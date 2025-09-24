We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Az LG-t a világ három legnagyobb dizájnversenyén is díjazták kiemelkedő innovációiért
A vállalat formatervezésben betöltött vezető szerepét az idei Red Dot, iF és IDEA versenyeken összesen 100 díjjal ismerték el
Az LG Electronics (LG) újabb jelentős globális elismeréseket érdemelt ki formatervezési innovációiért: idén összesen 100 díjat kapott a világ három legrangosabb dizájnversenyén, a Red Dot Design Awardon, az iF Design Awardon és az International Design Excellence Awards-on (IDEA).
Az LG a 2025-ös Red Dot Design Award márka- és kommunikációs dizájn kategóriájában 12 díjat nyert. Elismérést kapott többek közt az LG ThinQ okosotthon-platform és a webOS okostelevíziós platform kivételes felhasználói élmény (UX) dizájnja, valamint az LG Furon elnevezésű AI-ügynökének logója, amely a megoldás által nyújtott melegséget és gondoskodást jelképezi.
A Red Dot Design Award minden évben három területen, a termékdizájn, a dizájnkoncepció, valamint a márka- és kommunikációs dizájn kategóriában ismeri el a kiemelkedő teljesítményeket. Utóbbi azokat az újításokat díjazza, amelyek kivételes felhasználói kényelmet és kiemelkedő hatékonyságot nyújtanak.
Az LG idén az LG a termékdizájn és dizájnkoncepció kategóriáiban is elismerést szerzett a Red Dot Awardon, köztük a rangos Best of the Best címet is elnyerte. A termékdizájn kategóriában a vállalat 35 díjat nyert, többek között hűtőszekrények, mosógépek, szárítógépek, televíziók, légkondicionálók, légtisztítók, audiomegoldások, monitorok és kereskedelmi robotok formatervezéséért. A dizájnkoncepció kategóriában az LG belső vállalkozása, a My Taste Company a DUOBO kapszulás kávéfőzőjével nyerte el a Best of the Best címet: a készülék innovatív technológiáival kényelmes és személyre szabott kávékészítést tesz lehetővé.
Az IDEA Awardson – amelyet az amerikai ipari formatervezők szövetsége (Industrial Designers Society of America) szervez – az LG további 16 díjjal gazdagította idei elismeréseinek számát.
Az IDEA egyik különleges díjazottja az LG SIGNATURE OLED T, a világ első átlátszó és valóban vezeték nélküli OLED televíziója volt, amelynél a felhasználói egy távirányító segítségével könnyedén válthatnak az átlátszó és az átlátszatlan képernyő-üzemmód között. Ez a modell immár mindhárom versenyen – Red Dot, iF és IDEA – elismerést érdemelt ki.
Az IDEA díjazott termékei között szerepel még a Smart InstaView™ funkcióval ellátott LG SIGNATURE hűtőszekrény, az LG ARTCOOL légkondicionáló, az LG StanbyME 2 hordozható, akkumulátoros kijelző, valamint a FURON logójának dizájnja.
Emellett az LG a 2025-ös iF Design Awardon (amelynek eredményeit áprilisban hirdették ki) összesen 36 díjat kapott, köztük egy arany minősítést. A vállalat a termékdizájn, a kommunikáció, a UX, a UI és a csomagolás kategóriákban ért el sikereket.
A termékdizájn kategóriában a nyertesek között szerepelt az LG ThinQ ON, a vállalat AI-alapú otthoni központja, valamint az LG QNED televízió, amely magával ragadó nézői élményt és karcsú, prémium formatervezést kínál. Szintén elismerést érdemelt az LG ThinQ Character, amely barátságos, emberközeli módon kommunikál a felhasználókkal a ThinQ alkalmazáson keresztül, valamint az LG Iconography (UI), amely egy olyan egységes vizuális rendszer, amely intuitívan közvetíti az egyes termékek funkcióit és szolgáltatásait. Ezeket a megoldásokat a kommunikáció, a UX, a UI és a csomagolás kategóriákban ismerték el.
Az LG az „Egy jobb élet mindenkinek” víziója jegyében újradefiniálja a dizájnt azáltal, hogy termékeit és szolgáltatásait elérhetőbbé, intuitívabbá és inkluzívabbá teszi. A vállalat mélyreható életmód-kutatásokkal, a fogyasztók viselkedése, értékei és preferenciái alapján tárja fel azok valós igényeit, emellett pedig integrált dizájn- és technológiai megoldásokat alkalmaz, amelyek minden érintkezési ponton értékes, egyedi élményt nyújtanak.
„Az életmód-központú dizájn és az innováció iránti elkötelezettségünk révén továbbra is olyan megoldásokat fogunk nyújtani, amelyek fokozzák a felhasználói kényelmet, és érzelmi szinten is rezonálnak a fogyasztókkal” – mondta Chung Wook-jun, az LG vállalati formatervezési központjának vezetője.
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.
