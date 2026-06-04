Megérkeztek Magyarországra az LG legújabb televíziói – köztük az ultravékony „tapéta” tévé

Az otthon ma már egyszerre pihenőtér, mozi, galéria, sportlelátó és a közös családi élmények helyszíne. Ehhez igazodnak az LG Electronics (LG) 2026-os televíziós újdonságai is, amelyek nemcsak látványosabb képélményt kínálnak, hanem természetesebben illeszkednek a modern enteriőrökbe és a mindennapi élet ritmusába. Az új modellek már megtekinthetők az LG budapesti Bemutatótermében, és a következő hetekben fokozatosan a márka hivatalos partnerüzleteinek kínálatában is elérhetővé válnak.

Az LG 2026-os televíziós kínálata jól tükrözi azt az átalakulás, miszerint a modern tévékészülékek célja, hogy a nappalit sokoldalú élménytérré alakítsák. A látványos formatervezés, a személyre szabható felhasználói élmény, a vezeték nélküli megoldások és az egyre intelligensebb funkciók egyszerre szolgálják a kényelmet, az esztétikát és a prémium felhasználói élményt.

Innováció, ami belesimul a térbe

Az LG televíziós kínálatának idei top modellje az LG OLED evo AI W6, amely a „Wallpaper” fantázianévre hallgat, nem véletlenül: ez a készülék úgy simul a falra, mint a tapéta. Légies formáival, kb. 9 mm[1] vékonyságú vázával, tökéletes arányaival bármilyen környezetbe könnyen beilleszthető – egyáltalán nem kelt feltűnést addig, amíg be nem kapcsolják. A True Wireless technológiával (valódi vezeték nélküli technológia), valamint a Zero Connect Box-szal együtt minimalizálja a vizuális zajt, és megadja a felhasználóknak azt a szabadságot, hogy a tévét szinte bárhol elhelyezhessék az otthonukban.

Bár a készülék önmagában is lenyűgöző szépségű, a képernyőn feltáruló színek is el fogják varázsolni a nézőt: a W6 ugyanis megkapta az LG valaha volt legfejlettebb, legnagyobb fényerejű, mesterséges intelligenciával vezérelt csúcskijelzőjét. Minden, aminek a képernyőn feketének kell mutatkoznia, valóban fekete marad, hogy mellette a legdinamikusabb, legélethűbb színek kelhessenek életre.

Az OLED termékcsalád kiemelt modelljei közé tartozik az LG eddigi legfényesebb OLED tévéjeként érkező OLED evo AI G6 is, amely a prémium otthoni szórakoztatás több területén új szintet képvisel. Nemcsak moziszerű képélményt kínál, de a W6-hoz hasonlóan falhoz simuló, galériaihletésű megjelenést is hoz, hogy könnyen beilleszthető legyen a különböző enteriőrökbe, és az otthon megjelenését magasabb szintre emelje.

Az OLED evo AI W6 és G6 modellek az LG eddigi legfejlettebb képalkotási innovációjával, a Hyper Radiant Színtechnológiával[2] egészülnek ki. Szuperképességük, hogy akár 3,9-szer nagyobb fényerőt[3] érnek el, mint a hagyományos OLED-ek, ami igen jól jöhet a világos otthonokban. Egyes modellek az Intertek Reflection Free Premium tanúsítványával[4] rendelkező kijelzőt is megkapták, amely minimalizálja a tükröződést – így valós otthoni körülmények között is jobb képélességet biztosítanak, és megőrzik az OLED-ekre jellemző tökéletes feketéket és pontos színeket.

Prémium képminőség szélesebb közönségnek

Az LG OLED evo AI C6 a magasabb kategóriák innovációit szélesebb közönség számára teszi elérhetővé, miközben megőrzi letisztult, ultravékony formáját. A Wallpaper TV-hez és a G6-hoz hasonlóan az OLED evo AI C6 is az LG legfejlettebb processzorát kapta meg, amelynek köszönhetően a képernyőn zajló események kellős közepén érezhetjük magunkat – a készülékkel a nem mindennapi látvány úgy költözik otthonunkba, hogy közben a mozizás minden élményét is megkapjuk.

