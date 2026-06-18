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Az LG Electronics nagy hatékonyságú hőszivattyú-megoldásokat mutatott be
A vállalat változatos termékpalettával erősíti pozícióját az európai hőszivattyú-piacon
BUDAPEST, 2026. június 18. – Az LG Electronics (LG) nagy hatékonyságú hőszivattyú-megoldások széles választékával erősíti pozícióját az európai lakossági hőszivattyú-piacon. Mivel Európa-szerte folyamatosan nő az igény az energiahatékony, alacsony GWP-értékű hűtőközegeket használó hőszivattyús rendszerek iránt, az LG a helyi lakossági környezethez igazított széles termékválaszték kínálatával javítja piaci reagálóképességét.
Nagy hatékonyságú hőszivattyú-termékcsalád Európának
Az LG széles portfólióval válaszol az európai lakossági hőszivattyú-piac igényeire: kínálatában levegő-víz hőszivattyúk, változó hűtőközeg-áramlású (VRF) megoldások, valamint integrált melegvíz-rendszerek is szerepelnek.
A kiemelt termékek közé tartozik a Therma V R290 Monobloc, egy levegő-víz hőszivattyús kültéri egység, amely rendkívül alacsony globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkező R290 hűtőközeget használ.1 A berendezést úgy tervezték, hogy akár mínusz 28 Celsius-fokos kültéri hőmérséklet mellett is megbízható fűtést biztosítson, és akár 75 Celsius-fokos használati melegvíz előállítására is képes legyen.2 A monoblokk kialakításának köszönhetően a beltéri és kültéri egységeket a rendszer kizárólag vízvezetékkel köti össze, ami megkönnyíti a telepítést és csökkenti a beltéri hűtőközeg-csővezetékek iránti igényt.
Az LG VRF-kínálatának része a Multi V i és a Multi V S is. A Multi V i alacsony GWP-értékű R32 hűtőközeget, nagy hatékonyságú inverteres kompresszort és fejlett intelligens vezérlést ötvöz a hatékony működés érdekében. A rendszer biztonsági funkciókat is kínál: például olyan érzékelőket, amelyek automatikus védelmi reakciókat indítanak el hűtőközeg-szivárgás észlelése esetén, ezzel támogatva a zavartalan, folyamatos működést és a helyszíni biztonságot. A Multi V S kompakt VRF-megoldás, amely rugalmas rendszerintegrációt, energiagazdálkodási funkciókat, intelligens egyedi vezérlőket és felhasználóbarát kezelőfelületet kínál, így ideális választás változatos használati igényű épületekhez. Beltéri egységekkel kombinálva olyan all-in-one rendszer alakítható ki, amely a melegvíz-tartályt és a legfontosabb vízvezeték-alkatrészeket kompakt beltéri egységbe integrálja. A telepítési idő csökkentésére és a jobb helykihasználásra tervezett rendszer jól illeszkedik az európai lakóépületek adottságaihoz.
Az LG emellett nemrég bemutatta a levegő–víz hőszivattyús rendszerekhez készült új beltéri egységeit is: a Combi Unit, a Hydro Unit és a Control Unit3 modelleket, amelyek egységes formatervezésük és a felhasználók számára kínált kényelem elismeréseként 2026-os iF Design Award és 2026-os Red Dot Design Award díjat kaptak.
„Ahogy az európai lakossági hőszivattyú-piac fejlődik, egyre nagyobb az igény az energiahatékony, környezetbarát és könnyen telepíthető megoldások iránt” – mondta James Lee, az LG ES Company elnöke. „A jövőben is tovább erősítjük versenyképességünket sokszínű hőszivattyús portfóliónkkal és a helyszíni igényekhez igazított mérnöki szakértelmünkkel.”
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1 Az R290 hűtőközeg GWP-értéke az EU-2024/573 (IPCC 6.) rendelet szerint 0,02.
2 Az üzemi hőmérséklet-tartomány a telepítési körülményektől függően változhat.
3 A Combi Unit helyiségfűtést, hűtést és használati melegvíz-ellátást támogat; a Hydro Unit elölről hozzáférhető kialakításával és konzolos rögzítési rendszerével egyszerűbbé teszi a telepítést; a Control Unit beépített fűtésvezérlési logikával rendelkezik, amely csökkenti a külön kiegészítő alkatrészek szükségességét.
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LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 89 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2025-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
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