UX) dizájnja, valamint az LG Furon elnevezésű AI-ügynökének logója, amely a megoldás által nyújtott melegséget és gondoskodást jelképezi.

A Red Dot Design Award minden évben három területen, a termékdizájn, a dizájnkoncepció, valamint a márka- és kommunikációs dizájn kategóriában ismeri el a kiemelkedő teljesítményeket. Utóbbi azokat az újításokat díjazza, amelyek kivételes felhasználói kényelmet és kiemelkedő hatékonyságot nyújtanak.

Az LG idén az LG a termékdizájn és dizájnkoncepció kategóriáiban is elismerést szerzett a Red Dot Awardon, köztük a rangos Best of the Best címet is elnyerte. A termékdizájn kategóriában a vállalat 35 díjat nyert, többek között hűtőszekrények, mosógépek, szárítógépek, televíziók, légkondicionálók, légtisztítók, audiomegoldások, monitorok és kereskedelmi robotok formatervezéséért. A dizájnkoncepció kategóriában az LG belső vállalkozása, a My Taste Company a DUOBO kapszulás kávéfőzőjével nyerte el a Best of the Best címet: a készülék innovatív technológiáival kényelmes és személyre szabott kávékészítést tesz lehetővé.

Az IDEA Awardson – amelyet az amerikai ipari formatervezők szövetsége (Industrial Designers Society of America) szervez – az LG további 16 díjjal gazdagította idei elismeréseinek számát.

Az IDEA egyik különleges díjazottja az LG SIGNATURE OLED T, a világ első átlátszó és valóban vezeték nélküli OLED televíziója volt, amelynél a felhasználói egy távirányító segítségével könnyedén válthatnak az átlátszó és az átlátszatlan képernyő-üzemmód között. Ez a modell immár mindhárom versenyen – Red Dot, iF és IDEA – elismerést érdemelt ki.

Az IDEA díjazott termékei között szerepel még a Smart InstaView™ funkcióval ellátott LG SIGNATURE hűtőszekrény, az LG ARTCOOL légkondicionáló, az LG StanbyME 2 hordozható, akkumulátoros kijelző, valamint a FURON logójának dizájnja.

Emellett az LG a 2025-ös iF Design Awardon (amelynek eredményeit áprilisban hirdették ki) összesen 36 díjat kapott, köztük egy arany minősítést. A vállalat a termékdizájn, a kommunikáció, a UX, a UI és a csomagolás kategóriákban ért el sikereket.

A termékdizájn kategóriában a nyertesek között szerepelt az LG ThinQ ON, a vállalat AI-alapú otthoni központja, valamint az LG QNED televízió, amely magával ragadó nézői élményt és karcsú, prémium formatervezést kínál. Szintén elismerést érdemelt az LG ThinQ Character, amely barátságos, emberközeli módon kommunikál a felhasználókkal a ThinQ alkalmazáson keresztül, valamint az LG Iconography (UI), amely egy olyan egységes vizuális rendszer, amely intuitívan közvetíti az egyes termékek funkcióit és szolgáltatásait. Ezeket a megoldásokat a kommunikáció, a UX, a UI és a csomagolás kategóriákban ismerték el.

Az LG az „Egy jobb élet mindenkinek” víziója jegyében újradefiniálja a dizájnt azáltal, hogy termékeit és szolgáltatásait elérhetőbbé, intuitívabbá és inkluzívabbá teszi. A vállalat mélyreható életmód-kutatásokkal, a fogyasztók viselkedése, értékei és preferenciái alapján tárja fel azok valós igényeit, emellett pedig integrált dizájn- és technológiai megoldásokat alkalmaz, amelyek minden érintkezési ponton értékes, egyedi élményt nyújtanak.

„Az életmód-központú dizájn és az innováció iránti elkötelezettségünk révén továbbra is olyan megoldásokat fogunk nyújtani, amelyek fokozzák a felhasználói kényelmet, és érzelmi szinten is rezonálnak a fogyasztókkal” – mondta Chung Wook-jun, az LG vállalati formatervezési központjának vezetője.

