Az LG Electronics 2026-os televíziói több környezetvédelmi tanúsítvánnyal is igazolják a vállalat fenntarthatósági törekvéseinek előrehaladását
A Carbon Trust, az Intertek és az E-Cycle Governance által kiállított minősítések is azt mutatják, hogy az LG Electronics következetesen dolgozik egy fenntarthatóbb jövő megvalósításán.
BUDAPEST, 2026. május 12. – Az LG Electronics (LG) 2026-os tévékínálata több, világszerte elismert környezetvédelmi tanúsítványt is megszerzett, ami jól mutatja a vállalat fenntarthatóság iránti törekvéseit a teljes termékéletciklus mentén – a gyártástól kezdve, a forgalmazáson át, egészen az életciklus végi hulladékgazdálkodásig. Ezek az eredmények egyúttal rávilágítanak az LG előrelépéseire a CO₂-kibocsátás csökkentése, a szén-dioxid-megtakarítás elérése, valamint a fogyasztói hulladékból előállított újrahasznosított műanyagok felhasználásának bővítése terén.
A Carbon Trust „Reducing CO₂¹ és „Measured CO₂² tanúsítványai
Az LG OLED televíziók immár hatodik egymást követő évben kapták meg a Carbon Trust „Reducing CO₂” és „Measured CO₂” tanúsítványait, amelyek típusa modelltől, mérettől és régiótól függően eltér. A G6 sorozat 83, 77 és 65 hüvelykes modelljei „Reducing CO₂” minősítést kaptak, míg az 55 hüvelykes G6 modell Európán kívül „Reducing CO₂”, Európában pedig „Measured CO₂” besorolást nyert el.
A Carbon Trust egy független klímaszakértő szervezet, amelynek fő célja a szén-dioxid-kibocsátásmentes jövőre való átállás támogatása. A termékek szén-dioxid-kibocsátását a teljes életciklus során vizsgálja – az alapanyagoktól és a gyártástól kezdve, a használaton át, a termék életciklusának végéig.
Az LG OLED televíziók az önálló fénykibocsátású technológiának köszönhetően járulnak hozzá a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez: nem igényelnek külön háttérvilágítást, így kevesebb alkatrészt és alapanyagot használnak gyártásuk során.
„Resource Efficiency” tanúsítvány az Intertek részéről
Az LG Electronics 2026-os televíziós kínálata megkapta az Intertek „Resource Efficiency” tanúsítványát. A világszerte elismert vizsgáló és tanúsító szervezet a minősítést nyolc terméksorozatnak³ ítélte oda az anyaghatékonyság⁴, az energiahatékonyság⁵ és az újrahasznosított alapanyagok arányának értékelése alapján.
E-Cycle Excellent Products tanúsítvány a koreai E-Cycle Governance részéről
Az LG televíziói immár negyedik egymást követő évben nyerték el a koreai E-Cycle Governance „E-Cycle Excellent Products” minősítését. Az elismerést 11 szempont alapján ítélik oda, többek között az újrahasznosítást támogató kialakítás, a veszélyes anyagok használatának csökkentése és a könnyű szétszerelhetőség figyelembevételével.
A tanúsítvány 2026-ban az LG Electronics lifestyle televíziós termékkínálatára is kiterjed, amelybe most a 32 hüvelykes StanbyME 2 is bekerült. Emellett az OLED evo C sorozat modelljei – köztük az 55, 48 és 42 hüvelykes C6 – szintén elnyerték a minősítést.
A tanúsítványok a vállalat fenntarthatósági prioritásait tükrözik: az LG OLED televíziók 2026-ban várhatóan mintegy 15 000 tonnával csökkentik a műanyagfelhasználást, és körülbelül 80 000 tonnával a CO₂-kibocsátást azonos darabszámú LCD televíziókhoz viszonyítva. A használati fázisban az OLED evo G6 83 hüvelykes, valamint az OLED evo C6 83 és 77 hüvelykes modelljei első alkalommal érték el az Európai Unió energiahatékonysági címkéjén a D besorolást. A teljes, szélesebb LG Electronics televíziós kínálatában⁶ az elmúlt három évben mintegy 20 000 tonna hulladékáramból származó műanyagot hasznosítottak újra, és a vállalat 2026-ban tovább kívánja növelni az újrahasznosított műanyagok felhasználását.
„2026-os televíziós kínálatunk jól mutatja, hogy a környezeti felelősségvállalás és a prémium teljesítmény kéz a kézben járhat” – mondta Lee Choong-hwoan, az LG média- és szórakoztatóelektronikai megoldások (Media Entertainment Solution Company) kijelző (Display) üzletágának vezetője. „Ezek a tanúsítványok kézzelfogható előrelépést jeleznek abban, ahogyan termékeinket megtervezzük, gyártjuk és kezeljük teljes életciklusuk során.”
______________________________________________________________________________________________________
1 Az 83-, 77- és 65 hüvelykes G6 modellekre, valamint az 55 hüvelykes G6-ra vonatkozik, kivéve Európát.
2 Az 55 hüvelykes G6 modellre vonatkozik Európában.
3 A W6, G6, C6, B6, MRGB95, MRGB9M, MRGB85 és QNED85 modellekre vonatkozik.
4 Magában foglalja az újrahasznosítható kialakítást, a veszélyes anyagok használatának csökkentését és a javíthatóságot.
5 A következő energiahatékonysági szabványok alapján: az (EU) 2017/1369 energiafogyasztás-címkézési rendelet, a Kaliforniai Szabályzat (CCR) 20. címe, valamint a koreai energiafelhasználás-racionalizálási törvény 15. cikke szerinti energiahatékonysági berendezésekre vonatkozó rendelet.
6 Magában foglalja az OLED, QNED és Nano UHD modelleket.
###
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 89 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2025-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
