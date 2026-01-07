Az LG a gyakorlatban mutatja be a „Gondoskodó Intelligenciát” a CES 2026 kiállításon

BUDAPEST, 2026. január 7. – Az LG Electronics (LG) a CES 2026 kiállításon az „Innováció, összhangban veled” („Innovation in tune with you”) tematika keretében mutatja be legújabb, mesterséges intelligenciával támogatott megoldásait. A kiállítás középpontjában az áll, hogy az LG hogyan integrálja Gondoskodó Intelligencia technológiáját az otthoni, mobil és életmódbeli eszközökbe, megoldásokba és környezetekbe.

A világ egyik legnagyobb technológiai szakkiáltásán az LG bemutatja, miként képesek mesterségesintelligencia-rendszerei érzékelni a körülményeket, feldolgozni az információt, majd valós időben cselekedni a tényleges környezetekben. A vállalat ezt a működést Érezni – Gondolkodni – Cselekedni (Sense–Think–Act) modellként írja le.



Az LG nem csupán szoftveres felületekben alkalmazza a mesterséges intelligenciát, hanem robotokban, háztartási eszközökben, járművekben és televíziókban is, lehetővé téve az alkalmazkodó, a helyzetet értő működést.

A kiállításon látható az LG CLOiD otthoni robot, a mesterséges intelligenciával működő háztartási készülékek, a járművekbe integrált rendszerek, a televíziós és szórakoztató platformok, valamint az idén 10. évfordulóját ünneplő, mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett LG SIGNATURE prémium termékcsalád.

Bejárati installáció: az Összhang emlékmű

A stand bejáratánál a látogatókat az Összhang emlékmű („In Tune Monument”) installáció fogadja. A nagyszabású látványelem 38 darab LG OLED evo W6 (Wallpaper TV) televízióból áll, amelyek mindössze 9 milliméteres vastagságúak. A kijelzők lebegő hatást keltő elrendezése és tökéletes szinkronizálása egyetlen, folyamatos vizuális felületet hoz létre. Amikor az egyes képernyők egységes, dinamikus képpé állnak össze, az installáció az „Innováció, összhangban veled” („Innovation in tune with you”) üzenetét közvetíti.

Az élettel összhangban: a Zero Labor Home koncepciója

Az élettel összhangban (Living in Tune) zóna bemutatja az LG Zero Labor Home elképzelését – egy integrált ökoszisztémát, amelyben az LG CLOiD otthoni robot, az intelligens készülékek és az AI-szolgáltatások szinkronban működnek, hogy előre lássák a felhasználók igényeit és csökkentsék a házimunka terheit.

A zóna központi eleme az LG CLOiD, amely három különböző háztartási helyzetben mutatja be működését.

Konyha – személyre szabott étkezési terv négyfős háztartás számára.

Nappali – egészségügyi állapotfigyelés és segítségnyújtás aktív idősek számára.

Mosókonyha – a ruhák kezelését és rendszerezését automatikusan végző megoldások.



Az LG CLOiD kifejezetten otthoni használatra tervezett mesterségesintelligencia-robot, amelynek működésében a biztonság és a megbízhatóság kiemelt szerepet kap. Természetesen illeszkedik a valós lakókörnyezetbe, a bemutatók pedig rávilágítanak fizikai képességeire is – az ujjmozgások finom vezérlésétől egészen a teljes kar mozgásáig –, valamint az LG mesterséges intelligenciára épülő otthoni platformjával, a ThinQ™-val való együttműködésére.

A zónában emellett a továbbfejlesztett ThinQ UP és ThinQ Care szolgáltatások is megjelennek. Az ezek által nyújtott összehangolt, proaktív gondoskodás hozzájárul ahhoz, hogy az otthon gazdagabb, empatikusabb környezetté váljon, amely megérti és rugalmasan követi a lakók változó igényeit.



