Új tehetségeket keres az LG: startol a Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémia
Az LG Electronics Magyarország (LG) technológia iránt érdeklődő tartalomgyártóknak kínál szakmai fejlődési lehetőséget az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémia meghirdetésével. A felvételt nyert résztvevők neves tech-influencerektől és az LG szakértőitől tanulhatnak, a legjobbak pedig lehetőséget kapnak, hogy a koreai technológiai márka támogatásával fellendítsék saját influencer karrierjüket, növeljék követőbázisukat, és hogy hosszabb távon is együttműködjenek az LG-vel.
Az LG Electronics Magyarország meghirdette az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémiát. A kezdeményezés célja, hogy fejlődési lehetőséget és szakmai inspirációt kínáljon azoknak a feltörekvő – 18 év feletti, legalább egy közösségimédia-platformon aktív – tartalomgyártóknak, akik otthonosan mozognak a social media világában, és komolyan érdeklődnek a technológia, valamint a tech-tartalomgyártás iránt.
„Tudjuk, hogy manapság sokan szeretnének influencerek lenni, és sok a tehetséges tartalomgyártó technológiai területen is. Tudjuk azonban azt is, hogy sokan nem, vagy csak nehezen tudnak kitörni: nincs lehetőségük követőbázist építeni, és emiatt nem tudnak magasabb szintre lépni sem. A világ egyik vezető technológiai márkájaként számunkra kiemelten fontos, hogy ne csak innovatív termékeket hozzunk el a felhasználóknak, hanem ezekről hiteles és inspiráló tartalmak is szülessenek. Ezért szeretnénk támogatni a következő tech tartalomgyártó generációt, és megadni a láthatóságot azoknak a fiataloknak, akik saját hangon, magas színvonalon tudnak beszélni a technológiáról” – osztja meg az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémia születésének hátterét Szili Krisztián, az LG Electronics Magyarország marketing csoportvezetője.
A program középpontjában egy egész napos workshop áll, amelynek során a felvételt nyert résztvevők szakmai tudást, gyakorlati tapasztalatot és platformismeretet szerezhetnek, betekintést nyerhetnek a tech-tartalomgyártás alapjaiba, miközben testközelből ismerkedhetnek meg az LG TV-portfóliójával. Az LG szakértői, valamint Horváth András (Handrás) és Tamás Zsolt (Tamzso) tech-influencerek tapasztalataikon keresztül mutatják be, hogyan készül egy jó termékteszt, milyen szempontokra érdemes figyelni egy tech-es tartalom elkészítésekor, és hogyan találhatják meg a résztvevők a saját hangjukat a social media különböző felületein. A tanultakat pedig a résztvevők a gyakorlatban is kipróbálhatják, ugyanis egy-egy termékteszt videót kell elkészíteniük, amelyhez az LG biztosít számukra tesztelhető terméket. A legjobb videó készítőjét egy LG OLED evo AI tévével jutalmazzák.
Az Akadémia legtehetségesebb résztvevői számára azonban nem ér itt véget a koreai technológiai márkával való kapcsolat: az LG további lehetőségeket és médiatámogatást kínál számukra, hogy nagyobb láthatóságot szerezzenek már meglévő csatornáiknak, növeljék követőbázisukat, és ezzel fellendítsék karrierjüket tech-influencerként. A legjobb termékteszt videót készítők ugyanis bekerülnek az LG tesztelői csapatába, és egyes teszt tartalmaikat az LG a releváns online csatornáin is megosztja és hirdetéssel támogatja, a jövőben pedig akár hosszabb távon is együttműködhetnek a márkával.
Az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémiára 2026. június 1-ig lehet jelentkezni.
További részletek az LG hivatalos oldalán érhetők el:
https://www.lg.com/hu/techrekeszakademia/
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
