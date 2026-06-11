Stadionélmény otthon: Így hozd ki a legtöbbet a tévédből a VB alatt

Startol a 2026-os FIFA futball-világbajnokság, amely világszerte több milliárd nézőt vonz a képernyők elé közel hat héten keresztül. Bár a magyar válogatott ezúttal nem lesz ott a mezőnyben, a vb így is hetekre meghatározza majd a futballrajongók mindennapjait. Ha a bajnokság ideje alatt a lehető legtöbbet szeretnéd kihozni az otthoni szurkolásból, néhány egyszerű televízióbeállítás segíthet, hogy a stadionhangulatot egyenesen a nappalidig repítsd. Az LG Electronics Magyarország (LG) szakértőjével összegyűjtöttük, mire érdemes odafigyelned, hogy az otthoni meccsnézés még látványosabb és magával ragadóbb élménnyé váljon.

A 2026-os futball-világbajnokság minden eddiginél nagyobb lesz: a tornán a korábbi 32 helyett idén 48 válogatott vesz részt, a nézők pedig összesen 104 mérkőzést követhetnek figyelemmel június 11. és július 19. között. A bajnokságnak az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont, így a magyar szurkolók többsége várhatóan a képernyőn keresztül követi majd a meccseket. A szurkolói élményből azonban otthon sem kell lejjebb adnunk: a korszerű technológia, valamint a megfelelő beállítások segíthetnek, hogy a mérkőzések izgalmát hasonló lendülettel élhessük át a kanapénk kényelméből, mint a lelátókról. Mutatjuk, hogy ennek érdekében a tévén milyen funkciókra és beállításokra érdemes odafigyelni!

Ellenőrizd a tévé képmegjelenítését!

Elsőként érdemes ellenőrizni, hogy a televízió képmegjelenítése mennyire alkalmas egy sportközvetítés dinamikájának visszaadására. Egy futballmérkőzés ugyanis próbára tudja tenni a készüléket: egyszerre mozog a kamera, a labda és a játékosok is, ezért különösen fontos, hogy a gyors jelenetek folyamatosak és jól követhetők maradjanak. Ha a tévé mozgáskezelése nem megfelelő, a gyors passzok, lövések vagy kameramozgások elmosódottá válhatnak, a kép szaggatottnak tűnhet vagy elveszhetnek egyes részletek. Ügyelj azonban a megfelelő beállításra: ha túl erős a mozgásjavítás, a kép természetellenessé válhat!

Egy sportközvetítés esetén szintén fontos az egyenletes, homogén képmegjelenítés, ugyanis a képernyőn gyakran nagy, egyszínű felületek – mint például a focipálya – hosszú ideig láthatók, így azonnal észrevehető, ha a panel nem teljesen egyenletes. Különösen az LCD tévék esetén fordulhat elő az ún. „dirty screen effect”, azaz amikor a homogén felületeken enyhe foltosodás vagy egyenetlenség érzékelhető. Az OLED technológia ezzel szemben egységes képmegjelenítést biztosít, ami futballközvetítéseknél különösen látványos pluszt jelenthet a nézői élményben.

Válaszd ki a megfelelő képmódot!

Sokan gondolják úgy, hogy egy korszerű tévén minden jelenet automatikusan jól néz ki, pedig egy sportközvetítés egészen más beállításokat igényelhet, mint egy film vagy sorozat. Ezért érdemes ellenőrizni, milyen képmódot használunk: a túlzottan élénk „Vivid” beállítás például elsőre látványosnak tűnhet, de gyakran természetellenes színeket, túl erős kontrasztot és túlélesített képet eredményez. A „Sport” mód azonban jó kiindulópont lehet a futballmeccsekhez, ugyanis ennél a módnál a kép- és hangparaméterek eleve úgy vannak konfigurálva, hogy illeszkedjenek a sportközvetítésekhez.

A jó hír az, hogy léteznek ma már olyan LCD és OLED tévék, amelyek segítenek a megfelelő beállításokban. „Az LCD kategóriában az új QNED evo Mini LED televíziók mesterséges intelligenciára épülő képtechnológiákkal emelik új szintre a sportközvetítések nézését. Az új LG OLED evo AI készülékek fejlett AI processzora pedig számos beállítást automatikusan optimalizál, és javítja a képkockák közötti átmeneteket a folyamatos, elmosódásmentes mozgás érdekében” – mondja Szili Krisztián, az LG marketing csoportvezetője.

Igazítsd a képet a fényviszonyokhoz!

