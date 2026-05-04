Az LG bemutatja első UltraGear evo™ Hyper Mini LED 5K gaming monitorát

BUDAPEST, 2026. május 4. – Az LG Electronics (LG) bemutatja Hyper Mini LED technológiával felszerelt, új UltraGear evo™ GM9 5K gaming monitorát (27GM950B modell). Az először a CES 2026-on bemutatott 27GM950B monitor tovább erősíti az LG elkötelezettségét a nagy teljesítményű gaming monitorok fejlesztése iránt, ötvözve a következő generációs kijelzőtechnológiát a fejlett játékfunkciókkal.

Az LG legújabb UltraGear evo™ modellje a pontos, dinamikus megjelenítést kínáló 5K gaming monitorok iránti növekvő igényre válaszol. Az 5K felbontás (5120 × 2880) és a vállalat Hyper Mini LED technológiája együtt élesebb, mélyebb és valósághűbb képi világot biztosít, ezáltal még magával ragadóbbá és élethűbbé téve a játékélményt.

Hyper Mini LED innováció a tisztább, élesebb képért és a fejlett anti-blooming teljesítményért

Az LG Hyper Mini LED technológiája fejlett architektúrát és számos helyi fényerőszabályozási zónát alkalmaz a pontos fényszabályozás érdekében, kiemelkedő fényerőt és fejlett anti-blooming teljesítményt biztosítva.

A Hyper Mini LED technológiával működő UltraGear evo™ GM9 „VESA DisplayHDR™ 1000” tanúsítvánnyal rendelkezik, csúcsfényereje pedig eléri az 1250 nitet. Az új gaming monitor javítja a részletgazdagságot és kontrasztot, a pontosabb, dinamikusabb kép érdekében. A játékosok így intenzív játékmenet közben is tisztán láthatják a kritikus vizuális elemeket. Legyen szó nagy grafikai teljesítményt igénylő AAA címről vagy pörgős lövöldözős játékról, az LG új Hyper Mini LED technológiája magasabb szintre emeli a játékélményt.

Az LG UltraGear evo™ 5K Hyper Mini LED gaming monitorát úgy tervezték, hogy minimalizálja a panel és a LED-háttérvilágítás közötti rést. Ez csökkenti a fényszivárgást, és erős anti-blooming teljesítményt biztosít, mérsékelve azokat a vizuális zavaró hatásokat, amelyek egyes nagy felbontású Mini LED kijelzőknél jelentkezhetnek.

A továbbfejlesztett technológiának köszönhetően a 27GM950B monitor megszerezte a TÜV Rheinland „Anti Blooming” tanúsítványát, amely igazolja, hogy a készülék képes minimalizálni a halo-effektust. Az LG Hyper Mini LED monitor így tiszta, éles megjelenítést, pontos feketéket és élénk kontrasztot kínál.

Az LG Hyper Mini LED gaming monitor emellett 2304 helyi fényerőszabályozási zónával rendelkezik, ami 1,5-ször több, mint a hagyományos Mini LED monitorok esetében*. Ez pontosabb fénykezelést, precízebb kontrasztot és erősebb fényerőt tesz lehetővé.

AI-alapú fejlesztések a magával ragadóbb játékélményért

Az LG UltraGear evo™ 5K Hyper Mini LED gaming monitor beépített AI-megoldással emeli tovább a játékélményt. Az 5K AI Upscaling funkció intelligensen javítja a képernyőn megjelenő tartalmakat 5K minőségre, anélkül, hogy a felhasználóknak frissíteniük kellene meglévő gaming konfigurációjukat, vagy további GPU-teljesítményt kellene kinyerniük belőle. Az 5K AI Upscaling részletgazdagabb és élesebb képet tesz lehetővé késleltetés nélkül a magával ragadóbb játékélményért. Az olyan AI-alapú funkciók, mint az AI Scene Optimization és az AI Sound tisztább, kiegyensúlyozottabb képet és hangzást tesznek lehetővé, így a játékosoknak magasabb szintű audiovizuális élményben lehet részük játék közben.

Flexibilis Dual Mode a gyorsasághoz és a részletgazdagsághoz

Az LG új Hyper Mini LED gaming monitora fejlett technológiákat alkalmaz annak érdekében, hogy a képernyőn zajló akció folyamatos, a játékmenet pedig gördülékeny és reszponzív maradjon.

A Dual Mode lehetővé teszi, hogy a felhasználók váltsanak a látványközpontú, filmszerű játékokhoz tervezett 5K felbontás és 165 Hz képfrissítés, valamint a kompetitív játékokhoz ideális QHD felbontás és 330 Hz képfrissítés között. Mindkét mód kiváló mozgásmegjelenítést kínál 1 ms (GtG) válaszidővel. A 27GM950B emellett NVIDIA G-SYNC® kompatibilitással és AMD FreeSync™ Premium támogatással is rendelkezik, tovább javítva a játékélményt a zavaró képtörés és villódzás megszüntetésével.

Fejlett csatlakoztathatóság a zökkenőmentes, sokoldalú használathoz

Az LG új Hyper Mini LED gaming monitora fejlett csatlakozási lehetőségeket kínál játékhoz és produktivitáshoz egyaránt. A DisplayPort 2.1 (UHBR20), valamint a 90 W-os Power Delivery szabvánnyal rendelkező USB-C lehetővé teszi a nagy sávszélességű adatátvitelt és képes egy laptopot is egyetlen kábelen keresztül tölteni, megkönnyítve a csatlakoztatott eszközök közötti gyors és egyszerű váltást.

A Hyper Mini LED technológiának és az 5K felbontásnak köszönhetően az LG új UltraGear evo gaming monitora alkotók és professzionális felhasználók számára is ideális kijelzőmegoldás, hiszen olyan kivételes részletességet és pontosságot biztosít, amely az igényes vizuális feladatokhoz is szükséges.

„A Hyper Mini LED technológiával felszerelt UltraGear evo™ gaming monitorunk meggyőző új lehetőséget kínál azoknak a játékosoknak, akik fejlettebb részletgazdagságot, élességet és kontrollt keresnek” – mondta Lee Choong-hwoan, az LG média- és szórakoztatóelektronikai megoldások (Media Entertainment Solution Company) kijelző (Display) üzletágának vezetője. „Az új UltraGear evo™ új mércét állít a nagy felbontású gaming területén: fejlett fényvezérlésének köszönhetően a játékosok minden részletet tisztán láthatnak, és teljesen elmerülhetnek a képernyőn zajló akcióban.”

Az LG UltraGear evo™ 27GM950B Hyper Mini LED technológiával felszerelt monitor Magyarországon 2026 nyarán válik elérhetővé. További információért látogasson el az LG.com oldalra.

*Az 27GR95UM modellel történt belső összehasonlítás alapján.

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.