Kezdődik a klímaszezon: 5+1 szempont, amit klímavásárlás előtt érdemes átgondolni

Az idei tavasz nem sok időt hagyott az átmenetre: már májusban kaphattunk ízelítőt a nyári kánikulából. Bár jelenleg épp esősebb vagy hűvösebb napokat élünk meg, hamarosan újra melegszik az időjárás, amire érdemes már most felkészülni. A kánikula előtti klímavásárlási roham sokakat arra késztethet, hogy az első elérhető készülékre lecsapjanak, csakhogy egy légkondicionáló nem impulzusvásárlás, hanem hosszú évekre szóló beruházás. Éppen ezért a készülék beszerzése előtt számos tényezőt érdemes alaposabban fontolóra vennünk. Az LG Electronics Magyarország (LG) szakértőjével összegyűjtöttük, milyen kérdéseket érdemes feltennünk magunknak, mielőtt új klímát választunk.

A globális felmelegedés és a klímaváltozás közvetlen következményeként a nyarak melegebbek, szárazabbak és a hőhullámok is egyre gyakoribbak. Ráadásul idén egyes közlések szerint az El Niño hatása Európában is emelheti a nyári átlaghőmérsékletet. A tartós meleg pedig nemcsak a közérzetünket befolyásolja: a beltéri hőmérséklet az alvás minőségére, az otthoni munkavégzésre és a mindennapi energiaszintünkre is hatással lehet. Mindezek miatt az otthonok megfelelő hűtése évről évre égetőbb kérdéssé válik. De milyen kérdéseket érdemes átgondolnunk, mielőtt megvásároljuk a készüléket?

1. Hová helyezzük a készüléket?

Mielőtt klímaberendezést vásárolnánk, az első és legfontosabb kérdés, amit át kell gondolnunk, hogy hová kerülhet a készülék. Györgyi József, az LG Légkondicionáló üzletágának Key Account Managere szerint a klímát olyan helyre érdemes telepíteni, ahol biztosítható az egyszerű kondenzvíz-elvezetés, a hűtőköri csövek kivezetése a kültéri egység felé és a jó helyiséglevegő-keringés.

Az elhelyezés ugyanakkor nemcsak műszaki, hanem komfortkérdés is. Ágy, íróasztal vagy kanapé fölé például csak akkor érdemes klímát szerelni, ha a készülék közvetett légáramlást biztosít, vagy rendelkezik huzatérzetet csökkentő funkcióval. „Az LG egyes készülékeiben elérhető Soft Air funkció például kifejezetten erre a problémára ad választ: segít elkerülni, hogy a klíma a hideg levegőt közvetlenül a helyiségben tartózkodóra fújja” – osztja meg a szakértő.

2. Mekkora teljesítményű készüléket válasszunk?

A készülék konkrét pozíciója mellett azt is érdemes megvizsgálnunk, milyen és mekkora helyiségbe kerül majd – ez határozza meg ugyanis azt is, mekkora teljesítményű berendezést érdemes választanunk. Általános ökölszabályként 10 négyzetméterenként nagyjából 1 kW hűtőteljesítménnyel számolhatunk, de a pontos igényt a helyiség elosztása, fekvése, belmagassága és szigetelése is befolyásolja a nyílászárók mérete és tájolása mellett.

Egy 2,5 kW-os készülék jellemzően egy hálószoba hűtésére lehet alkalmas, míg egy 3,5 kW-os berendezés már egy egylégterű, 30–40 négyzetméteres, amerikai konyhás nappaliban is jó választás lehet. Fontos ugyanakkor, hogy a klímát ne méretezzük se alul, se túl: egy túl gyenge készülék a legmelegebb napokon túl nagy terheléssel működhet, míg egy indokolatlanul erős berendezés feleslegesen magasabb beruházási és üzemeltetési költséget jelenthet.

3. Használnánk a készüléket a nyári szezonon kívül is?

A vásárlás előtt azt is érdemes eldönteni, hogy a klímát kizárólag a nyári hőségben használnánk, vagy az év más időszakaiban is számítanánk rá. Egyre többen keresnek hűtő-fűtő készülékeket, amelyek tavasszal és ősszel, az átmeneti időszakokban kényelmes megoldást jelenthetnek, amikor még vagy már nincs szükség a központi fűtési rendszer működtetésére.

