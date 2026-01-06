We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Az LG bemutatja a Wallpaper TV-t, a világ legvékonyabb, valódi vezeték nélküli OLED tévéjét
Az ikonikus Wallpaper TV 9 mm-es ultravékony kialakítással és a Hyper Radiant Color technológiával tér vissza
BUDAPEST, 2026. január 6. – Az LG Electronics (LG) a CES 2026 kiállításon lerántja a leplet legújabb OLED termékcsaládjáról, amelynek élén egy igazi ikon tér vissza: az LG OLED evo W6, True Wireless Wallpaper TV. A W6 új életre kelti az LG 2017-ben bemutatott Wallpaper Design formavilágát, amely most valódi vezetéknélküli (True Wireless) csatlakozással, valamint a vállalat eddigi legfejlettebb képalkotási újításával – a Hyper Radiant Color technológiával – egészül ki. Az OLED-piacon immár 13 éve vezető szerepet betöltő LG a 2026-os OLED evo széria teljes kínálatával – melyek mindegyikét ez az áttörést hozó technológia hajtja – ismételten új mércét állít a következő generációs kijelzők világában.
Innováció a lehető legvékonyabb formában: Wallpaper OLED TV valódi vezetéknélküli (True Wireless) kapcsolattal
A 2026-os kínálat csúcsán az LG OLED evo W6 áll, amelyet úgy álmodtak meg, hogy tökéletesen a falhoz simuljon, teret adva az élménynek. A 9 mm vékonyságú váz a kulcsfontosságú alkatrészek aprólékos miniatürizálásával, valamint a belső felépítés teljes újratervezésével jött létre. A Wallpaper TV ezáltal karcsú, könnyed megjelenést kínál anélkül, hogy az a szerkezeti integritás rovására menne. A továbbfejlesztett fali konzolnak köszönhetően a tévé széltől szélig, hézagmentesen simulhat a falra, teljessé téve a megálmodott Wallpaper Design hatást.
Az LG True Wireless technológiája[1] szabad kezet ad a felhasználóknak: a Wallpaper TV szinte bárhol elhelyezhető a szobában. Minden csatlakozó és bemenet a Zero Connect Boxon található – amely akár 10 méterre is elhelyezhető a készüléktől –, így a tévé extrém vékony kialakítása és letisztult megjelenése zavartalan maradhat.
A Wallpaper TV a világ legvékonyabb True Wireless OLED tévéje, amely a kifinomult dizájn és a fejlett vezeték nélküli technológia ötvözeteként képes vizuálisveszteség-mentes 4K videót és hangot továbbítani vezeték nélkül. A készülék bizonyítja, hogy a karcsú sziluett nem megy a nézői élmény rovására – a felhasználók a teljes intenzitású, csúcsminőségű LG képvilágot kapják.
Hyper Radiant Color technológia: az OLED képernyők következő evolúciója
Az LG új mércét állít a következő generációs OLED-ek számára a Hyper Radiant Color technológiával[2], amely a lehető legmagasabb szintre fejleszti a feketét, a színeket és a fényerőt, miközben csökkenti a tükröződést.
Ez a fejlődés teszi lehetővé, hogy a Wallpaper TV az eddigi legfényesebb modell legyen: a Brightness Booster Ultra támogatásával akár 3,9-szer nagyobb fényerőt[3] is elérhet, mint a hagyományos OLED-ek. Annak érdekében, hogy ez a megnövekedett ragyogás minden környezetben makulátlan maradjon, a Wallpaper TV kijelzőjét kifejezetten úgy tervezték, hogy a lehető legalacsonyabb tükröződést biztosítsa az LG tévék között. A modell ezzel elnyerte az Intertek iparági első „Reflection Free Premium” (tükröződés-mentes prémium) tanúsítványát.[4] Az áttörésnek köszönhetően a felhasználók zavartalanul megtapasztalhatják azokat a tökéletes feketéket[5] és tökéletes színeket[6], amelyekről az UL Solutions által tanúsított LG OLED tévék ismertek – akár erősen megvilágított szobákban is.
A vizuális fejlesztéseket az új α (Alpha) 11 AI Processzor Gen3 hangolja össze, amely 5,6-szor nagyobb teljesítményű neurális feldolgozó egységgel (Neural Processing Unit –NPU) rendelkezik.[7] Ez a megnövelt számítási kapacitás teszi lehetővé az új Dual AI Engine működését. A hagyományos processzorokkal ellentétben – amelyeknél a zajcsökkentés sokszor a természetes felületi részletek elvesztésével jár – a Dual AI Engine párhuzamos algoritmusokat futtatva egyszerre végzi el mindkét feladatot. Ezáltal kiegyensúlyozottabb képet eredményez, amely megőrzi a természetes részleteket, túlélesítés nélkül.
LG Gallery+: sokoldalú platform a személyre szabott otthonhoz
A Wallpaper TV az LG Gallery+ szolgáltatással kiegészülve segít a belső térre igényes felhasználóknak, hogy otthonukat saját, egyedi ízlésük szerint alakítsák. A szolgáltatás a tévéképernyőt egy sokoldalú, hangulatformáló elemmé alakítja: a galéria több mint 4500 vizuális tartalmat kínál – a filmes pillanatoktól egészen a videójáték-grafikákig –, emellett a felhasználók saját fotógyűjteményei is megjeleníthetők. A hangulathoz illeszkedő háttérzene-funkcióval kiegészülve az LG Gallery+ a tévét a személyes önkifejezés és a lakberendezés hatékony eszközévé alakítja. A szolgáltatás az LG TV-k teljes kínálatában elérhető, beleértve a Wallpaper TV-t is.
