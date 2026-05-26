Az LG PuroTec™ hajtja a vállalat fejlett anyagokkal foglalkozó üzletágának terjeszkedését

BUDAPEST, 2026. május 26. – Az épített tereinkhez, eszközeinkhez és technológiáinkhoz használt anyagok folyamatosan fejlődnek, hogy megfeleljenek az iparágakon átívelő, emelkedő higiéniai elvárásoknak. Az egészségügytől a fogyasztói elektronikán át egyre nagyobb igény mutatkozik olyan anyagszintű megoldásokra, amelyek tartós higiéniai védelmet nyújtanak – anélkül, hogy kompromisszumot jelentenének a termékek kialakítása vagy teljesítménye terén. Erre a – gyártók és fogyasztók oldalán is jelentkező – piaci igényre válaszul fejlesztette ki az LG Electronics (LG) az LG PuroTec™ üvegpor-alapú antimikrobiális adalékanyag-megoldást, amelyet arra terveztek, hogy következetes, hosszú távú higiéniai védelmet biztosítson már az anyag szintjén.

A PuroTec™ az LG fejlett anyagokkal foglalkozó üzletágának fejlesztése, amely 2023-ban indult el hivatalosan, azzal a céllal, hogy a vállalat a késztermékeken túl az anyagtechnológiai innováció területén is bővítse jelenlétét. Az üzletág az otthoni készülékek higiéniáját javító antimikrobiális technológiák terén szerzett többéves kutatási tapasztalatra épít, és mára az LG egyik új B2B növekedési motorjává vált: a folyamatos beruházásoknak köszönhetően ugyanis a bevételek ugrásszerűen megugrottak.

A PuroTec™ és a mögötte álló technológia

A kizárólag az LG saját fejlesztésű technológiáira épülő PuroTec™-et úgy tervezték, hogy egyszerre biztosítson higiéniai teljesítményt és anyagfelhasználási rugalmasságot. Az antimikrobiális adalékanyag-megoldás egyik legfontosabb előnye a kettős védelmi képesség: segít gátolni az anyagok felületén azon mikroorganizmusok aktivitását, amelyek kellemetlen szagokat és foltokat okozhatnak, ezáltal higiénikusabb használatot tesz lehetővé. A gyártási folyamat során már kis mennyiségű PuroTec™ hozzáadása is hosszan tartó, anyagszintű antimikrobiális védelmet biztosíthat. Ez az OEM-gyártók számára versenyelőnyt, míg a késztermékek felhasználói számára tisztább, higiénikusabb és tartósabb termékeket jelenthet.

A PuroTec™-et úgy alakították ki, hogy megőrizze az alapanyag eredeti tulajdonságait. Ez azt jelenti, hogy a műanyagok fizikai jellemzői változatlanok maradnak – például egy átlátszó műanyag megőrizheti átlátszóságát anélkül, hogy az eredeti formatervezés jelentősen sérülne –, így a gyártók nagyobb tervezési szabadságot kapnak. Mivel az üvegpor közvetlenül a gyártás során épül be az anyagba, hosszú távú hatékonyságot biztosít: higiéniai tulajdonságai a termék teljes élettartama alatt fennmaradnak.

Globális piacokon való megjelenés és kapacitásbővítés

Az LG 2026-ban két jelentős anyagipari szakkiállításon mutatta be a PuroTec™-et. A Plastindia 2026-on, India legnagyobb anyagipari szakkiállításán a cél az volt, hogy a vállalat új B2B lehetőségeket tárjon fel, és ezzel belépési pontokat találjon az ország gyorsan növekvő gyártóipari szektorába. A Chinaplas 2026-on, a világ három legjelentősebb anyagipari szakkiállításának egyikén pedig azon volt a hangsúly, hogy az LG megerősítse technológiai vezető szerepét és hitelességét az anyaginnováció terén. A piaci terjeszkedéssel párhuzamosan az LG folyamatosan építi azt az infrastruktúrát, amely képes támogatni az üzletág bővülését. A vállalat jelenleg 420 üvegpor-technológiához kapcsolódó szabadalommal rendelkezik, emellett egy évi 4500 tonna kapacitású gyártóüzemet működtet Dél-Koreában, az LG Smart Parkban. A növekvő kereslet kiszolgálása érdekében az LG még az idei évben új üvegpor-gyártóüzemet nyit Vietnámban, hogy közelebb kerüljön a délkelet-ázsiai kulcsügyfelekhez.

Az antimikrobiális alkalmazásokon túl

A PuroTec™ az LG zászlóshajó terméke, de nem az egyetlen alkalmazási területe az üvegpor-technológiának. A vállalat folyamatos kutatás-fejlesztéssel új felhasználási lehetőségeket is vizsgál. Az LG vízoldható Marine Restoration Materials (tengeri élőhely-helyreállító anyagok) megoldásai tápanyagokkal látják el az algákat, és támogatják a partmenti növényzet – például a nád és a mangrove – egészséges növekedését, ezzel hozzájárulva a tengeri környezet helyreállításához és a hosszú távú szén-dioxid-csökkentéshez. A Mineral Wash (ásványi alapú mosóanyag) egy mosószergyártók számára fejlesztett, környezettudatos mosási összetevő, amely önmagában vagy más mosószer-összetevőkkel, például felületaktív anyagokkal együtt is használható. A megoldások különböző kihívásokra adnak választ, de közös alapra épülnek: az LG saját fejlesztésű üvegpor-technológiájára, amelynek alkalmazási lehetőségeit a vállalat még csak most kezdi feltérképezni.

A következő lépések

„Stratégiánk célja, hogy felhalmozott technológiai tudásunkra támaszkodva gyorsan bővítsük a fejlett anyagokkal foglalkozó üzletágat” – mondta Baek Seung-tae, az LG háztartási elektronikai megoldásokért felelős üzletágának (LG Home Appliance Solution Company) elnöke. „Zászlóshajó antimikrobiális anyagunkkal, az LG PuroTec™-kel kezdve olyan üvegalapú porok teljes választékát kínáljuk majd, amelyeket a különböző iparágakban működő B2B ügyfelek egyedi igényeire optimalizálunk, ezzel közös sikerünk alapját teremtve meg.”

Az LG számára a fejlett anyagokkal foglalkozó üzletág több, mint új bevételi forrás. Azt a meggyőződést tükrözi, mely szerint a vállalat alaptechnológiái – amelyek több évtizednyi háztartásigép-innováció során épültek fel – a késztermékeken messze túlmutató értéket is teremthetnek.

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LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 89 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2025-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.