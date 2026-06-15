Az LG Electronics új járműipari megoldásokat jelentett be a Google-lel folytatott partnersége keretében

BUDAPEST, 2026. június 15. – Az LG Electronics (LG) bemutatta legújabb járműfedélzeti infotainment (in-vehicle infotainment, IVI) és szoftveresen definiált járművekre (software-defines vehicle, SDV) tervezett megoldásait, amelyek a Google és a globális autógyártók részéről is kedvező visszajelzést kaptak.

Az LG AAOS-alapú innovációi

Az új megoldások az Android Automotive operációs rendszer (AAOS) és az AAOS SDV technológiákra épülnek. Míg az AAOS SDV lehetővé teszi a szoftver számára a jármű alapvető funkcióinak – a vezetési teljesítménytől és a kényelmi funkcióktól kezdve a biztonsági rendszerekig – meghatározását és vezérlését, addig az AAOS az utasok számára nyújtott infotainment-élmény alapját képezi.

Zökkenőmentes többkijelzős élmény egyetlen SoC-vel

A fejlesztés egyik kulcseleme az a megoldás, amely egyszerre több járműfedélzeti kijelző vezérlését teszi lehetővé. A Qualcomm Technologies következő generációs Snapdragon® Cockpit Platformjára épülő LG-megoldás éles, élénk képet és gördülékeny, stabil működést biztosít – így zökkenőmentes élményt nyújt a navigáció, a járműinformációk és a szórakoztatás területén egyaránt.

A hagyományos járműfedélzeti kijelzőrendszerekkel ellentétben – amelyeknél minden egyes képernyőhöz külön vezérlőchipre van szükség – az LG AAOS-alapú megoldása egyetlen SoC (system-on-chip, egylapkás rendszer) segítségével képes egyszerre több, különböző képarányú kijelzőt vezérelni. Az LG hatékony erőforrás-allokációs technológiájának és rendszerterhelés-optimalizálási képességeinek kihasználásával a megoldás támogatja az autógyártókat abban, hogy jelentősen csökkentsék a többkijelzős utastéri rendszerek bevezetési költségeit.

Személyre szabott és intuitív utastéri élmények

Az LG technológiája lehetővé teszi, hogy a járműben utazók egy időben különböző tartalmakat nézzenek. Például a jármű vezetője a fő kijelzőn használhatja a navigációt, miközben az első ülésen utazó utas YouTube-videókat néz, a hátsó ülésen utazók pedig saját kijelzőiken élő televíziós műsorokat élvezhetnek. A megoldás támogatja az egyéni felhasználói fiókokba való bejelentkezést, a személyre szabott beállításokat, a tartalommegosztást és a szülői felügyeletet is, így minden utas számára személyre szabottabb és rugalmasabb, szórakoztató utazási élményt biztosít.

Emellett az LG továbbfejlesztette hangvezérlésen alapuló felhasználói felületét, hogy a nagyméretű panorámás műszerfal-környezetekben is könnyebb legyen az irányítás. Egyszerű hangutasításokkal a felhasználók beállíthatják a képernyő elrendezését, vezérelhetik a jármű legfontosabb funkcióit, alkalmazásokat indíthatnak el és szabályozhatják a rendszer hangerejét. Az érintéses interakciók szükségességének csökkenése hozzájárul a kényelem és a biztonság javulásához az utastérben.

Az SDV-korszakra készülve erősödik a Google-lel való együttműködés

A Google vezetői méltatták az LG megoldásának stabil teljesítményét, kiemelkedő felhasználói élményét, valamint azt a képességét, hogy egyetlen SoC-n keresztül képes támogatni a digitális műszerfal- és infotainment funkciókat.

A megoldás kedvező értékelést kapott a különböző SoC-környezetekben tanúsított rugalmassága, az autóipari alkalmazások széles skálájára való alkalmazhatósága, valamint a lapkakészletekkel való széles körű kompatibilitása miatt is. A pozitív visszajelzések megerősítették az LG és a Google közötti partnerség szilárdságát, és további együttműködési lehetőségeket jeleztek előre.

„Az LG megoldása egyértelműen megmutatta, hogy az AAOS hogyan teheti rugalmasabbá, intelligensebbé és vonzóbbá a járműben eltöltött időt” – mondta Patrick Brady, a Google Android Automotive területért felelős alelnöke. „Kiemelkedő volt a zökkenőmentes többkijelzős integráció, az intuitív hangvezérlés és az egyetlen SoC által biztosított stabil teljesítmény. Várakozással tekintünk az LG-vel folytatott együttműködés folytatására az SDV-korszak innovációinak előmozdítása érdekében.”

„Megtisztelő számunkra, hogy elismerték technológiai szakértelmünket és az ügyfélélmény innovációja iránti elkötelezettségünket” – mondta Eun Seok-hyun, az LG járműipari megoldások üzletágának (Vehicle Solution Company) elnöke. „A Google-lel és más jelentős globális technológiai partnerekkel folytatott folyamatos együttműködés révén az LG továbbra is egyedülálló járműbeli ügyfélélményt fog nyújtani.”

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LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 89 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2025-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.