Fejlett gaming teljesítmény
Az LG továbbra is élen jár a gamer tévék szegmensében, kifejezetten nagy teljesítményű játékra hangolt funkciókkal. A Wallpaper TV – a 2026-os OLED evo modellekkel[8] együtt – támogatja a 4K 165 Hz képfrissítést, az NVIDIA G-SYNC® Compatible és az AMD FreeSync Premium technológiát, amelyek a szaggatásmentes, ultragördülékeny játékélményt szolgálják. A 0,1 ms pixeles válaszidővel és az Auto Low Latency Mode (ALLM) funkcióval felszerelt kijelzők pontosan azt a gyors reakcióképességet nyújtják, amelyet a játékosok keresnek.
Személyre szabott AI TV-élmény Multi-AI-jal, még biztonságosabban az LG Shielddel
Az LG TV-élményről alkotott víziójának középpontjában az ultra személyre szabhatóság áll, a díjnyertes webOS platformon keresztül. A Voice ID funkciónak köszönhetően a felhasználók idén személyre szabott „My Page” kezdőképernyőt kapnak[9]. A TV egyetlen kimondott parancsra felismeri, ki nézi éppen, és azonnal a beszélő profiljához igazítja a felületet – személyes widgetekkel és alkalmazásokkal –, így mindig releváns tartalmat mutatva az aktuális felhasználónak, még akkor is, ha korábban egy másik családtag használta a készüléket.
A felhasználói élményt Multi-AI képességek fokozzák: a Google Gemini és a Microsoft Copilot integrációjával a nézők szóban tehetnek fel kérdéseket, amelyekre személyre szabott válaszokat kaphatnak. A továbbfejlesztett AI Concierge segít gyorsan, minimális megszakítással felfedezni a tartalmakhoz kapcsolódó információkat. A hanggal vagy a Magic Remote távirányítóval aktiválható, új „In This Scene” („ebben a jelenetben”) funkción keresztül elérhetők a szereplőkkel kapcsolatos információk és egyéb kapcsolódó tartalmak – AI képgeneráló újítással kiegészülve. Az egész ökoszisztémát az LG Shield védi – a CES 2026 Innovation Award díjnyertes megoldása, amely fejlett titkosítással és biztonsági intézkedésekkel óvja az adatokat, így a személyre szabott élmény nyugodt, biztonságos környezetben élvezhető.
„A Wallpaper TV a True Wireless technológiában szerzett vezető szerepünk, valamint a formatervezési innováció és az OLED terén szerzett 13 évnyi szakértelmünk látványos ötvözete” – mondja Park Hyoung-sei, az LG média- és szórakoztatási megoldásokért felelős üzletágának elnöke. „Az LG tovább emeli a mércét az OLED tévék világában, meghatározva a jövő standardját.”
A CES 2026 látogatói január 6–9. között élőben is megtekinthetik az új Wallpaper TV-t és a teljes OLED evo kínálatot az LG Electronics standjánál (#15004, Las Vegas Convention Center). További információkért látogasson el a https://www.lg.com/global/newsroom/news/ oldalra.
__________________________________________________________________________
[1] A vezeték nélküli (Wireless) OLED TV a Zero Connect Box és a képernyő közötti kapcsolatot jelenti. Vizuálisan veszteségmentes az ISO/IEC 29170-2 szabvány szerinti belső teszt eredményei alapján, a mérési eredmények a kapcsolat állapotától függően változhatnak.
[2] Vonatkozik a W6, G6 sorozatra (kivéve a 97 colos modelleket) és a C6 sorozatra (vonatkozik a 88 és 77 colos modellekre).
[3] A fényerő a modelltől, a képernyő méretétől és a piaci régiótól függően változhat. A maximális fényerő a belső mérések szerint 3,9-szer fényesebb, mint a hagyományos OLED-eké.
[4] Az LG OLED kijelzője az Intertek tanúsítványa alapján „Reflection Free” minősítést kapott, az IDMS 11.2.2 szabvány mintavételi gömb (sampling sphere) módszerével végzett mérések szerint. A tanúsítás a W6 és G6 szériára érvényes (a 97 és 48 colos modellek kivételével).
[5] Az LG OLED kijelző UL-hitelesítéssel rendelkezik, amely igazolja, hogy az IDMS 11.5 fejezete szerinti gyűrűfényes (ring light) reflektancia-mérés alapján akár 500 lux környezeti megvilágítás mellett is ≤0,24 nit feketeszintet biztosít.
[6] Az LG OLED kijelző UL-hitelesítéssel rendelkezik, amely igazolja, hogy az IDMS 11.5 fejezete szerinti gyűrűfényes (ring light) reflektancia-mérés alapján akár 500 lux környezeti megvilágítás mellett is >99%-os színkonzisztenciát biztosít.
[7] Az előző évi OLED evo modellekhez (α9 AI Processor Gen8) képest.
[8] A G6 97 colos modellek kivételével.
[9] A „My Page” elérhetősége régiónként és nyelvenként eltérő lehet.
# # #
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a https://www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
