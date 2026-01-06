Az LG bemutatja a Wallpaper TV-t, a világ legvékonyabb, valódi vezeték nélküli OLED tévéjét

BUDAPEST, 2026. január 6. – Az LG Electronics (LG) a CES 2026 kiállításon lerántja a leplet legújabb OLED termékcsaládjáról, amelynek élén egy igazi ikon tér vissza: az LG OLED evo W6, True Wireless Wallpaper TV. A W6 új életre kelti az LG 2017-ben bemutatott Wallpaper Design formavilágát, amely most valódi vezetéknélküli (True Wireless) csatlakozással, valamint a vállalat eddigi legfejlettebb képalkotási újításával – a Hyper Radiant Color technológiával – egészül ki. Az OLED-piacon immár 13 éve vezető szerepet betöltő LG a 2026-os OLED evo széria teljes kínálatával – melyek mindegyikét ez az áttörést hozó technológia hajtja – ismételten új mércét állít a következő generációs kijelzők világában.

Innováció a lehető legvékonyabb formában: Wallpaper OLED TV valódi vezetéknélküli (True Wireless) kapcsolattal

A 2026-os kínálat csúcsán az LG OLED evo W6 áll, amelyet úgy álmodtak meg, hogy tökéletesen a falhoz simuljon, teret adva az élménynek. A 9 mm vékonyságú váz a kulcsfontosságú alkatrészek aprólékos miniatürizálásával, valamint a belső felépítés teljes újratervezésével jött létre. A Wallpaper TV ezáltal karcsú, könnyed megjelenést kínál anélkül, hogy az a szerkezeti integritás rovására menne. A továbbfejlesztett fali konzolnak köszönhetően a tévé széltől szélig, hézagmentesen simulhat a falra, teljessé téve a megálmodott Wallpaper Design hatást.

Az LG True Wireless technológiája[1] szabad kezet ad a felhasználóknak: a Wallpaper TV szinte bárhol elhelyezhető a szobában. Minden csatlakozó és bemenet a Zero Connect Boxon található – amely akár 10 méterre is elhelyezhető a készüléktől –, így a tévé extrém vékony kialakítása és letisztult megjelenése zavartalan maradhat.

A Wallpaper TV a világ legvékonyabb True Wireless OLED tévéje, amely a kifinomult dizájn és a fejlett vezeték nélküli technológia ötvözeteként képes vizuálisveszteség-mentes 4K videót és hangot továbbítani vezeték nélkül. A készülék bizonyítja, hogy a karcsú sziluett nem megy a nézői élmény rovására – a felhasználók a teljes intenzitású, csúcsminőségű LG képvilágot kapják.

Hyper Radiant Color technológia: az OLED képernyők következő evolúciója

Az LG új mércét állít a következő generációs OLED-ek számára a Hyper Radiant Color technológiával[2], amely a lehető legmagasabb szintre fejleszti a feketét, a színeket és a fényerőt, miközben csökkenti a tükröződést.

Ez a fejlődés teszi lehetővé, hogy a Wallpaper TV az eddigi legfényesebb modell legyen: a Brightness Booster Ultra támogatásával akár 3,9-szer nagyobb fényerőt[3] is elérhet, mint a hagyományos OLED-ek. Annak érdekében, hogy ez a megnövekedett ragyogás minden környezetben makulátlan maradjon, a Wallpaper TV kijelzőjét kifejezetten úgy tervezték, hogy a lehető legalacsonyabb tükröződést biztosítsa az LG tévék között. A modell ezzel elnyerte az Intertek iparági első „Reflection Free Premium” (tükröződés-mentes prémium) tanúsítványát.[4] Az áttörésnek köszönhetően a felhasználók zavartalanul megtapasztalhatják azokat a tökéletes feketéket[5] és tökéletes színeket[6], amelyekről az UL Solutions által tanúsított LG OLED tévék ismertek – akár erősen megvilágított szobákban is.

A vizuális fejlesztéseket az új α (Alpha) 11 AI Processzor Gen3 hangolja össze, amely 5,6-szor nagyobb teljesítményű neurális feldolgozó egységgel (Neural Processing Unit –NPU) rendelkezik.[7] Ez a megnövelt számítási kapacitás teszi lehetővé az új Dual AI Engine működését. A hagyományos processzorokkal ellentétben – amelyeknél a zajcsökkentés sokszor a természetes felületi részletek elvesztésével jár – a Dual AI Engine párhuzamos algoritmusokat futtatva egyszerre végzi el mindkét feladatot. Ezáltal kiegyensúlyozottabb képet eredményez, amely megőrzi a természetes részleteket, túlélesítés nélkül.

LG Gallery+: sokoldalú platform a személyre szabott otthonhoz

A Wallpaper TV az LG Gallery+ szolgáltatással kiegészülve segít a belső térre igényes felhasználóknak, hogy otthonukat saját, egyedi ízlésük szerint alakítsák. A szolgáltatás a tévéképernyőt egy sokoldalú, hangulatformáló elemmé alakítja: a galéria több mint 4500 vizuális tartalmat kínál – a filmes pillanatoktól egészen a videójáték-grafikákig –, emellett a felhasználók saját fotógyűjteményei is megjeleníthetők. A hangulathoz illeszkedő háttérzene-funkcióval kiegészülve az LG Gallery+ a tévét a személyes önkifejezés és a lakberendezés hatékony eszközévé alakítja. A szolgáltatás az LG TV-k teljes kínálatában elérhető, beleértve a Wallpaper TV-t is.

