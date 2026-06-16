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Az LG Electronics bemutatja E-Paper display kijelzőjét
A kereskedelmi terekbe szánt, Red Dot-díjjal kitüntetett megoldás papírszerű kialakítást, energiahatékony működést és rugalmas tartalomkezelést kínál
BUDAPEST, 2026. június 16. – Az LG Electronics (LG) az ultraalacsony fogyasztású „LG E-Paper Display” piacra dobásával tovább erősíti vezető szerepét a kereskedelmi kijelzők piacán. Az új termék – amely innovatív, felhasználóközpontú formatervezéséért elnyerte a Red Dot Award: Product Design 2026 díjat – először Dél-Koreában kerül forgalomba júniusban, majd júliusban Európában és az Egyesült Államokban is elérhetővé válik.
Alaptechnológia és ultraalacsony fogyasztás
Az LG E-Paper Display 32 hüvelykes, 16:9 képarányú, QHD (2560 x 1440) felbontású képernyővel rendelkezik. A termék E-Ink (elektronikus tinta) technológiát alkalmaz, amely úgy alkot képeket, hogy egy elektromos mezőn keresztül mozgatja és rendezi az elektromosan töltött színrészecskéket. A kijelző csak a képernyőn látható tartalom frissítésekor fogyaszt energiát, ami jelentősen csökkenti az energiafelhasználást. Mivel képes a dinamikus tartalomfrissítésre, miközben csökkenti a nyomtatott promóciós anyagoktól – például az értékesítési pontokon található reklámeszközöktől (point-of-purchase displays) és az üzletekben található kijelzőktől – való függőséget, ezért kiválóan alkalmazható kereskedelmi beltéri terekben, például kiskereskedelmi, vendéglátóipari és vállalati környezetekben is.*
Papírszerű dizájn és kényelmes nézői élmény
Az LG E-Paper Display másik kiemelkedő tulajdonsága, hogy képes a hagyományos papírplakátok textúráját és tapintását visszaadni. Mivel nincs szükség háttérvilágításra, a kijelző könnyen illeszkedik a különféle kereskedelmi környezetekbe. A termék teljes vastagsága 17,8 milliméter – a legvékonyabb pontján mindössze 8,6 milliméter –, súlya pedig a beépített akkumulátorral együtt is csupán 3,1 kilogramm, ami megkönnyíti a telepítését és az áthelyezését.
A háttérvilágítás nélküli, fényvisszaverő panel kényelmes nézői élményt és széles, 180 fokos vízszintes, illetve 180 fokos függőleges betekintési szöget biztosít. Emellett az LG saját fejlesztésű képoptimalizáló algoritmusát is felhasználja a színvisszaadás maximalizálása érdekében, így természetesebb és élénkebb színeket jelenít meg.
Intelligens energia- és tartalomkezelés
Az LG innovatív új kijelzőjét az üzemeltetési hatékonyság növelésére tervezték. A nagy kapacitású, 72 Wh-s akkumulátorral és rendkívül alacsony energiafogyasztású SoC-vel (system-on-chip, egylapkás rendszer) felszerelt készülék hosszabb működési biztosít. A készülék kikapcsolt állapotban a hozzá járó töltővel körülbelül három óra alatt teljesen feltölthető, de vezeték nélkül is tölthetjük egy levehető mágneses akkumulátor segítségével.
Az Energiagazdálkodás (Power Management) funkció tovább tudja növelni a hatékonyságot azzal, hogy a felhasználó által meghatározott tartalomütemezés alapján automatikusan szabályozza az LG E-Paper Display energiahasználatát. A készülék csak frissítés szükségessége esetén aktiválódik, így minimalizálódik az energiafogyasztás.
Az LG intuitív okosplatformjának, a webOS-nek a B2B-kijelzőkre optimalizált verziójával és beépített Wi-Fi-kapcsolattal rendelkező LG E-Paper Display kényelmes távoli kezelést tesz lehetővé. Az LG webböngészőn keresztül elérhető kijelzőkezelési megoldása révén a felhasználók könnyedén figyelemmel kísérhetik az eszköz állapotát, módosíthatják a beállításokat, elvégezhetik a szoftverfrissítéseket és kicserélhetik a megjelenített tartalmakat.
A rugalmas és hatékony tartalomterjesztés érdekében a kijelző támogatja az integrációt az LG SuperSign tartalomkezelő megoldásával. Ennek segítségével a felhasználók távolról tehetnek közzé és ütemezhetnek egyképes tartalmakat egyszerre több E-Paper Display egységen. Ez az optimalizált működési környezet lehetővé teszi, hogy a kijelző a tartalom frissítési ciklusától függően hosszabb ideig működjön, ezzel maximalizálva a hatékonyságot és jelentősen csökkentve az akkumulátor töltésének gyakoriságát. A készülék emellett támogatja az USB-n vagy az ügyfelek saját CMS-szerverein (CMS, Content Management System, azaz tartalomkezelő rendszer) keresztüli tartalomterjesztést is.
„Ultrakönnyű súlyával, ultravékony kialakításával és forradalmian új, ultraalacsony energiafogyasztású technológiájával az LG E-Paper Display meggyőző új kereskedelmi kijelzőmegoldást kínál a B2B-ügyfelek számára” – mondta Nicolas Min, az LG média- és szórakoztatóelektronikai megoldások üzletágának információs kijelzőkért felelős vezetője.
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*Az LG E-Paper Display beltéri használatra készült, 0 és 40°C közötti hőmérsékleten, 30-70%-os páratartalom mellett. Közvetlen napfénynek kitett helyre nem telepíthető, és a garancia nem terjed ki az ablak felé néző telepítésből eredő károkra.
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LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 89 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2025-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
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