Az LG vezeték nélküli tévéi a világon elsőként szerezték meg a „True Wireless Lossless Vision” tanúsítványt

BUDAPEST, 2026. május 15. – Az LG Electronics (LG) bejelentette, hogy prémium vezeték nélküli televíziói a világon elsőként kapták meg a független műszaki tesztelő, ellenőrző és tanúsító szervezet, a TÜV Rheinland „True Wireless Lossless[1] Vision” tanúsítványát. Az LG OLED evo W6 és az LG Mini RGB evo MRGB9M modellek szerezték meg a képveszteség-mentes 4K képminőséget igazoló tanúsítványt, bizonyítva, hogy a vezeték nélküli videóátvitelnek többé nem kell a képminőség rovására mennie.

Tanúsított vezeték nélküli képminőség

A tanúsítvány igazolja, hogy az LG vezeték nélküli televíziói képveszteség-mentes 4K képminőséget biztosítanak, megőrizve az eredeti videójel minőségét a vállalat saját fejlesztésű vezeték nélküli átviteli technológiája révén. Az LG OLED evo W6 esetén a tanúsított vezeték nélküli teljesítmény akár 165 Hz-es képfrissítési frekvenciát is támogat[2].

A vizsgálat azt is megerősítette, hogy az LG vezeték nélküli tévéi megőrzik a színpontosságot, a kép részletgazdagságát és a HDR-árnyalatok visszaadását anélkül, hogy a képminőség romlana, ami gyakran társul a vezeték nélküli adatátvitelhez.

Vezeték nélküli szabadság, kompromisszumok nélkül

A „True Wireless Lossless Vision” tanúsítvány azt igazolja, hogy egy vezeték nélküli kijelző képes az eredeti forrás minőségével egyenértékű, veszteségmentes képátvitelt nyújtani. Az, hogy az LG televíziói ezt kompromisszumok és megkötések nélkül teljesítik, érdemi előrelépést jelent az otthoni szórakoztatás terén.

A tanúsításhoz a TÜV Rheinland külön tesztszabványt dolgozott ki, amely a kiemelkedő vizuális teljesítmény szempontjából meghatározó tényezőket vizsgálta, többek között a bemeneti késleltetést, a színpontosságot és a gamma-követést.

Az előírt vizsgálatok elvégzését követően a TÜV Rheinland megállapította, hogy az LG vezeték nélküli televíziói a meghatározott tűréshatárokon belül – a bemeneti jelhez viszonyítva – pontos színvisszaadást, részletgazdag képet és precíz HDR tónuskezelést biztosítanak, így a nemzetközi vizsgálati szabványok alapján képveszteség-mentesnek minősülnek. Ez a felhasználók számára azt jelenti, hogy a mozifilmek, az élő sportközvetítések és a következő generációs videójátékok vezeték nélkül is ugyanazzal a képminőséggel élvezhetők, mint a hagyományos, kábeles tévék esetében.

Wallpaper TV: vezeték nélkül tervezve, tanúsított képi kiválósággal

Az LG OLED evo W6 Wallpaper TV áll a tanúsított LG modellek élén. A készülék a képveszteség-mentes teljesítményt rendkívül vékony, falhoz simuló kialakítással ötvözi, így egyszerre kínál kimagasló otthoni szórakoztatási élményt és elegáns, modern megjelenést.

A mindössze 9 mm vékonyságú készülék a Zero Connect[3] Box-szal egészül ki. Ez egy különálló egység, amelyhez a tévé valamennyi csatlakozója és bemenete társul, és akár 10 méter távolságra is helyezhető a képernyőtől. Így a Wallpaper TV letisztult, kábelmentes látványt nyújt, amely természetesen illeszkedik a lakótérbe.

A Wallpaper TV-t úgy tervezték, hogy egyszerre szolgáljon prémium minőségű kijelzőként és dizájntárgyként: a készülék vizuálisan beleolvad a térbe, így a tartalom kerülhet a középpontba, míg a vezeték nélküli csatlakozásnak köszönhetően nincs szükség látható kábelekre vagy zavaró külső eszközökre. Ez a dizájnfókuszú megközelítés tovább erősíti a valódi vezeték nélküli televíziózás ígéretét, hiszen nagyobb szabadságot ad az elhelyezés és a belsőépítészeti tervezés során, anélkül, hogy ez a képminőség rovására menne.

Az LG Reflection Free Premium[4] technológiája tovább javítja az OLED evo W6 vezeték nélküli tévézési élményét: csökkenti a képernyő tükröződését, és segít megőrizni a kontrasztot, a színeket és a részletgazdagságot még világos, napfényes helyiségekben is. A fejlett technológiának köszönhetően a felhasználók a nap bármely szakaszában maradéktalanul élvezhetik a Wallpaper TV tanúsított, képveszteség-mentes minőségét.

Képveszteség-mentes vezeték nélküli teljesítmény többféle képernyőtechnológiára

A „True Wireless Lossless Vision” tanúsítványt az MRGB9M modell is megkapta, így az LG hitelesített vezeték nélküli képminősége immár nem csak az OLED kijelzőkre korlátozódik.

A kifejezetten ultranagy képernyőkhöz és prémium lakókörnyezetekhez tervezett MRGB9M az OLED-szintű képfeldolgozás pontosságát ötvözi fejlett LCD-technológiával, így kiemelkedő színpontosságot, precíz kontrasztkezelést és egyenletes képmegjelenítést kínál nagy méretben is. A 65, 75 és 86 colos kivitelekben elérhető modellcsalád tovább bővíti az LG tanúsított, vezeték nélküli kínálatát a prémium televíziók kategóriájában.

Új mérce a prémium vezeték nélküli televíziók piacán

„A ’True Wireless Lossless Vision’ tanúsítvány igazolja, hogy prémium televízióink egyszerre képesek díjnyertes képminőséget és vezeték nélküli szabadságot nyújtani” – mondta Park Hyoung-sei, az LG média- és szórakoztatóelektronikai megoldások üzletágának (Media Entertainment Solution Company) elnöke. „Ez az eredmény jól tükrözi az LG hosszú távú elkötelezettségét a televíziózási élmény fejlesztése és a mindennapi élet javítása iránt.”

Az, hogy a TÜV által hitelesített vezeték nélküli teljesítmény immár az OLED és a Mini RGB modellekre egyaránt kiterjed, új viszonyítási pontot teremt a prémium televíziók kategóriájában. Az LG ezzel olyan készülékeket kínál, amelyek a formatervezési szabadságot függetlenül igazolt képi megbízhatósággal párosítják.

[1] A „képveszteség-mentes” megjelölés a TÜV Rheinland tanúsítási feltételei szerint, az ISO/IEC 29170-2 szabvány alapján végzett vizsgálatokon alapul. A mérési eredmények és a teljesítmény a csatlakoztatás módjától és a használati környezettől függően eltérhetnek.

[2] Kizárólag olyan játékokkal vagy csatlakoztatott PC-kkel működik, amelyek támogatják a 165 Hz-es képfrissítést.

[3] A Zero Connect technológia a Zero Connect Box és a képernyő közötti kapcsolatot jelenti.

[4] A tükröződés mértékét az Intertek független vizsgálata alapján, 550 nm-en mért Specular Component Included (SCI) érték mutatja. Az LG OLED kijelző tükröződése az IDMS 11.2.2 sampling-sphere módszer szerint 0,5 százalék alatti. A tényleges eredmények a használati körülményektől függően eltérhetnek.

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 89 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2025-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.