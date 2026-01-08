We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Az LG Electronics bejelentette az „LG Gaming Portalhoz tervezve” kontroller-tanúsítási programot
Az LG és a Razer a CES 2026-on mutatják be a világ első ultraalacsony késleltetésű Bluetooth-kontrollerét, amely új mércét állít a felhőalapú játékteljesítményben
BUDAPEST, 2026. január 8. – Az LG Electronics (LG) és a Razer™ – a gamerek körében világszerte vezető lifestyle márka – a CES® 2026-on mutatta be az LG okostévékhez készült új Razer Wolverine V3 Bluetooth® kontrollert. Az eszköz az első tanúsított kontroller az újonnan bevezetett „LG Gaming Portalhoz tervezve” (Designed for LG Gaming Portal) tanúsítási programban, egyúttal pedig a világ leggyorsabb gaming kontrollere.
A felhőalapú játékok teljesítményében komoly ugrást hozó új kontroller a világon elsőként alkalmaz rendkívül alacsony késleltetéssel rendelkező Bluetooth-kapcsolatot, integrált TV-vezérlést és professzionális funkciókat a zökkenőmentes, vezeték nélküli játékélmény érdekében az LG webOS-szel rendelkező televíziókon. A kontroller 3 ms alatti válaszidővel rendelkezik.
Az „LG Gaming Portalhoz tervezve” (Designed for LG Gaming Portal) az LG frissen indított tanúsítási programja, amelynek célja az optimális játékélmény megteremtése a gaming eszközöket – például kontrollereket – használó játékosok számára. Ezt pedig kisebb késleltetési idővel, stabilabb kapcsolódással és fejlettebb kompatibilitással éri el.
Az LG televíziókat gaming szempontból is a legjobbak között tartják számon: a vállalat válogatott 2025-ös OLED TV-modelljei* a világon elsőként támogatják a csúcskategóriás 4K 120 Hz HDR felhőalapú játékot a GeForce Now-on keresztül.
„Büszkén mutatjuk be a Wolverine V3 Bluetooth-t, az első LG Gaming Portal által tanúsított kontrollert” – mondja Chris Jo, az LG média és szórakoztatóelektronikai megoldások üzletágának webOS platformért felelős vezetője. „Az új kontroller lehetővé teszi a játékosok számára, hogy a gyors reakcióidőt és a határozott irányítást kihasználva lépést tudjanak tartani a pörgős akcióval és nagy győzelmeket arathassanak az LG Gaming Portalon keresztül.”
A CES 2026 látogatói megtekinthetik a kontroller bemutatóját a The Preview, valamint az LG és a Razer standjainál is. Naprakész információkért az LG CES-en tett bejelentéseiről látogasson el a vállalat hivatalos weboldalára vagy az LG Global YouTube-csatornára.
* A GeForce Now-on keresztüli 4K 120 Hz HDR csúcskategóriás felhőalapú játékélmény csak az LG bizonyos prémium televízióin érhető el, köztük a legújabb OLED W, G és C szériákon, amelyeken a webOS 26 fut.
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a https://www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
