LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémia
Mindene a technológia? Éjjel-nappal videós tartalmakon pörög? Megmutatná, hogyan gondolkodik a szórakoztatóelektronika újdonságairól? Szeretné, ha tesztjein keresztül mások is megismernék véleményét? Esetleg jól jönne egy ugródeszka álmai karrierje felé?
Akkor jelentkezzen az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémiára! Tanuljon a YouTube-nagyágyúitól, és lendítse fel tech-influencer karrierjét!
A legjobbak számára az LG médiatámogatást, láthatóságot kínál, és ezáltal lehetőséget a követőbázisuk növelésére.
Ha ez nem lenne elég: a zsűri által legtehetségesebbnek ítélt résztvevő egy csúcsminőségű LG OLED evo AI tévével is gazdagabb lehet!
MI AZ AZ LG TECH-RE KÉSZ! TARTALOMGYÁRTÓ AKADÉMIA?
Az Akadémia célja, hogy a feltörekvő tartalomgyártók szakmai tudást, tartalomkészítési tapasztalatot és platformismeretet szerezzenek, miközben testközelből ismerkedhetnek meg az LG csúcsmodelljeivel.
Egy egynapos workshop során a résztvevők ismert tech-influencerektől, a tech tartalomgyártás meghatározó arcaitól tanulhatnak arról, hogyan készül egy jó termékteszt, mitől jó egy tartalom és hogyan találhatják meg a saját hangjukat a social media felületeken. Mindezek mellett megismerkedhetnek az LG világával, a koreai márka technológiai szemléletével, az LG tévék innovációival és fontosabb funkcióival is az LG szakértőjének segítségével.
A legtehetségesebbek továbbá esélyt kapnak arra is, hogy elindítsák karrierjüket tech-influencerként vagy éppen nagyobb láthatóságot szerezzenek már meglévő csatornáiknak és növeljék követőbázisukat! Ugyanis ők bekerülhetnek az LG tesztelői csapatába, tesztelhetik a termékeiket, és emellett LG extra láthatóságot is kínál számukra azzal, hogy egyes tesztvideóikat az LG releváns online csatornáin is megosztja és hirdetéssel támogatják.
Horváth András, Handrás
A hazai tech tartalomgyártás egyik legismertebb és leghitelesebb alakja, aki abban segít, hogyan váljon nemcsak jó videóssá, hanem tudatos tartalomgyártóvá. Megtanítja, hogyan ragadja meg a figyelmet az első másodpercekben, hogyan alakítsa ki saját hangvételét, építsen valódi közönséget, s mindeközben hogyan őrizze meg a hitelességét.
Tamás Zsolt, Tamzso
A hazai tech tartalomgyártói szcéna egyik friss, lendületes szereplője, aki érti a platformok nyelvét, a figyelem működését, és azt, hogyan lesz egy terméktesztből lendületes tartalom. Tőle azt tanulhatja meg, hogyan tegye a tech témákat érthetővé, érdekessé, a fiatalabb célközönség számára is izgalmassá.
Slezsák Dániel
Slezsák Dániel az LG Electronics Magyarország média és szórakoztatóelektronikai termékspecialistája. Pontosan tudja, hogy mitől lesz a termékteszt szakmailag is kiemelkedő. Első kézből ismeri az LG legújabb technológiáit, szemléletét és azokat a részleteket, amelyek mellett a legtöbb tartalomgyártó egyszerűen elsiklik.
MIÉRT ÉRI MEG JELENTKEZNI?
• Az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémia fejlődési lehetőséget kínál azoknak, akik komolyan gondolják a tech-tartalomgyártást.
• A résztvevők szakmai tudást és gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek, miközben valódi közönséget és értékes kapcsolatokat építhetnek a szakmában.
• A legjobban teljesítő résztvevők:
- bekerülhetnek az LG tesztelői csapatába, és tesztelési lehetőséget kaphatnak az LG Bemutatótermében;
- nagyobb láthatóságot kaphatnak, mivel egyes LG terméket tesztelő tartalmaik megjelenhetnek az LG releváns online csatornáin és az Akadémia microsite-ján, illetve a legjobb tartalmak hirdetési támogatásban is részesülnek, hogy minél több emberhez eljussanak.
• Az LG szakértői által legtehetségesebbnek ítélt résztvevő fődíjként egy LG OLED evo AI tévét nyerhet.
• A legtehetségesebb résztvevőknek lehetőségük van a jövőben hosszabb távú együttműködés kialakítására a márkával.
KINEK SZÓL AZ AKADÉMIA?
Az Akadémia Önnek szól, ha
• elmúlt 18 éves,
• érdekli a technológia világa,
• aktív legalább egy social media platformon,
• szívesen készítene tech témájú tartalmakat.
HOGYAN TUD JELENTKEZNI?
Először készítsen egy rövid, max. 3 perces bemutatkozó videót, amelyben elmondja, ki Ön, miért érdekli a technológia, miért szeretne tech-tartalomkészítő lenni vagy kezdő tech-tartalomgyártóként tovább fejlődni, miért Önt válasszuk be az Akadémia tanulói közé!
