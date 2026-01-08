Az LG Electronics bejelentette az „LG Gaming Portalhoz tervezve” kontroller-tanúsítási programot

BUDAPEST, 2026. január 8. – Az LG Electronics (LG) és a Razer™ – a gamerek körében világszerte vezető lifestyle márka – a CES® 2026-on mutatta be az LG okostévékhez készült új Razer Wolverine V3 Bluetooth® kontrollert. Az eszköz az első tanúsított kontroller az újonnan bevezetett „LG Gaming Portalhoz tervezve” (Designed for LG Gaming Portal) tanúsítási programban, egyúttal pedig a világ leggyorsabb gaming kontrollere.

A felhőalapú játékok teljesítményében komoly ugrást hozó új kontroller a világon elsőként alkalmaz rendkívül alacsony késleltetéssel rendelkező Bluetooth-kapcsolatot, integrált TV-vezérlést és professzionális funkciókat a zökkenőmentes, vezeték nélküli játékélmény érdekében az LG webOS-szel rendelkező televíziókon. A kontroller 3 ms alatti válaszidővel rendelkezik.

Az „LG Gaming Portalhoz tervezve” (Designed for LG Gaming Portal) az LG frissen indított tanúsítási programja, amelynek célja az optimális játékélmény megteremtése a gaming eszközöket – például kontrollereket – használó játékosok számára. Ezt pedig kisebb késleltetési idővel, stabilabb kapcsolódással és fejlettebb kompatibilitással éri el.

Az LG televíziókat gaming szempontból is a legjobbak között tartják számon: a vállalat válogatott 2025-ös OLED TV-modelljei* a világon elsőként támogatják a csúcskategóriás 4K 120 Hz HDR felhőalapú játékot a GeForce Now-on keresztül.

„Büszkén mutatjuk be a Wolverine V3 Bluetooth-t, az első LG Gaming Portal által tanúsított kontrollert” – mondja Chris Jo, az LG média és szórakoztatóelektronikai megoldások üzletágának webOS platformért felelős vezetője. „Az új kontroller lehetővé teszi a játékosok számára, hogy a gyors reakcióidőt és a határozott irányítást kihasználva lépést tudjanak tartani a pörgős akcióval és nagy győzelmeket arathassanak az LG Gaming Portalon keresztül.”

A CES 2026 látogatói megtekinthetik a kontroller bemutatóját a The Preview, valamint az LG és a Razer standjainál is. Naprakész információkért az LG CES-en tett bejelentéseiről látogasson el a vállalat hivatalos weboldalára vagy az LG Global YouTube-csatornára.

* A GeForce Now-on keresztüli 4K 120 Hz HDR csúcskategóriás felhőalapú játékélmény csak az LG bizonyos prémium televízióin érhető el, köztük a legújabb OLED W, G és C szériákon, amelyeken a webOS 26 fut.

