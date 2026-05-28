Az LG már a Labdarúgó-Világbajnokságra melegít: Jön a Sports Playbook az okostévékre

BUDAPEST, 2026. május 28. – Az LG Electronics (LG) elindította LG Sports Playbook szolgáltatását okostévéin, amely a sportközvetítések alatt részletes mérkőzési adatokat jelenít meg a nagyképernyőn. A Sports Playbook valós idejű statisztikákat és elemzéseket kínál, így a rajongók a nappalijuk kényelméből követhetik kedvenc sportágaikat. A szolgáltatás már elérhető az LG Apps felületén a webOS 5.0 vagy újabb rendszert futtató LG okostévéken[1], és a következő hetekben fokozatosan vezetik be az LG Sports Portalon keresztül is.

A Sports Playbook többek között az alábbi funkciókkal kínál magával ragadó élményt:

• Élő meccsfrissítések: valós idejű eredményeket, menetrendeket és bajnoki tabellákat jelenít meg közvetlenül a képernyőn, így a szurkolók eszközváltás nélkül maradhatnak naprakészek.

• Vizuális statisztikák és mérkőzéselemzések: statisztikai elemzőfelületeken, könnyen áttekinthető formában mutatja meg a csapatok vagy játékosok egymás elleni mutatóit, a legfontosabb mérkőzési adatokat és a teljesítményük alakulását.

• Tabellák: könnyen követhető tabellák és mérkőzéssorozatok alakulását jeleníti meg, így a felhasználók egy helyen követhetik a rájátszások fejleményeit.

Az LG Sports Portal a Sports Playbookkal kiegészülve még teljesebb nézői élményt nyújt. A felhasználók élő mérkőzésekhez[2], visszanézhető tartalmakhoz, valamint a támogatott ligák és régiók esetében, közel valós idejű statisztikákhoz és adatokhoz férhetnek hozzá.

A sportrajongók az LG legújabb, ultranagy képátlójú QNED evo és Micro RGB evo tévéin még intenzívebb meccsélményt élhetnek át. Az otthoni stadionélményre tervezett új modellek nagy képátlójukkal, élénk képminőségükkel és fejlettebb kontrasztjukkal még tisztábban jelenítik meg a pörgős játékhelyzeteket, így a nézők közelebb érezhetik magukat minden akcióhoz, mérkőzéshez és pillanathoz.

„Célunk, hogy az LG okostévék a sportélmények valódi otthonává váljanak, ahol a rajongók az események minden pillanatához kapcsolódhatnak” – mondta Chris Jo, az LG média- és szórakoztatóelektronikai megoldások üzletágának (Media Entertainment Solution Company) webOS platformért felelős vezetője. „A Sports Playbookkal élő statisztikákat, valós idejű elemzéseket és interaktív funkciókat viszünk közvetlenül az otthoni nagyképernyőre. Így a meccsnézés még izgalmasabbá válik, anélkül hogy ehhez külön eszközre vagy második képernyőre lenne szükség.”

Az LG Sports Playbookról, valamint arról, hogyan formálja újra az LG a sportnézés élményét, további információ az LG.com oldalon érhető el.

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[1] Elérhető a webOS 5.0 vagy újabb rendszert futtató LG okostévéken és Smart Monitorokon 51 országban és régióban: Egyesült Államok, Kanada, Mexikó, Brazília, Argentína, Kolumbia, Chile, Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság, Szerbia, Fülöp-szigetek, India, Thaiföld, Vietnám, Szingapúr, Indonézia, Malajzia, Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Katar, Dél-Afrika, Nigéria, Egyiptom, Ausztrália és Új-Zéland. A támogatott ligák és funkciók modellenként, platformverziónként és országonként eltérhetnek. Az információk és a támogatott ligák lefedettsége az aktuális versenynaptárakhoz igazodik, és a sorozatok kezdetével, illetve lezárásával változhat. Az LG Sports Playbook angol nyelven érhető el.

[2] Az élő mérkőzések és a visszanézhető tartalmak elérhetősége piaconként eltérő. Ahol a szolgáltatás rendelkezésre áll, a tartalmak támogatott külső szolgáltatókon vagy csatornákon keresztül érhetők el; ezek egy része előfizetéshez kötött lehet.

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LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 89 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2025-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.