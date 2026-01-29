Az LG az ISE 2026 kiállításon mutatja be az új LG MAGNIT Micro LED kijelzőt

BUDAPEST, 2026. január 29. – Az LG Electronics (LG) a spanyolországi Barcelonában február 3-6. között megrendezésre kerülő Integrated Systems Europe (ISE) technológiai kiállításon, Európa legnagyobb kereskedelmi kijelzőket felvonultató kiállításán mutatja be új LG MAGNIT Micro LED kijelzőjét (LMPB modell). Az új LG MAGNIT ultranagy felbontású Micro LED megoldással az LG tovább erősíti globális vezető pozícióját a kereskedelmi kijelzők területén, azáltal, hogy a B2B ügyfelek igényeire szabott, differenciált értéket kínál.

Az LG MAGNIT név a „magnificent” (nagyszerű, csodálatos) és a „nit” (a fényerő mértékegysége) szavakat ötvözi, tükrözve a kijelző kivételes fényerejét és lélegzetelállító képminőségét. Ultranagy felbontással, skálázható képernyőkonfigurációkkal rendelkezik, a telepítés pedig kényelmesebb, mint valaha. Ez ideális megoldássá teszi számos kereskedelmi környezetben, a tágas csarnokoktól, előadótermektől és konferenciatermektől a prémium kiskereskedelmi helyiségekig, professzionális műsorszóró stúdiókig és vezérlőtermekig.

A kiváló képminőség mellett az új LG MAGNIT Micro LED kijelző úgy lett megalkotva, hogy differenciált értéket és kényelmet nyújtson a telepítés, az üzemeltetés és a karbantartás során. Erre kiváló példa az újonnan alkalmazott Line-to-Dot (LTD) technológia. A hagyományos LED-kijelzőkben a vezérlő IC-k soronként működtetik a fényforrásokat, ami azt jelenti, hogy egyetlen pixel hibája is hatással lehet az egész sorra. Az LG LTD-technológiája a potenciális sorhibákat pontszintű hibákká alakítja, így biztosítva, hogy bármilyen pixelprobléma egyetlen pontra korlátozódjon. Ez jelentősen minimalizálja a vizuális zavarokat, és kényelmesebb, zavartalanabb nézői élményt biztosít.

A telepítés kényelmét is fokozták, kiegészítve az LG MAGNIT végtelenül skálázható desingját, amelyben a LED-szekrények – a LED-es kijelzők alapvető építőelemei –blokkszerűen kapcsolódnak egymáshoz. Az új modell karcsúbb profillal bír, mint a korábbi verziók, és olyan technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi az egyszerű és pontos beállítást. Hagyományosan a szerelők hátulról szokták beállítani a főbb paramétereket, majd elölről ellenőrzik az eredményeket. Az LG MAGNIT leegyszerűsíti ezt a folyamatot egy szabadalmaztatott, elölről elérhető beállítási technológiával, amely lehetővé teszi a finom beállítást közvetlenül a kijelző elejéről, jelentősen csökkentve ezzel a nagyméretű képernyők telepítési idejét.​

Az LG MAGNIT egyedülálló módon támogatja a távolról történő telepítést is, lehetővé téve a LED-szerelvények és -vezérlők akár 10 km-es távolságra történő telepítését.1 Rövid Ethernet-kábelek helyett optikai kábeleket használ, így a kijelző lehetővé teszi több kereskedelmi kijelző központosított működtetését és kezelését egyetlen helyről, például egy távoli vezérlőteremből.

A képminőség és a tartósság további javítása érdekében az LG MAGNIT fekete bevonatot alkalmaz a kijelző elülső részén, amely a hagyományos LED-kijelzőkhöz képest mélyebb feketéket biztosít. Ez a bevonat segít maximalizálni a kontrasztot és élesebbé tenni a LED-elemek színpontosságát, hogy prémium képminőséget érjen el. Emellett védelmet nyújt a nedvesség, a por és a külső hatások ellen, javítva az általános tartósságot.

„Az új LG MAGNIT kijelző számos különféle funkcióval rendelkezik, amelyek célja, hogy a B2B ügyfeleink számára biztosítják a kívánt magával ragadó nézői élményt és a működés megbízhatóságát” – mondta Nicolas Min, az LG Media Entertainment Solution Company információs kijelző üzletágának vezetője. „Ez a termék egyértelműen bizonyítja elkötelezettségünket az iránt, hogy innováció révén új mércét állítva fel a kereskedelmi kijelzők piacának vezetői legyünk.”

_______________________________________________________________________________________________

1 A termék és a vezérlő közötti akár 10 km-es távolságú telepítés az optikai kábeleknek köszönhetően lehetséges, amelyek nagyobb átviteli távolságokat tesznek lehetővé.