Fejlett gaming teljesítmény

Az LG továbbra is élen jár a gamer tévék szegmensében, kifejezetten nagy teljesítményű játékra hangolt funkciókkal. A Wallpaper TV – a 2026-os OLED evo modellekkel[8] együtt – támogatja a 4K 165 Hz képfrissítést, az NVIDIA G-SYNC® Compatible és az AMD FreeSync Premium technológiát, amelyek a szaggatásmentes, ultragördülékeny játékélményt szolgálják. A 0,1 ms pixeles válaszidővel és az Auto Low Latency Mode (ALLM) funkcióval felszerelt kijelzők pontosan azt a gyors reakcióképességet nyújtják, amelyet a játékosok keresnek.

Személyre szabott AI TV-élmény Multi-AI-jal, még biztonságosabban az LG Shielddel

Az LG TV-élményről alkotott víziójának középpontjában az ultra személyre szabhatóság áll, a díjnyertes webOS platformon keresztül. A Voice ID funkciónak köszönhetően a felhasználók idén személyre szabott „My Page” kezdőképernyőt kapnak[9]. A TV egyetlen kimondott parancsra felismeri, ki nézi éppen, és azonnal a beszélő profiljához igazítja a felületet – személyes widgetekkel és alkalmazásokkal –, így mindig releváns tartalmat mutatva az aktuális felhasználónak, még akkor is, ha korábban egy másik családtag használta a készüléket.

A felhasználói élményt Multi-AI képességek fokozzák: a Google Gemini és a Microsoft Copilot integrációjával a nézők szóban tehetnek fel kérdéseket, amelyekre személyre szabott válaszokat kaphatnak. A továbbfejlesztett AI Concierge segít gyorsan, minimális megszakítással felfedezni a tartalmakhoz kapcsolódó információkat. A hanggal vagy a Magic Remote távirányítóval aktiválható, új „In This Scene” („ebben a jelenetben”) funkción keresztül elérhetők a szereplőkkel kapcsolatos információk és egyéb kapcsolódó tartalmak – AI képgeneráló újítással kiegészülve. Az egész ökoszisztémát az LG Shield védi – a CES 2026 Innovation Award díjnyertes megoldása, amely fejlett titkosítással és biztonsági intézkedésekkel óvja az adatokat, így a személyre szabott élmény nyugodt, biztonságos környezetben élvezhető.

„A Wallpaper TV a True Wireless technológiában szerzett vezető szerepünk, valamint a formatervezési innováció és az OLED terén szerzett 13 évnyi szakértelmünk látványos ötvözete” – mondja Park Hyoung-sei, az LG média- és szórakoztatási megoldásokért felelős üzletágának elnöke. „Az LG tovább emeli a mércét az OLED tévék világában, meghatározva a jövő standardját.”

A CES 2026 látogatói január 6–9. között élőben is megtekinthetik az új Wallpaper TV-t és a teljes OLED evo kínálatot az LG Electronics standjánál (#15004, Las Vegas Convention Center). További információkért látogasson el a https://www.lg.com/global/newsroom/news/ oldalra.



__________________________________________________________________________

[1] A vezeték nélküli (Wireless) OLED TV a Zero Connect Box és a képernyő közötti kapcsolatot jelenti. Vizuálisan veszteségmentes az ISO/IEC 29170-2 szabvány szerinti belső teszt eredményei alapján, a mérési eredmények a kapcsolat állapotától függően változhatnak.

[2] Vonatkozik a W6, G6 sorozatra (kivéve a 97 colos modelleket) és a C6 sorozatra (vonatkozik a 88 és 77 colos modellekre).

[3] A fényerő a modelltől, a képernyő méretétől és a piaci régiótól függően változhat. A maximális fényerő a belső mérések szerint 3,9-szer fényesebb, mint a hagyományos OLED-eké.

[4] Az LG OLED kijelzője az Intertek tanúsítványa alapján „Reflection Free” minősítést kapott, az IDMS 11.2.2 szabvány mintavételi gömb (sampling sphere) módszerével végzett mérések szerint. A tanúsítás a W6 és G6 szériára érvényes (a 97 és 48 colos modellek kivételével).

[5] Az LG OLED kijelző UL-hitelesítéssel rendelkezik, amely igazolja, hogy az IDMS 11.5 fejezete szerinti gyűrűfényes (ring light) reflektancia-mérés alapján akár 500 lux környezeti megvilágítás mellett is ≤0,24 nit feketeszintet biztosít.

[6] Az LG OLED kijelző UL-hitelesítéssel rendelkezik, amely igazolja, hogy az IDMS 11.5 fejezete szerinti gyűrűfényes (ring light) reflektancia-mérés alapján akár 500 lux környezeti megvilágítás mellett is >99%-os színkonzisztenciát biztosít.

[7] Az előző évi OLED evo modellekhez (α9 AI Processor Gen8) képest.

[8] A G6 97 colos modellek kivételével.

[9] A „My Page” elérhetősége régiónként és nyelvenként eltérő lehet.

# # #

LG Electronics