Az LG bemutatja „Cselekvő AI” megközelítését
Hogyan alakítja az LG az AI-t az otthonokban, a mobilitásban és az infrastruktúrában Gondoskodó Intelligenciává
BUDAPEST, 2026. január 6. — Az LG Electronics (LG) Las Vegasban, a vállalat éves, CES-beharangozó eseményén, az LG World Premiere rendezvényen mutatta be „Cselekvő AI” („AI In Action”) megközelítését. A vállalat három, stratégiáját meghatározó alappillért emelt ki: a Gondoskodó Intelligenciát (Affectionate Intelligence), amely cselekvésközpontú mesterséges intelligenciává fejlődött; a kiemelkedő, alapvető technológiai kiválóságra épülő termékeket; valamint a zökkenőmentesen összehangolt ökoszisztémát, amely az otthonon túl a járművekre és a kereskedelem tereire is kiterjed – mindezt azzal a céllal, hogy kézzelfogható, mindennapi értéket teremtsen a felhasználóknak.
Az „Innováció, összhangban veled” tematika alatt megrendezett eseményen mintegy 1000 vendég vett részt – globális sajtó, iparági szakértők és partnerek –, miközben világszerte sokan élő közvetítésen keresztül csatlakoztak.
A CES előestéjének visszatérő hagyományaként az LG World Premiere teret ad az LG legújabb innovációinak és hosszú távú irányának bemutatására. Az idei esemény ismét megerősítette az LG elkötelezettségét a valóban ügyfélközpontú innováció mellett, amely érezhetően jobbá teszi a mindennapokat.
A Gondoskodó Intelligenciától a cselekvő AI-ig
Az LG bemutatta az először két éve bevezetett Gondoskodó Intelligencia (Affectionate Intelligence) következő fejezetét. Az idei World Premiere rendezvényen a vállalat azt szemléltette, hogyan válik az AI „cselekvő intelligenciává”: olyan mesterséges intelligenciává, amely túllép a beszélgetésen, és aktívan összehangolja az eszközöket, tereket és szolgáltatásokat, így téve a mindennapi életet kényelmesebbé, hatékonyabbá és intuitívabbá.
Kézzelfogható ügyfélérték az LG AI in Action megközelítésével
A rendezvényt Lyu Jae-cheol, az LG vezérigazgatója nyitotta meg. Egy kérdéssel vezette fel a témát: „Mi lenne, ha az AI kiléphetne a képernyőből, és a való életben kezdene dolgozni helyettünk?” Lyu elmondta, hogy az LG „Cselekvő AI” megközelítése három pillérre épül:
- Készülékkiválóság az alaptechnológiákra támaszkodva
- Zökkenőmentesen összekapcsolt ökoszisztéma
- AI-vezérelt megoldások kiterjesztése az otthonon túlra
Ez a stratégia az LG Zero Labor Home víziójában csúcsosodik ki – egy olyan jövőképben, ahol az intelligens készülékek „agent” jellegű eszközökké válnak, és ezek az eszközök egyetlen AI-rendszerként működve, a felhasználó nevében menedzselik a mindennapi feladatokat. A cél: visszaadni a felhasználóknak a legértékesebb erőforrásukat, az időt.
A vízió kézzelfogható megjelenéseként az LG bemutatta az LG CLOiD-ot: egy „otthonra specializált társat”, amely két karral és ötujjas kezekkel képes feladatokat elvégezni, megtanulja az otthoni környezetet, és folyamatosan optimalizálja azt. Valódi otthonokra tervezve az LG CLOiD a „biztonság az első” szemléletű felépítést mobilitásra optimalizált kialakítással ötvözi. Így akkor is stabilan és precízen működik, ha például egy gyermek vagy háziállat hirtelen megrántja, miközben a lakásban egyenletes, kontrollált mozgást biztosít.
„A háztartási készülékek globális vezetőjeként az ügyfelek életstílusának mély megértése komoly előnyt jelent számunkra” – mondta Lyu, hozzátéve ambícióját: „különféle megoldásokkal – köztük robotokkal – új mércét szeretnénk felállítani a jövő otthoni életvitelében.”
A vezérigazgató kiemelte azt is, hogy várakozásai szerint az ügyfelek AI-élménye „nem marad az otthon falain belül, hanem összekapcsolódik olyan terekkel, mint a járművek, munkahelyek és üzlethelyiségek, és a mindennapok szerves részévé válik.”
Készülékkiválóság rendkívüli innovációval megtámogatva
Az LG az iparág élvonalát képviselő technológiai fejlesztéseket felvonultató kulcstermékeket is bemutatott – többek között a következő generációs OLED TV-t, valamint az AI-jal továbbfejlesztett LG SIGNATURE termékcsaládot, amely fejlett mesterséges intelligenciát alkalmaz a teljesítmény és a használhatóság javítására.
