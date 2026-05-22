Az LG Electronics bemutatja a világ első natív 1000 HZ-es Full HD Gaming monitorát

BUDAPEST, 2026. május 22. – Az LG Electronics (LG) bemutatja a világ első natív 1000 Hz-es képfrissítési frekvenciájú Full HD (FHD, 1920 × 1080) gaming monitorát[1], amely újabb szintlépést jelent a kompetitív játékokhoz tervezett kijelzők teljesítményében. A pörgős játékokhoz fejlesztett új LG UltraGear™ (25G590B) ultragyors képmegjelenítést, kiemelkedő mozgásélességet és stabil teljesítményt biztosít, ezáltal rövidebb reakcióidőt és pontosabb irányítást kínálva a játékosok számára, nagy sebességű játékmenet közben is.

A kifejezetten belső nézetű lövöldözős (FPS) játékokhoz tervezett 25G590B az 1000 Hz-es képfrissítést 24,5 hüvelykes – az e-sport-körökben leggyakrabban használt méretű – kijelzővel kombinálja. Ez a kialakítás segít a játékosoknak az ellenfelek követésében és a játékon belüli környezet gyors áttekintésében, támogatva a rövidebb reakcióidőt és a taktikusabb döntéshozatalt.

A világ első natív 1000 Hz-es FHD monitora

Natív 1000 Hz-es képfrissítésével és FHD felbontásával az új LG UltraGear gaming monitor azt a fokozott gördülékenységet, mozgásélességet és reakcióképességet kínálja, amelyet a kompetitív játékosok elvárnak. A 25G590B túlmutat a korai technológiai demonstrációkon: ez az első natív 1000 Hz-es FHD gaming monitor, amelyet fogyasztói elektronikai márka mutat be. A kijelző ultragyors képfrissítést biztosít, miközben megőrzi a játékon belüli menük és interfészek olvashatóságát, valamint mind a mozgó, mind az álló objektumok élességét. A 25G590B különösen alkalmas az FPS-játékokhoz, ahol a pontos célzás és a szinte azonnali képi reakció kulcsfontosságú a győzelemhez.

A Dual-mode (két üzemmódú) monitorokkal ellentétben, amelyeknél a maximum képfrissítés eléréséhez a játékosoknak módosítaniuk kell a képernyőméretet vagy a felbontást, a 25G590B alapértelmezetten FHD felbontáson nyújt natív 1000 Hz-es teljesítményt. Ez lehetővé teszi, hogy a játékosok egységes képminőségű körülmények között eddzenek és versenyezzenek, anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötniük a képélesség vagy a teljesítmény terén.

Az új UltraGear gaming monitor a Motion Blur Reduction Pro technológiával tovább javítja a vizuális pontosságot: az LG megoldása élesebbé és könnyebben követhetővé teszi a gyorsan mozgó objektumokat. Ez megkönnyíti a gyors oldalirányú mozgások követését, segít a célpontok pontosabb azonosításában, és intenzív játékmenet közben is támogatja a koncentráció fenntartását. A kijelző fejlett IPS panelt és alacsony tükröződésű fóliát is alkalmaz, ami következetes színvisszaadást biztosít, miközben csökkenti a tükröződést. Így a játék a legkülönfélébb környezetekben is átláthatóbb és magával ragadóbb élményt nyújt.

24,5 hüvelykes, e-sportra optimalizált kialakítás

A 24,5 hüvelykes FHD kijelzővel rendelkező 25G590B-t kifejezetten a kompetitív játékra tervezték. Ez az optimális kijelzőméret és kialakítás széles körben elterjedt az e-sportban, méghozzá nem véletlenül: a fontos képi részletek a játékos természetes látómezőjén belül maradnak, így kevesebb szemmozgással is gyors lehet a játékban a helyzetfelismerés.

A monitor karcsú, minimalista állványa hatékonyan ötvözi a letisztult megjelenést és a helytakarékos kialakítást. A kompakt talp kevés helyet foglal az asztalon, így szabadabb egérmozgást biztosít a játékosoknak. Az állványon található kalibrációs jelölések segítik a magasság, az elforgatás és a döntés pontos beállítását, így könnyebben reprodukálhatók a preferált konfigurációk az edzések és a versenyek során.

A további funkciók közé tartozik a visszafogott és stílusos UltraGear Emblem világítás, amely testreszabható hangulatvilágítást kínál, valamint hangsúlyozza az UltraGear ikonikus formanyelvét.

AI-alapú funkciók

A 25G590B monitor beépített AI gaming funkciókat is kínál, amelyek egyszerre fokozzák az immerzív játékélményt és segítik a kényelmesebb használatot. Az AI Scene Optimization intelligensen a játék műfajához igazítja a képi beállításokat, így valósághűbb és mélyebb látványt teremt, míg az AI Sound kompatibilis headsettel használva autentikusabb térhangzást és tisztább játékbeli kommunikációt biztosít. Ezek az AI-alapú képességek kiegészítik a monitor ultragyors teljesítményét, ezáltal hozzájárulnak a reszponzívabb és magával ragadóbb játékélményhez.

„Ez meghatározó pillanat a gaming monitorok történetében” – mondta Lee Choong-hwoan, az LG média- és szórakoztatóelektronikai megoldások (Media Entertainment Solution Company) kijelző (Display) üzletágának vezetője. „A világ első natív 1000 Hz-es FHD gaming monitorának bemutatásával az LG új teljesítménybeli mércét állított a kompetitív játék számára.”

Az LG UltraGear 25G590B 2026 második felében jelenik meg válogatott piacokon, magyarországi bevezetése az év végén várható. További információért látogasson el az LG.com oldalra.

[1] A közlemény kiadásának dátumakor nyilvánosan elérhető információk alapján, a fogyasztói elektronikai márkák által bemutatott gaming monitorok között.

