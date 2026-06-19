Ha körülnézünk egy átlagos nappaliban egy fontos világverseny alatt, a kép egyszerre zavarba ejtő és technológiailag lenyűgöző. A sportfogyasztási szokásaink gyökeres átalakuláson mentek keresztül. A hagyományos, lineáris televíziózás merev keretei fellazultak: a nézők ma már nem akarnak a műsorrendhez igazodni, nem akarnak lemaradni semmiről, és legfőképpen nem akarnak egyetlen, fix képernyőre tapadni. A mobilozás a meccs közben nem csupán a figyelemhiány, hanem az újfajta szurkolói élmény része lett. Lehet azonban, hogy a telefon és a televízió között valójában nincs is háború – csak újra kell osztani a szerepeket a nappaliban. A kérdés már nem az, melyik képernyő győz, hanem az, hogy melyik milyen szerepet kap a sportélményben.

A mindennapi tartalomfogyasztási szokások megváltozása miatt a tech-óriásoknak egyszerre kell kiszolgálniuk a lineáris tévézés megszokott kényelmét és az on-demand streaming nyújtotta szabadságot, miközben a képernyők mögött ülő közönség is látványosan kettészakadt.

Generációs törésvonalak a képernyők előtt

A generációs tendenciák egyértelmű törésvonalat mutatnak. Míg az idősebb korosztály még mindig a megszokott csatornaváltások békéjét keresi, a fiatalabb generációk (a Gen Z és a millenniumi nézők) már elvárják, hogy a tartalom kövesse őket. Ha kell, a konyhába, ha kell, a kertbe, vagy éppen munkába menet a villamosra – közvetlenül a mobiltelefon kijelzőjére. A sportközvetítés számukra már nem egyirányú monológ, hanem interaktív élmény. Meccs közben statisztikákat böngésznek, közösségi oldalakon vitatkoznak a tizenegyesről, vagy éppen párhuzamosan egy másik mérkőzés állását figyelik az okostelefonjukon.

A streaming szabadsága és a szomszéd gólöröme

Ez a kettősség – a mobil versus televízió – hatalmas kihívás elé állítja a tech-ipart, a probléma gyökere pedig a technológiai háttérben rejlik. A klasszikus tévés sugárzás egyirányú, előre meghatározott jelátvitelen alapul. Ezzel szemben az online streaming platformok az internetkapcsolaton keresztül, valós időben alkalmazkodnak a sávszélességhez. Ez komoly szabadságot ad: nem kell külön antenna, elég egy internetforrás, ami lakásban vagy akár kertben is teljes mobilitást biztosít. A streaming rugalmassága verhetetlen: a néző választja ki a meccset, az esemény bármikor megállítható, visszanézhető, és élőben kiegészítő információkat nyújt. Igen ám, de a sávszélesség ingadozása, a képminőség romlása és a bosszantó késleltetés – amikor a szomszéd már másodpercekkel korábban ordítja a gólt – komoly fejfájást okoz.

Passzív kijelző helyett intelligens platform

Az LG felismerte, hogy a televíziónak ma már nem passzív kijelzőként, hanem intelligens platformként kell működnie. A felhasználók azonnali rendszerindítást, az applikációk másodpercek alatti betöltését és megbízható hálózati teljesítményt várnak el. Senki sem akarja végignézni, ahogy a rendszer pont a gólhelyzetnél fagy le. Ezért vált a processzor teljesítménye és az operációs rendszer optimalizáltsága ugyanolyan fontossá, mint maga a panel. A gördülékeny navigációt és a kényelmes, gyors keresést az olyan megoldások garantálják, mint az intuitív menürendszer és a Magic Remote mozgás- és hangérzékelős távirányító, miközben a legfontosabb streaming alkalmazások már előre telepítve várják a szurkolókat.

„A sportközvetítések digitalizációja teljesen átírta a játékszabályokat, és a televíziók felé támasztott igényeket is. Ma már az operációs rendszer optimalizáltsága, rugalmassága és gyorsasága legalább olyan fontos tényezővé vált, mint maga a kijelzőtechnológia. Nem csupán kiváló képminőséget kell nyújtanunk, hanem egy olyan stabil, villámgyors és intelligens platformot, amely zökkenőmentesen és fagyásmentesen szolgálja ki a legnépszerűbb streaming alkalmazásokat a legpörgősebb meccsek alatt is” – mutatott rá Szili Krisztián, az LG marketing csoportvezetője.