I. LG OLED evo W6 Wallpaper TV
- 9 milliméteres, ultravékony kialakítás: mérnöki teljesítmény, amely az alapvető komponensek aprólékos miniatürizálásával és a belső architektúra teljes újratervezésével valósult meg a letisztult „Wallpaper” dizájnért.
- Hyper Radiant Color technológia: a tökéletes feketéket és a tökéletes színeket továbbfejlesztve nagyobb fényerőt kínál, miközben csökkenti a tükröződést – a következő generációs OLED TV-k képminőségéért.
- True Wireless technológia: hozzájárul a rendkívül vékony kialakításhoz, így ez a vezeték nélküli megoldást alkalmazó modellek között a valaha volt legvékonyabb OLED TV.
II. LG SIGNATURE hűtőszekrény
- Társalgási AI (Conversational AI): érti a természetes, beszélgetésszerű megfogalmazást, és személyre szabott ajánlásokat ad. Például, ha a felhasználó megkérdezi: „Szia LG, mi a legjobb módja annak, hogy egy hétre eltegyem a húst?”, az AI javasolja és beállítja az optimális üzemmódot.
- Hozzávaló-felismerés (Ingredient Recognition): lehetővé teszi, hogy a hűtő a benne található alapanyagok alapján személyre szabott receptajánlásokat adjon.
III. LG SIGNATURE tűzhelycsalád
- Gourmet AI: azonosítja az összetevőket, és több mint 80 válogatott recept közül ajánl – a mindennapi főzést irányított, intuitív élménnyé alakítva.
LG CLOiD: Cselekvő AI (AI in Action) a Zero Labor Home vízióban
Az LG egy rövid, mindennapi élethelyzetet bemutató jelenetben szemléltette, hogyan működik a cselekvő AI a gyakorlatban:
1. Helyzetfelismerés és proaktív javaslat: hazafelé a felhasználó a ThinQ™ alkalmazáson keresztül jelzi: „Mindjárt otthon vagyok.” A megszokott futási rutin és az esős időjárás-előrejelzés alapján az LG CLOiD alternatívát javasol: „Mit szólnál beltéri edzéshez futás helyett?”
2. Összehangolt feladatkezelés: még a hazaérkezés előtt az LG CLOiD beállítja a légkondicionálót, és kiveszi az edzőruhát a szárítóból.
3. Háttérben segítő támogatás a napi teendőkhöz: az LG CLOiD összehajtogatja a ruhákat, rendszerezi az edényeket, és kezeli a prioritásokat – csökkentve a fizikai erőfeszítést és a mentális terhelést.
Az LG víziója szerint az otthoni robot idővel észrevétlenül a háttérben segítő, gondoskodó társsá fejlődik, amely a Zero Labor Home koncepciójában a mindennapok zökkenőmentes támogatását szolgálja.
AI-vezérelt megoldások kiterjesztése az otthonon túlra: járművek és kereskedelmi létesítmények
Az LG felvázolta, hogyan terjeszti ki a Gondoskodó Intelligenciát az otthonon túlra, hogy érdemi változást hozzon a járművekben, munkahelyeken és kereskedelmi létesítményekben – egy teljesen összekapcsolt ökoszisztéma megvalósításáért.
- LG AI-alapú járműfedélzeti megoldások (AI-Powered In-Vehicle Solutions): az LG egyfajta „élménytervező” szerepkörben a járműveket intelligens, személyre szabott terekké alakítja a vállalat készülékbe épített, multimodális generatív AI-platformjára támaszkodva. Ide tartoznak többek között a tekintetkövető rendszerek, a zökkenőmentes otthonról–járműbe szórakoztatási élmények és az adaptív kijelzők. A vállalat a fogyasztói elektronikai területen felhalmozott AI-szakértelmét hasznosítja, hogy olyan járműveket hozzon létre, amelyek valóban megértik utasaikat.
- HVAC az AI korszakában: az LG fűtési, szellőztetési és légkondicionálási (HVAC) megoldásait az AI továbbfejleszti. A vállalat erősíti szerepét az AI-adatközpontok nagy hatékonyságú hűtésében, beleértve a Közel-Keleten megvalósuló üzleti–kormányzati (B2G) projekteket, valamint olyan vállalatokkal folytatott együttműködéseket, mint a GRC (immerziós hűtés) és a Flex (adatközpont-infrastruktúra).
Az esemény zárásaként az LG CLOiD az LG Life’s Good márkaígéretére reflektált:
„A ma megosztott jövőben a technológia csendben, mégis jelentőségteljes módon támogatja az embereket. Az LG „Cselekvő AI” megközelítésével a mindennapi élet jobbá, tartalmasabbá és emberibbé válik.”
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a https://www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