Fűtési használat esetén különösen fontos az inverteres technológia, a megfelelő méretezés, a kondenzvíz téli elvezetése a kültéri egységnél, valamint az is, hogy számoljunk a meleg levegő felfelé áramlásával, ha a beltéri egység oldalfalra kerül. Érdemes továbbá megnézni a készülék SCOP értékét is: ez a mutató azt jelzi, hogy a klíma egy teljes fűtési szezon alatt átlagosan milyen hatékonysággal alakítja a felhasznált villamos energiát hővé. „Egyszerűen fogalmazva, minél magasabb a SCOP, annál energiahatékonyabb a készülék fűtési üzemben” – magyarázza Györgyi József.

4. Mennyibe fog kerülni a rendszeres használat?

Akár hűtésre, akár fűtésre használnánk a klímát, a vételár mellett hosszú távon az üzemeltetési költség is meghatározó szempont. Egy olcsóbb, de kevésbé hatékony készülék az évek során magasabb fogyasztást eredményezhet, ezért vásárlás előtt érdemes megnézni az energiaosztályt, valamint a szezonális hatékonysági mutatókat is. A SEER a hűtési szezonra, a SCOP pedig a fűtési szezonra vonatkozó energiahatékonyságot jelzi: minél magasabbak ezek az értékek, annál kedvezőbb lehet a készülék energiafelhasználása.

A mindennapi használatban az is sokat számít, mennyire tudjuk követni és szabályozni a fogyasztást. „Az LG egyes modelljeiben elérhető kW Manager funkció valós időben mutatja, mennyi energiát használ a rendszer, a mobilalkalmazáson keresztül pedig távolról is módosíthatók a beállítások. Így könnyebben elkerülhető, hogy csak a villanyszámla érkezésekor szembesüljünk azzal, mennyit fogyasztott a készülék” – osztja meg a szakértő.

Az energiahatékonyabb működést továbbá olyan a funkciók is támogathatják, amelyek a hétköznapi helyzetekhez igazítják a klíma működését. Az ablaknyitás-érzékelés például segíthet elkerülni, hogy a készülék szellőztetés közben feleslegesen dolgozzon, míg a jelenlét- és távollét-érzékelés akkor lehet hasznos, ha nem szeretnénk üres helyiséget hűteni vagy fűteni.

5. Mennyire lesz halk és kényelmes a használat?

A megfelelő komfortérzethez nemcsak a hőmérséklet, hanem a készülék zajszintje is jelentősen hozzájárul, különösen akkor, ha a klíma háló- vagy dolgozószobába kerül. A zajszintet decibelben adják meg: a 0 dB a hallásküszöb, vagyis az a szint, amely alatt az emberi fül már nem érzékel hangot. Légkondicionálóknál a beltéri és a kültéri egység zajszintjét külön tüntetik fel, hiszen a két egység eltérő környezetben és eltérő hangerővel működik.

A mindennapi használat szempontjából elsősorban a beltéri egység hangja meghatározó, ez jellemzően 20-30 dB közötti tartományban mozog. Ez az érték a készülék leghalkabb üzemmódjában – csendes módban vagy alacsony ventilátorfokozaton – mért zajszintet jelöli. Az Inverter Compressor technológiával felszerelt légkondicionáló készülékek beltéri egysége, ehhez képest akár 19 dB alatti zajszinttel is működhetnek, ami kifejezetten csendes használatot tesz lehetővé.

+1. Milyen hosszú távú biztonságot kapunk márkától?

Mivel egy légkondicionálót nem egyetlen szezonra, hanem hosszú évekre választunk, a döntésnél nemcsak a készülék tudását, hanem a mögötte álló márkahátteret is érdemes mérlegelnünk. Fontos szempont a garanciaidő hossza, a szervizhálózat, valamint az is, hogy probléma esetén mennyire könnyen érhető el támogatás az adott termékhez.

Az LG szakértője szerint azért jelenthet előnyt, ha olyan gyártótól választunk készüléket, amelynek van magyarországi jelenléte, mert így egy esetleges meghibásodás, alkatrész- vagy garanciális kérdés esetén közvetlenebb ügyintézésre és kiszámíthatóbb támogatásra számíthatunk.

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LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 89 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2025-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.