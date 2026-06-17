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A nappali fókuszpontja: Így válhat a TV a lakótér dizájnos elemévé
A televízió ma már jóval több egyszerű szórakoztatóelektronikai eszköznél: otthonunk dizájnjának szerves, meghatározó része, amely jelentősen befolyásolja a tér látványát és hangulatát. Éppen ezért sokaknak egyáltalán nem mindegy, hogyan mutat a készülék az otthonukban. Az LG Electronics Magyarország Puskás Laura lakberendező segítségével összegyűjtötte azokat a legfontosabb lakberendezési szempontokat, amelyek figyelembevételével a televízió a lakótér valódi dizájnelemévé válhat.
1. A megfelelő méret és elhelyezés
A televízió mérete nemcsak a nézői élményt, hanem a helyiség arányait is befolyásolja. Egy túl nagy készülék könnyen elnyomhatja a tér többi elemét, míg egy túl kicsi képernyő elveszhet a berendezés között.
A lakberendező szerint érdemes a képernyő méretét a nézési távolsághoz és a helyiség adottságaihoz igazítani, valamint ügyelni arra, hogy a készülék ne kerüljön túl magasra. A szemmagasság közelében elhelyezett televízió nemcsak kényelmesebb használatot tesz lehetővé, hanem természetesebben is illeszkedik a tér kompozíciójába.
A falra szerelt modellek különösen jó választást jelenthetnek kisebb nappalikban, hiszen vizuálisan könnyedebb hatást keltenek, miközben értékes helyet szabadítanak fel a helyiségben.
2. Letisztult, észrevétlen megjelenés
A televízió kiválasztásakor a méret mellett érdemes figyelmet fordítani annak kialakítására is. A vékony káva, a falhoz simuló kialakítás és az esztétikus dizájn mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a készülék természetesebben illeszkedjen a térbe, anélkül, hogy túldominálná azt.
„A cél ma már nem a tévé elrejtése, hanem annak tudatos, harmonikus beillesztése az enteriőrbe. Minél vékonyabb, és minél szorosabban idomul a falhoz, annál kevésbé emelkedik ki vizuálisan a környezetéből, és annál természetesebben olvad a szoba egészébe” – mondja Puskás Laura.
Ezt figyelembe véve kitűnő választás lehet az LG televíziós kínálatának idei csúcsmodellje, az OLED evo AI W6, amely a „Wallpaper” fantázianévre hallgat, nem véletlenül: a készülék úgy simul a falra, mint a tapéta. Ultravékony kialakítása, keskeny kávája és visszafogott formavilága elegáns, letisztult megjelenést nyújt, így könnyedén illeszthető szinte bármely lakberendezési stílushoz. Egyáltalán nem kelt feltűnést addig, amíg be nem kapcsolják – ám utána garantáltan lenyűgözi a vendégeket.
3. A kábelek elrejtése
A tér összképének szintén nagyon jót tehet, ha nincsenek mindenfelé kígyózó kábelek vagy szerteszéjjel heverő műszaki eszközök. Ideális esetben már a lakótér tervezésekor érdemes átgondolni, hol kap helyet a tévé, milyen eszközök kapcsolódnak majd hozzá, és hogyan lehet ezeket a lehető legdiszkrétebben integrálni.
„Lakberendezői szemmel a vezetékek, konzolok és kiegészítők vizuális zajforrások, amelyek látványa rendezetlen, kevésbé átgondolt hatást kelt. Ha ezeket elrejtjük, a tévé beépül az enteriőrbe és magasabb minőségérzetet kelt” – fejti ki a szakértő.
A már berendezett nappalik esetében a kábelrendezők jelenthetnek egyszerű megoldást. Ennél is elegánsabb alternatíva azonban, ha a készülék eleve minimális kábelezést igényel. Az LG ennek érdekében hozta létre a True Wireless (valódi vezeték nélküli) technológiát, amelynek köszönhetően a kijelzőt elég csak árammal ellátni: a hálózati kábelen kívül nem szükséges mást csatlakoztatni a készülékhez. A televízió mellé egy olyan külső egység társul, amely képes vezeték nélkül, 4K felbontásban, 120 Hz képfrissítéssel tartalmakat streamelni a kijelzőre. A külső eszközöket – például a játékkonzolt és a kábeltévé vezetékeit – ehhez a bárhol elhelyezhető modulhoz kell csatlakoztatni. A technológia megadja a felhasználóknak a szabadságot, hogy készüléküket szinte bárhol elhelyezhessék az otthonukban.
4. Gondoljunk a hangrendszerre is
A televízió megjelenése mellett a hozzá kapcsolódó hangtechnikai eszközök kialakítása is fontos szerepet játszik az összképben. Egy rosszul elhelyezett hangprojektor vagy több különálló hangfal könnyen megbontja a nappali egységét.
Érdemes ezért olyan hangrendszert választani, amely méretében, anyaghasználatában és formavilágában is harmonizál a tévével. A kifejezetten televíziók mellé tervezett soundbarok például nemcsak a hangélmény új szintjét hozzák el, hanem vizuálisan is egységesebb megjelenést teremthetnek.
„Az igazán jól működő enteriőrökben a technológiai eszközök nem különálló elemként jelennek meg, hanem a bútorokkal és a tér többi részével együtt alkotnak harmonikus egészet” – teszi hozzá a lakberendező.
5. Az esztétikus kikapcsolt képernyő
A televízió esztétikai szerepe nem csak használat közben fontos. A kikapcsolt képernyő – különösen a nagyobb méretű készülékek esetében – erős vizuális súllyal bír: sötét, összefüggő felületként vonzza a tekintetet. Ez világos fal előtt rendkívül hangsúlyos lehet, ugyanis a nagy fekete képernyő könnyedén eluralkodhat a helyiségen, ezáltal pedig csökkentheti a térérzetet.
A lakberendező szerint a hatás többféleképpen is finomítható. Segíthet, ha a készülék körül vizuális egyensúlyt teremtünk, például bútorokkal, képekkel, növényekkel, vagy egyedileg tervezett polcrendszerrel, amelyben a tévé is helyet kaphat. További megoldás lehet, ha a tévét feketére vagy sötétre festett fal elé helyezzük, ahol kevésbé válik kontrasztos, domináns elemmé. Emellett a technológia is a segítségünkre lehet: a díjnyertes webOS platformra épülő LG Gallery+ szolgáltatás például lehetővé teszi, hogy a készülék a használaton kívüli időszakban válogatott képzőművészeti alkotásokat, fotókat, ikonikus filmes pillanatokat, videójáték-jeleneteket vagy akár egyszerűbb informatív grafikákat, például az időjárást vagy egyéb animációkat jelenítsen meg. Így a képernyő személyre szabható vászonként jelenhet meg a nappali falán.
„A televízió szerepe az otthonokban látványosan átalakult: nem különálló technológiai eszközként, hanem a tér karakterét alakító, tudatosan megtervezett elemeként kell gondoljunk rá. Akkor működik igazán jól, ha az enteriőr természetes részévé válik, hol finoman a háttérbe húzódva, máskor hangsúlyos vizuális elemként – de mindig az otthon egészéhez igazodva” – összegzi Puskás Laura.
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LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 89 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2025-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
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