Az LG Electronics immár harmadik éve kapta meg az S&P Global fenntarthatósági értékelésének „Top 1%” besorolását

BUDAPEST, 2026. május 13. – Az LG Electronics (LG) sorozatban harmadik éve kapta meg az S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) vállalati fenntarthatósági értékelésében a „Top 1%” besorolást, 100-ból 77 pontos eredménnyel. Az LG a CSA „Szabadidős eszközök és termékek, valamint fogyasztói elektronika” iparági kategóriájában a legmagasabb pontszámot érte el, ami tükrözi a vállalat elkötelezettségét a felelős környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) működés iránt.

Az LG több értékelési szempont szerint is következetesen erős teljesítményt nyújtott, többek között a környezetvédelmi irányelvek, az emberi jogok, az ellátásilánc-menedzsment és az ügyfélkapcsolatok terén. A vállalat a vállalatirányítás területén is magas értékelést kapott, ami az átláthatóságát, valamint az igazgatótanács függetlenségének erősítésére tett erőfeszítéseit tükrözi.

Az S&P Global CSA-értékelése részletesen bírálja a vállalatok ESG-teljesítményét. A legutóbbi értékelésben a 62 iparágból vizsgált 9243 vállalat közül mindössze 70 kapta meg a „Top 1%” besorolást. Az LG egyike volt annak a mindössze két koreai vállalatnak, amely elnyerte ezt az elismerést.

Az LG-t az S&P Global mellett számos elismert globális intézmény is díjazta. A vállalat immár 14. éve került be a Dow Jones Best-in-Class (DJ BIC) World Indexbe, ami alátámasztja tartós ESG-vezető szerepét. Ez a leghosszabb szereplési időtartamot jelenti az indexben szereplő koreai háztartási gépgyártók közül, és az LG-t a világ 2500 legnagyobb vállalata közül a fenntarthatóság terén az első 10 százalékba sorolja.

Az LG az elmúlt öt évben „A” szintű minősítéssel rendelkezett – idén azonban magasabb, „AA” MSCI ESG Rating minősítést kapott a Morgan Stanley Capital Internationaltől (MSCI). A vállalat emellett egymást követő második alkalommal kapott „Platinum” minősítést az EcoVadistól – ez az elismerés az adott iparági kategória legjobb 1 százalékába tartozó vállalatainak jár –, a Sustainalytics pedig „Low” („Alacsony”) ESG Risk Rating (kockázati) besorolást adott az LG-nek.

Az LG a fenntartható működés iránti elkötelezettsége részeként azon dolgozik, hogy globális üzleti telephelyei 2050-re teljes mértékben megújuló energiára álljanak át. A körforgásos gazdaság támogatására a vállalat növeli az újrahasznosított műanyagok felhasználását, és papíralapú párnázó csomagolóanyagokat fejleszt műanyagcsökkentési kezdeményezéseinek részeként.

Az LG számos szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló kezdeményezést folytat, beleértve a nagy hatékonyságú hőszivattyú-technológiák önkéntes szén-dioxid-csökkentési tanúsítását. A vállalat emellett a vállalatirányítást is erősíti az igazgatótanács függetlenségének és átláthatóságának javításával, többek között azzal, hogy az igazgatótanács elnökét független igazgatói közül nevezi ki.

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 89 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2025-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.