Az optimális élmény érdekében egyáltalán nem mindegy, hogy délutáni vagy esti mérkőzést nézünk: a különböző napszakok eltérő fényviszonyokat jelentenek, így ugyanaz a képprofil nem feltétlenül működik jól minden helyzetben. Nappal általában magasabb fényerőre van szükség ahhoz, hogy a kép világos környezetben is részletgazdag maradjon, este viszont a visszafogottabb fényerő kényelmesebb, természetesebb és szemkímélőbb meccsnézést biztosíthat.

„A legmodernebb technológiával felszerelt tévékészülékek már képesek automatikusan alkalmazkodni a környezeti fényviszonyokhoz, így a televízió a napszaknak megfelelően optimalizálja a képet – ez hosszabb meccsnézés során különösen kényelmes lehet” – emeli ki a szakember.

Nappali sportközvetítések során a fényerő és a tükröződéscsökkentés is kulcsszerepet játszik, ugyanis ettől marad tiszta és jól követhető a kép. Az LG egyes csúcsmodelljeinek „Reflection-Free Premium” tanúsítvánnyal rendelkező kijelzői biztosítják a tükröződéscsökkentett képminőséget világos környezetben is. A technológia mérsékli a fényvisszaverődést, miközben segít megőrizni a feketék mélységét és a színek tisztaságát – így a figyelem ott maradhat, ahol kell: a mérkőzésen.

Ellenőrizd, hogy mindenki jól látja-e a meccset!

A világbajnokság idején a meccsnézés sokszor közösségi programmá válik: barátok, családtagok gyűlnek össze szép számmal, hogy együtt szurkoljanak kedvenc csapataiknak. Ilyenkor azonban gyakran előfordul, hogy nem tud mindenki a képernyővel szemben helyet foglalni, ezért nem árt ellenőriznünk, hogy a televíziónk minden szögből nézve optimális képet ad-e. Ha készülék betekintési szöge nem megfelelő, az oldalt ülők fakónak, szürkének fogják látni a tónusokat, rosszabb esetben pedig a valóságtól teljesen eltérő árnyalatokat érzékelhetnek.

Az LG szakértője szerint az OLED technológia e téren kifejezetten erős: egyik szögből nézve sem kell tartani a tónusok fakulásától vagy invertálódásától, így a képernyőt akár extrém szögből nézve is élénk, torzításmentes színeket és mély feketéket kapunk.

Ügyelj az optimális hangzásra!

Az igazi stadionélményhez a megfelelő hangzás is elengedhetetlen: a közönség moraja, a kommentátor lendülete vagy a stadion atmoszférája legalább annyit adnak a hangulathoz, mint a látvány. A modern televíziók hangrendszere sokat fejlődött az elmúlt években, ugyanakkor egy dedikált soundbar tovább emelheti az élményt.

Egy fejlett soundbar nemcsak erőteljesebb, hanem tisztább és részletgazdagabb hangzást is kínál, mint a legtöbb televízió beépített hangszórója. Amennyiben viszont mégis a tévére bíznád a dolgot, érdemes ellenőrizned, milyen hangmód van kiválasztva. Sportközvetítésekhez a „Sport” vagy a „Standard” mód az ideális választás, mivel ezek a profilok a beszédhangot és a közönség zajait is kiegyensúlyozottabban kezelik.

Gondoskodj a zökkenőmentes szurkolásról!

A sportfogyasztási szokások jelentősen átalakultak az elmúlt években: ma már szinte természetes jelenség az ún. második képernyő használata, vagyis amikor a szurkolók a tévés közvetítés mellett telefonon vagy más eszközön is követnek statisztikákat, tabellákat vagy élő elemzéseket – ez azonban könnyen elterelheti a figyelmet a mérkőzésről.

Szili Krisztián szerint az élmény sokkal gördülékenyebb lehet, ha ezek az információk közvetlenül a televízión jelennek meg, így minden releváns adat egyetlen felületen válik elérhetővé. Ezt támogatja az LG Sports Playbook is, amelynek célja, hogy a televízió ne csupán kijelző legyen, hanem intelligens sportközpontként működjön: gyors hozzáférést biztosít mérkőzésértesítésekhez, statisztikákhoz, tabellákhoz és csapatkövetéshez.

„Manapság a sportfogyasztás már jóval túlmutat magán a meccsen: a nézők valós időben szeretnék követni a statisztikákat, eredményeket és a kapcsolódó tartalmakat is. Az LG ezt az élményt integrálja közvetlenül a nagyképernyőre” – mondja a szakember.

A foci-vb időszaka mindig különleges ritmust ad a futballrajongók mindennapjainak: egy-egy mérkőzés könnyen közös programmá vagy emlékezetes pillanattá válhat. Ha pedig a technológia közvetlenül támogatja ezt, a meccsek valódi közösségi élményekké válhatnak a nappalinkban is.

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LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 89 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2025-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.