Ultranagy képernyő a még magával ragadóbb sport- és gaming-élményért

2026-ban az LG az OLED mellett az LCD-alapú prémium kategóriában is jelentős fejlesztéseket hajtott végre. Az új QNED evo Mini LED AI termékcsalád középpontjában az ultranagy képernyőméret, az AI-alapú képfeldolgozás és a fejlett fényerőszabályozás áll. A kínálat a QNED93-tól a QNED80-ig terjedő Mini LED modelleket foglalja magába, különféle képernyőméretekkel, a különböző felhasználói igényekhez és környezetekhez igazítva – így mindenki megtalálhatja az otthonához ideális készüléket.

Az LG a csúcstévéinél alkalmazott fényvezérlési képességeket átültette a QNED technológiába is. A modellek intelligens kép- és hangfeljavító funkciók egész sorát működtetik, amelyek még magasabb szintre emelik az otthoni szórakozást, stadionléptékű élményt kínálva a családi mozidélutánhoz, játékesthez vagy éppen a sportközvetítésekhez.

Egy tévé, több szerep

Az LG új tévéinél az innováció nemcsak a képminőségben, hanem a felhasználói élményben is megjelenik: az LG webOS-platformján keresztül a tévézés személyre szabottabb lehet, mint valaha. Ezt pedig teljes nyugalomban élvezhetjük az LG Shieldnek köszönhetően, amely fejlett titkosítással gondoskodik a felhasználói adatok és a személyre szabott élmények biztonságáról. A LG Gallery+[5] szolgáltatás pedig lehetővé teszi a belső térre igényes felhasználók számára, hogy otthonukat saját, egyedi ízlésük szerint alakítsák.

Az LG Sports Portal és az LG Sports Alert[6] a sportok szerelmeseinek kínál még teljesebb nézői élményt az élő sportközvetítések alatt: segítségükkel egyszerűbben követhetik az eseményeket, eredményeket, tabellákat. A modellek mindezek mellett a gamerek számára is erős funkciócsomagokat kínálnak.

„Legyen szó csúcsminőségű moziélményről, dizájnról, szoftveres támogatásról vagy gaming élményről az új modellek minden igényre választ adnak. Nagyobb képélményt, intelligensebb működést és olyan kialakítást kínálnak, amely természetesen illeszkedik minden életstílushoz” – mondta Szili Krisztián, az LG marketing csoportvezetője.

Az LG 2026-os televíziós újdonságai 2026 júniusától megtekinthetők az LG Bemutatótermében, fokozatosan kerülnek a viszonteladók polcaira.

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[1] A tényleges méret legfeljebb 9,95 mm, amely az anyag rugalmasságától, a felhelyezési és mérési körülményektől függ.

[2] A W6 és G6 sorozatra vonatkozik (a 97 colos modellek kivételével).

[3] A fényerő modellenként, képernyőméretenként és régiónként eltérhet. A csúcsfényerő belső mérések alapján, 3%-os tartományablakban tesztelve 3,9-szer magasabb, mint a korábbi OLED TV-k esetén.

[4] A visszaverődési értéket (reflectance) a Specular Component Included (SCI) módszerrel, 550 nm‑en, az Intertek független vizsgálata alapján határozták meg. Az LG OLED panel visszaverődése az IDMS 11.2.2 szabvány szerinti sampling‑sphere módszerrel (mintavételi gömbös mérés) volt mérve, és 0,5% alatti értéket mutatott. A tényleges eredmények a körülményektől függően eltérhetnek.

[5] Előfizetéses szolgáltatás, amely a webOS 25 vagy újabb rendszert futtató LG Smart TV-ken érhető el, beleértve a webOS 25 frissítést megkapó korábbi TV-modelleket is.

[6] A Sports Portal és a Sports Alert elérhetősége modellenként és országonként eltérhet.

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LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 89 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2025-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.