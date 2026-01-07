Az LG a „Zero Labor Home” vízió részeként a CES 2026-on bemutatja az LG CLOiD elnevezésű otthoni robotját

BUDAPEST, 2026. január 7. – Az LG Electronics (LG) bejelentette az LG CLOiD™-ot, egy mesterséges intelligenciával ellátott otthoni robotot, amelyet először a CES 2026 kiállításon mutatnak be a nyilvánosságnak. A robotot úgy tervezték, hogy az összekapcsolt háztartási készülékekkel együttműködve elvégezze és koordinálja a háztartási feladatokat, csökkentve ezzel a mindennapi házimunkákhoz szükséges idő- és fizikai erőfeszítéseket. A rendszer az LG legújabb fejlesztése az AI-alapú otthoni robotika és okosotthon-platformok terén, amely a vállalat Self-Driving AI Home Hub-jára (LG Q9), illetve a ThinQ ökoszisztémára épít.

Háztartási automatizálás valós otthoni helyzetekben

A CES 2026-on az LG többféle otthoni környezetben mutatja be az LG CLOiD működését. Egyik forgatókönyv szerint a robot tejet vesz ki a hűtőből, és egy croissant-t helyez a sütőbe a reggeli elkészítéséhez. Miután a lakók elindulnak otthonról, az LG CLOiD elindítja a mosást, majd szárítás után összehajtja és egymásra rakja a ruhákat. Ezek a feladatok azt szemléltetik, hogy az LG CLOiD képes megérteni a felhasználó életmódját, és precízen vezérelni a háztartási készülékeket.

Lakótérre tervezett hardver

Az LG CLOiD egy fej-egységből, két csuklós karral rendelkező törzsből, valamint autonóm navigációra képes, kerekes alapból áll. A törzs dönthető, így magassága állítható, ami lehetővé teszi a robot számára, hogy térdmagasságban és annál magasabban elhelyezkedő tárgyakat vegyen fel.

Mindegyik kar hét szabadságfokkal rendelkezik, ami megegyezik az emberi kar mozgékonyságával. A váll, a könyök és a csukló előre, hátra, forgó és oldalirányú mozgást tesz lehetővé, míg mindkét kéz öt függetlenül működtethető ujjal rendelkezik a finommotorikus mozgás érdekében. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy a robot sokféle háztartási tárgyat kezeljen, a konyhától a mosókonyhán át a nappaliig.

A kerekes alap autonóm vezetési technológiát használ, amely az LG robotporszívókban szerzett tapasztalataira és az LG Q9 megoldásaira épül. Ezt a formát a stabilitás, a biztonság és a költséghatékonyság miatt választották: az alacsony súlypont csökkenti a felborulás kockázatát akkor is, ha egy gyerek vagy háziállat hozzáér a robothoz.

Az LG CLOiD „feje” mint mobil AI Home Hub

A fej-egység mobil AI Home Hub-ként működik. Az egység az LG CLOiD „agyának” funkcióját betöltő chipkészlettel, valamint kijelzővel, hangszóróval, kamerával, különféle szenzorokkal és hangalapú generatív AI-jal van ellátva. Ezek együtt teszik lehetővé, hogy a robot beszéddel és „arckifejezésekkel” kommunikáljon az emberekkel, megtanulja a lakókörnyezet jellemzőit és a felhasználók szokásmintáit, és a tanultak alapján vezérelje a csatlakoztatott háztartási készülékeket.

Látásalapú fizikai mesterséges intelligencia: VLM és VLA

Az LG CLOiD középpontjában a vállalat fizikai mesterséges intelligencia technológiája áll, amely a következőket ötvözi:

Vision Language Model – VLM (látásalapú nyelvi modell) – képeket és videót alakít át strukturált, nyelvi alapú értelmezéssé

Vision Language Action – VLA (látásalapú nyelvi cselekvés) – a vizuális és verbális inputokat fizikai cselekvésekre fordítja le

Ezeket a modelleket több tízezer órányi, háztartási feladatokra vonatkozó adaton tréningelték, így az LG CLOiD képes felismerni készülékeket, értelmezni a felhasználói szándékot, valamint a kontextusnak megfelelő műveleteket is végre tud hajtani – például ajtót nyit vagy tárgyakat helyez át.