Itt mutatkozik be az LG Actuator AXIUM™ is, az LG új robotikai aktuátor márkája, amely a dinamikusan bővülő robotikai piacot célozza. Ezek az aktuátorok a motorokat, a hajtáslánc-elemeket és a reduktorokat kompakt egységekbe integrálják, és robotikus ízületként működnek.



Az LG az AXIUM™-ot költség- és teljesítményoptimalizált platformként pozícionálja, a háztartási gépekhez fejlesztett motorok tervezésében szerzett több évtizedes tapasztalatára építve. Ez a komponensszintű műszaki szakértelem teremti meg az aktuátorok legfontosabb versenyelőnyeit, többek között a könnyű és kompakt kialakítást, a magas hatékonyságot és a nagy nyomatékot.

Összhangban az utazással (Ride in Tune) – mesterséges intelligenciával támogatott mobilitás

Összhangban az utazással (Ride in Tune) zóna az LG szoftveralapú járművekről és az intelligens utastérről alkotott elképzelését mutatja be. A vállalat mesterséges intelligenciára épülő, járműbe integrált megoldásai – amelyek a CES 2026 Best of Innovation Award elismerést kapták a járműbe épített szórakoztató rendszerek kategóriájában – három kulcsfontosságú rendszeren keresztül ismerhetők meg:

Haladást segítő kijelzőmegoldás (Mobility Display Solution) – a szélvédőt kijelzővé alakítja, amely menet közben valós idejű vezetési információkat jelenít meg, autonóm üzemmódban pedig digitálisan kiegészített, vezetést segítő vizuális tartalmakat is.

Járműfigyelő megoldás (Automotive Vision Solution) – a vezető és az utasok állapotát figyeli a tekintet, a mozgás és a belső tér érzékelése alapján, és ennek megfelelően igazítja a biztonsági funkciókat és az interakciókat.

Szórakoztató megoldások (In-Vehicle Entertainment Solution) – támogatja a zökkenőmentes tartalomátvitelt otthon és autó között, valamint lehetővé teszi a kommunikációt a jármű oldalsó ablakain keresztül.

A modulok együtt szemléltetik, miként képes az LG eszközön futó, multimodális generatív mesterségesintelligencia-platformja személyre szabott, magával ragadó élményeket nyújtani minden egyes utazás során.

Összhangban a látvánnyal (Viewing in Tune) – AI-vezérelt kijelzők

Az Összhangban a látvánnyal (Viewing in Tune) zóna az LG televíziókra és kijelzőkre helyezi a fókuszt.

Az LG OLED evo Wallpaper TV az LG új Hyper Radiant Color Technology képminőségének teljes erejét mutatja meg, miközben hangsúlyozza az ultravékony Wallpaper Design kialakítást, amelyet a valódi vezetéknélküli (True Wireless) kapcsolat tesz lehetővé. A kiállítórészben bemutatkozik az LG Gallery+, egy webOS-alapú megoldás, ami a felhasználói preferenciákhoz igazodva válogatott műalkotásokat és képeket jelenít meg a képernyőn. A webOS AI funkcióinak – többek között az AI Search, az AI Concierge és az AI Voice Control – interaktív bemutatói azt szemléltetik, hogyan támogatja a természetes nyelvi feldolgozás és az ajánlórendszer a tartalomkezelést és az eszközbeállításokat.

Az LG bemutatja új zászlóshajó televízióit, az OLED evo G6 és a Micro RGB evo modelleket, amelyek az α (Alpha) 11 AI Processor Gen3 processzorral érkeznek. A fejlett lapka Dual Super Upscaling funkciója lehetővé teszi két különböző, mesterséges intelligenciára épülő felbontásnövelési eljárás egyidejű alkalmazását, ami nagyobb képélességet biztosít, miközben természetes és kiegyensúlyozott megjelenítést nyújt.

A zónában emellett látható a 136 hüvelykes AM Micro LED TV AI is, amely a nagyméretű, prémium tartalmak bemutatására szolgáló platformként jelenik meg.

