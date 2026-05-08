27 díjat nyert az LG Electronics a 2026-os Red Dot Design Awardon

BUDAPEST, 2026. május 08. – Az LG Electronics (LG) összesen 27 díjat nyert – köztük a rangos „Best of the Best” elismerést is – a 2026-os Red Dot Design Awardon, amely a világ egyik vezető ipari formatervezési versenye. Az eredmény – amely megerősíti az LG vezető szerepét a formatervezés terén – a vállalat idei iF Design Awardon elért sikerét követi, ahol 26 díjat zsebelt be.

Az idei Red Dot Award egyik legrangosabb elismerését, a „Best of the Best” díjat az LG OLED evo W6 Wallpaper TV kapta, amely az LG True Wireless technológiáját[1] ötvözi az ikonikus Wallpaper Design formavilággal. Az új modell körülbelül 9 milliméteres[2], ultravékony kialakítással rendelkezik, így hézagmentesen simul a falra[3]. A legfontosabb komponensek – köztük a tápellátás és a hangrendszer – a kijelzőbe vannak építve, míg a különálló Zero Connect Box, amelyhez az összes külső bemenet csatlakozik, akár 10 méterre is elhelyezhető a készüléktől, így letisztult, kábelektől mentes megjelenést biztosítva. A vezeték nélküli képátvitel minőségét a TÜV Rheinland „True Wireless Lossless Vision” tanúsítványa is igazolja[4], amely garantálja, hogy a képminőség vezeték nélküli átvitel esetén is megőrzi eredeti minőségét.

A Wallpaper TV mellett az LG számos további termékével is elismerést szerzett, amelyek az egységes formatervezés mellett növelik a felhasználók kényelmét. A díjazott megoldások között szerepel:

– az LG négyajtós hűtőszekrénye Zero Clearance™ zsanérrendszerrel[5], amely rugalmas telepítést és falhoz simuló kialakítást tesz lehetővé;

– az LG Whisen Objet Collection Cool légkondicionáló, amely letisztult, minimalista dizájnt képvisel;

– valamint az LG Sound Suite moduláris otthoni audiorendszer, amely a Dolby Atmos térhangzást intelligensen igazítja a térhez és a felhasználóhoz, mozis hangzást biztosítva komplex beállítások nélkül.

A vállalat formatervezési versenyképességét tovább erősítik a jövőbeli növekedési üzletágak innovációi is:

– az LG CLOiD otthoni robot – amely képes háztartási feladatok elvégzésére, felismeri az emberi hangot és gesztusokat, valamint arckifejezésekkel kommunikál – szintén díjat nyert;

– elismerésben részesültek az LG Therma V™ levegő–víz hőszivattyú (AWHP) beltéri egységei – a Control, Hydro és Combi modellek –, amelyek harmonikus formatervezésükkel és felhasználóbarát, 6,8 hüvelykes, színes érintőképernyős felületükkel emelkednek ki;

– ezek mellett a chicagói SKS bemutatóterem is díjat kapott a prémium térkialakításáért.

A további díjazott termékek között szerepelnek az xboom hangszórók, az UltraGear gamer monitorok és az LG gram laptopok is.

„A jövőben is olyan ügyfélközpontú formatervezési megoldások fejlesztésére törekszünk, amelyek természetesen illeszkednek az életterekbe, és növelik a felhasználói kényelmet” – mondta Chung Wook-jun, az LG Electronics vállalati formatervezési központjának (Corporate Design Center) vezetője.

[1] A Wireless (vezeték nélküli) OLED TV a Zero Connect Box és a kijelző közötti kapcsolatot jelenti. A képminőség vizuálisan veszteségmentes, az ISO/IEC 29170-2 szabvány szerinti belső tesztek alapján; a mérési eredmények a kapcsolati állapottól függően eltérhetnek.

[2] A tényleges vastagság 9,95 mm, amely a mérési körülményektől függően kis mértékben eltérhet.

[3] A tényleges illeszkedés a telepítési környezettől függően változhat. A TV és a fal között kis rés lehetséges.

[4] A „Visually Lossless” (vizuálisan veszteségmentes) minősítés a TÜV Rheinland tanúsítási tesztfeltételein alapul, az ISO/IEC 29170-2 szabványnak megfelelően. A mérési- és teljesítményadatok a kapcsolati állapottól és a környezeti feltételektől függően változhatnak.

[5] Az optimális működés érdekében az LG azt javasolja, hogy a hűtőszekrény oldala és a fal között legalább 4 mm (0,16 hüvelyk) távolság maradjon.