Ha kész a videó, kattintson a jelentkezési űrlapra!
1) A jelentkezési űrlapon töltse ki a személyes adataidat, és linkelje a közösségi média felületeit!
2) Töltse fel a bemutatkozó videójának linkjét!
3) Fogadja el a jelentkezési felhívás szabályzatát!
4) Nyomjon rá a beküldés gombra!
Jelentkezési határidő: 2026.06.01.
A felvételt nyert jelentkezőket 2026.06.05-én értesítjük.
Az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémia időpontja és helyszíne: 2026.06.12., 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a, LG Electronics Magyar Kft.
MI TÖRTÉNIK, HA BEJUT AZ AKADÉMIÁRA?
• 2026. június 12. – workshop
Az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémiára felvételt nyert jelentkezők egy egész napos (kb. 8 órás) workshopon vesznek részt, ahol ismert tech-influencerek és LG szakértő segítségével nyernek betekintést a tech-tartalomgyártás rejtelmeibe és az LG televíziók innovációiba.
A workshop helyszíne: az LG Electronics Magyarország Bemutatóterme (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a)
• 2026. június 15-21. – vizsgavideó elkészítése
Az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémiára felvételt nyert hallgatók a workshop után az ott elsajátítottak alapján elkészítik vizsgafilmjüket: egy saját termékteszt-videót, amelyhez a terméket az LG biztosítja a budapesti Bemutatótermében.
• 2026. július 3. – eredményhirdetés
Az LG valamennyi résztvevőnek oklevelet ad át, a legjobb teljesítményt nyújtó résztvevő pedig fődíjban is részesül.
• 2026. július 3. után
Az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémia legtehetségesebbnek ítélt résztvevői számára az LG együttműködési lehetőséget és láthatóságot, ezáltal social media csatornájuk és követőbázisuk növekedési lehetőségét is kínálja. A legjobbak bekerülnek az LG tesztelői körébe, tesztelhetik a termékeiket, egyes tesztvideóikat az LG a releváns online csatornáin is megosztja és hirdetéssel támogatja, hogy minél szélesebb közönséghez, minél több emberhez eljussanak.
FONTOS TUDNIVALÓK
• A résztvevők száma korlátozott, az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémiára maximum 20 fő kerül be, hogy minden résztvevő kellő figyelmet és valódi szakmai támogatást kapjon.
• A jelentkezéssel a pályázó elfogadja, hogy kiválasztás esetén:
◦ részt vesz egy egész napos workshopon,
◦ elkészíti a programhoz kapcsolódó vizsgavideóját,
◦ tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az LG az Akadémia keretében készült videótartalmakat marketingcélokra felhasználhatja, valamint közzéteheti és népszerűsítheti saját kommunikációs felületein (különösen: Instagram, YouTube, TikTok, Facebook),
◦ az LG felkérésére vállalja, hogy 2026 során további 3 darab, az LG által elvárt minőségi színvonalnak megfelelő tesztvideót készít az LG Bemutatótermében, és ezek felhasználásához szintén hozzájárul.
• A legjobban teljesítő résztvevők esetében a LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémia további lehetőségeket is jelent: együttműködési lehetőséget, publicitást, növekedési lehetőséget. A kiválasztott résztvevők bekerülnek az LG tesztelői körébe és tesztelési lehetőséget kapnak az LG Bemutatótermében. A vizsgavideójukon felül még további 3, LG által kiválasztott termékhez kapcsolódó videót kell elkészíteniük egy év alatt. Az egyes tesztvideóikat az LG a releváns online csatornáin is megosztja és hirdetéssel támogatja, hogy minél szélesebb közönséghez, minél több emberhez eljussanak.
• A részletes feltételeket a hivatalos jelentkezési felhívás tartalmazza.
GYIK
K.
Kik jelentkezhetnek?
V.
Az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémia elsősorban a 18. életévüket betöltött, technológia iránt érdeklődő, már legalább egy platformon aktív, kezdő vagy junior tartalomkészítőknek szól.
K.
Kell hozzá nagy követőtábor?
V.
Nem ez a legfontosabb szempont. Az Akadémia célja éppen az, hogy feltörekvő, tehetséges alkotóknak adjon lehetőséget a fejlődésre és a növekedésre.
K.
Hogyan tudok jelentkezni?
V.
Ki kell töltenie a jelentkezési űrlapot, ahol többek között el kell fogadnia a jelentkezési felhívás szabályzatát és linkelnie kell a bemutatkozó videóját.
K.
Mennyi időt vesz igénybe az Akadémia?
V.
Az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémia egy egész napos workshopból (06.12.) áll, amely után egy hét áll rendelkezésre a résztvevőknek a vizsgavideójuk elkészítésére. Az Akadémia eredményhirdetéssel zárul (07.03.).
K.
Mi történik az eredményhirdetés után?
V.
A legjobbak számára további együttműködési lehetőségek nyílnak az LG-vel.