Összhangban a szórakozással: játék és hangzás

Az Összhangban a szórakozással (Entertainment in Tune) zóna – a Reddit együttműködésével – két gamer konfigurációt mutat be:

Konzolos játék OLED evo W6 televízióval és Aero Speakerrel

PC-s játék UltraGear™ OLED GX9 monitort használva, amely támogatja a kettős üzemmódot (5K2K felbontás 165 Hz-en, illetve WFHD 330 Hz-en) AI-alapú felskálázással.

Ezek a rendszerek az LG vezeték nélküli OLED kijelzőinek, nagy képfrissítésű paneljeinek és alacsony késleltetésű, AI-alapú felbontásnöveléssel támogatott játékélményének képességeit szemléltetik.

Az xboom Studio az LG legújabb xboom hangtechnológiai termékeit vonultatja fel, amelyeket a will.i.am-mel közösen fejlesztettek:

LG xboom Stage 501 – színpadi és élő zenei előadásokhoz.

LG xboom Blast – nagyméretű hordozható hangszóró.

LG xboom Mini és LG xboom Rock – kompakt, mindennapi használatra szánt hangszórók.



A stúdióban kap helyet a The Lab, benne a FYI.RAiDiO-val: egy interaktív, AI-alapú rádiós élménnyel, amelyet will.i.am hozott létre. A látogatók AI-műsorvezetőkkel léphetnek kapcsolatba, tematikus csatornákhoz csatlakozhatnak, és valós idejű beszélgetésekben vehetnek részt a zene, a kultúra és a technológia világáról.

Az összehangoltság felsőfoka: LG SIGNATURE

Az összehangoltság felsőfoka (Mastery in Tune) zóna az LG SIGNATURE termékcsaládot mutatja be, az olasz prémium lakberendezési márkával, a Poliformmal együttműködésben kialakított enteriőrökben elhelyezve az egyes készülékeket.

Az LG SIGNATURE hűtőszekrény LLM-alapú, társalgási mesterséges intelligenciát alkalmaz a természetes nyelvű kommunikáció és a személyre szabott javaslatok érdekében¹.



Az LG SIGNATURE Smart InstaView™ hűtőszekrény a ThinQ™ Food segítségével egyszerűsíti az élelmiszerek kezelését: a belső kamera azonosítja a tárolt alapanyagokat, recepteket ajánl, és alternatív összetevőket javasol a rendelkezésre álló készletek alapján².

Az LG SIGNATURE sütőcsalád olyan funkciókat kínál, mint a Gourmet AI, amely a sütő belsejében elhelyezett AI-kamera segítségével több mint 80 ételt képes felismerni, és automatikusan kiválasztja az ideális sütési beállításokat hozzá. Az AI Browning funkció figyeli a kenyér pirulását, és a ThinQ alkalmazáson keresztül értesítést küld, amikor az eléri az előre beállított készültségi szintet.

Az LG egy külön kiállítási teret is létrehozott „In Tune for Everyone” (Összhang mindenkinek) címmel, amely összeköti a vállalat „Better Life for All” (Jobb élet mindenkinek) ESG-vízióját. A kiállításon bemutatják a Comfort Kit-et, amelyet úgy terveztek, hogy minden korosztályú és képességű ember könnyebben tudja használni az LG készülékeit, valamint az Easy-to-Read Books-ot, amelyet azért fejlesztettek ki, hogy a lassabban tanulók és a fejlődési rendellenességekkel élő gyermekek jobban megértsék a készülékek működését és használatát.

Kiállítási információk

Az LG CES 2026 kiállítása 2026. január 6–9. között látogatható a Las Vegas Convention Centerben, a 15004-es standon.

További termékinformációk a CES 2026 Press Kitben érhetők el.

__________________________________________________________________________

1 A válasz pontossága a felhasználói bevitelektől és a működési feltételektől függően változhat.

2 A felismerési eredmények az étel típusától és elhelyezkedésétől függően változhatnak.

# # #

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a https://www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.