Időeltolódás és adatáradat: így mentik meg a vb-t az LG okostévék sportfunkciói

De mit tud hozzáadni a meccsélményhez egy okostévé a hagyományos tévéközvetítéssel szemben? A választ az LG készülékek platformján elérhető sportökoszisztéma adja meg, amely feleslegessé teheti, hogy meccs közben a telefonunkat bújjuk az adatokért.

A webOS 5.0 vagy újabb operációs rendszert futtató tévéken elérhető szolgáltatások például tökéletes mentőövet dobnak az idei, amerikai kontinensen zajló labdarúgó-világbajnokság alatt is. A hatalmas időeltolódás miatt ugyanis számos mérkőzés közvetítése esik a hazai nézők számára nehezen vállalható késő esti vagy hajnali órákra. Az LG okostévéken elérhető applikációkon keresztül a szurkolók nemcsak az élő adásokat követhetik, hanem kényelmesen hozzáférhetnek a visszanézhető (on-demand) tartalmakhoz, a frissen debütált LG Sports Playbook szolgáltatáson keresztül pedig a valós idejű statisztikákhoz, a részletes elemzésekhez, valamint az élő meccsfrissítésekhez is. Így nem kell éjszakázni ahhoz, hogy a reggeli kávé mellett, a nagyképernyő előtt pótoljuk be a kihagyott gólokat és kulcspillanatokat.

A Sports Alert (Sportriasztás) funkcióval a szurkolók ráadásul kiválaszthatják kedvenc csapataikat, így a tévé automatikusan jelzi az élő eredményeket és a kezdési időpontokat akkor is, ha éppen egy másik csatornán filmet nézünk.

Tippek a tökéletes szurkolói kalibrációhoz

Bár a mai intelligens készülékek a beépített „Sport módnak” köszönhetően gyárilag optimalizálják a képi és hangparamétereket, érdemes néhány percet a finomhangolásra szánni. A szakértők szerint a túlzottan élénk „Vivid” beállítások gyakran művi, természetellenes színeket eredményeznek. Fontos a mozgásjavítás és az élesség precíz kalibrálása is, hogy elkerüljük a zavaró kontúrokat a fű vagy a játékosok körül. A modern készülékek emellett képesek automatikusan alkalmazkodni a környezeti fényviszonyokhoz: míg nappal magasabb fényerő kell a részletgazdagsághoz, este a visszafogottabb, szemkímélőbb profilok nyújtanak optimális élményt.

Mesterséges intelligencia hozza el a jövő tévézését

A fejlődés pedig nem áll meg, a televíziózás újabb technológiai ugrás előtt áll. Az LG jövőképe szerint a sportfogyasztást a mesterséges intelligenciával (AI) támogatott kép- és hangfeldolgozás, a még gyorsabb processzorok és a hiper-személyre szabott funkciók fogják meghatározni. A valós idejű tartalomelemzés és az olyan interaktív szolgáltatások integrációja, mint az LG Sports Playbook, hidat képeznek a mobilozás szabadsága és a nagyképernyős élmény között. A jövő tévéje nem versenyezni akar a telefonunkkal, hanem magába építi azt az interaktivitást, amit eddig a zsebünkben kerestünk, mindezt nagy képernyőn.

„A sportfogyasztás jövőjét valószínűleg nem az dönti el, hogy a néző melyik képernyőt választja. Sokkal inkább az, hogy a különböző képernyők hogyan működnek együtt. Így kihúznám a konfliktus méregfogát, hiszen a televízió már nem a mobiltelefon riválisa, hanem annak természetes kiegészítője. Azok a technológiák lesznek sikeresek, amelyek a statisztikákat, az élő adatokat és a közösségi élményt úgy integrálják a nagyképernyőre, hogy közben a néző figyelme végig a mérkőzésen maradjon” – hangsúlyozta Szili Krisztián.

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LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a https://www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.