Integráció a ThinQ és a ThinQ ON rendszerrel

Az LG CLOiD képességei jelentősen bővülnek az LG intelligens otthoni ökoszisztémájával való integráció révén, beleértve a ThinQ™ AI Home Platformot és a ThinQ ON hub-ot. Ez a zökkenőmentes összeköttetés lehetővé teszi az LG CLOiD számára, hogy szélesebb szolgáltatáskört hangoljon össze az LG különböző készülékei között.

LG Actuator AXIUM: robotikai komponensek a fizikai mesterséges intelligenciához

Az otthoni robottal együtt az LG bemutatja az LG Actuator AXIUM™ márkát, amely a szolgáltató- és egyéb robotokhoz készült új robotikus aktuátorokat fogja össze.

Az aktuátor a robot „ízületeinek” szerepét tölti be, amely magába integrálja a forgatónyomatékot létrehozó motort, az elektromos jeleket vezérlő hajtást, valamint a sebességet és nyomatékot szabályozó reduktort. A robotok egyik legkritikusabb és legköltségesebb alkatrészeként az aktuátorokat széles körben a fizikai mesterséges intelligencia kialakuló korszakának stratégiai upstream technológiájának tekintik.

Az LG a piacvezető háztartásigép-üzletágán keresztül világszínvonalú komponensfejlesztési tapasztalatot halmozott fel. A vállalat várakozásai szerint ez a szakértelem teremti meg az aktuátoroknál a kulcsfontosságú versenyelőnyök alapját – például a könnyű és kompakt kialakítást, a magas hatásfokot és a nagy nyomatékot. Emellett az LG moduláris tervezési technológiája lehetővé teszi a testreszabott, sokféle változatban történő gyártást is, amire a fejlett robotok előállításához szükség van, hiszen ezek gyakran aktuátortípusok tucatjait igénylik.

Útiterv az AI-vezérelt otthonok felé

Az LG azt tervezi, hogy továbbra is praktikus funkciókkal és formákkal rendelkező otthoni robotokat fejleszt a házimunkához. Ezzel párhuzamosan a vállalat kiterjeszti a felhalmozott robotikai technológiájának alkalmazását a háztartási készülékekre, létrehozva olyan kategóriákat, mint a robot porszívókhoz hasonló „készülékrobotok” (Appliance Robots) és a személy közeledtével automatikusan kinyíló ajtókkal rendelkező hűtőszekrényekhez hasonló „robotizált készülékek” (Robotized Appliances). A végső cél egy „AI-otthon” létrehozása, ahol a házimunkát AI-háztartási gépek és otthoni robotok végzik, így az emberek pihenhetnek, szórakozhatnak és több időt fordíthatnak az igazán értékes tevékenységekre.

„Az LG CLOiD otthoni robotot úgy terveztük, hogy természetes módon kapcsolódjon azokhoz az emberekhez, akiknek segít, megértse őket, és így optimális szintű segítséget nyújtson a háztartásban” – mondta Steve Baek, az LG Home Appliance Solution Company elnöke. „Továbbra is rendületlenül dolgozunk a Zero Labor Home vízió megvalósításán: célunk, hogy a házimunka a múlté legyen, és ügyfeleink több időt szánhassanak az igazán fontos dolgokra.”

A CES 2026 (január 6–9.) látogatói az LG standján (#15004, Las Vegas Convention Center) számos valós élethelyzetben megtapasztalhatják az LG CLOiD és a Zero Labor Home kézzelfogható előnyeit.

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a https://www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.