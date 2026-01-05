We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Művészeti ihletésű Gallery tévével bővíti lifestyle tévékínálatát az LG
Az új Gallery TV és az LG Gallery+ a személyre szabott tér teljességét nyújtja
BUDAPEST, 2026. január 5. – Az LG Electronics (LG) a CES 2026-on mutatja be lifestyle képernyő portfóliójának legújabb tagját. Az LG debütáló Gallery TV-je egy „vászonként” működő kijelző, amely az LG Gallery+ szolgáltatás több mint 4500 elérhető tartalomból álló, sokszínű gyűjteményén keresztül teszi teljessé a tér hangolásának élményét.
A belső térre igényes fogyasztók számára tervezett LG Gallery TV kifinomult kiállításhangulatot hoz az otthonokba, hibátlanul ötvözve a technológiát a személyes stílussal.
A múzeumi kurátorok közreműködésével fejlesztett „Gallery Mode” (galéria mód) úgy optimalizálja a színeket és a fényerőt, hogy a kép visszaadja az eredeti mesterművek textúráját. Ezt egy speciális képernyő teszi lehetővé, amely minimalizálja a tükröződést, ezáltal még inkább műtárgyszerű látványt nyújtva. A tévé emellett automatikusan igazítja a képminőséget a váltakozó fényviszonyokhoz, hogy a megjelenítés egész nap éles és részletgazdag maradjon.
Az 55 és 65 colos változatokban elérhető Gallery TV vékony, falra simuló kialakítással és cserélhető, mágneses keretekkel érkezik.1 Emellett bőséges belső tárhelyet kínál a felhasználók számára, hogy kedvenc tartalmaikat gyűjthessék és tárolhassák. A készülék dekoratív funkcióján túl prémium szórakoztatóközpont is: az LG MiniLED technológiája és az α (Alpha) 7 AI processzor gondoskodik a lenyűgöző 4K látványról, amelyet az AI Sound Pro (Virtual 9.1.2ch) magával ragadó hangzása tesz teljessé.
A Gallery TV élményt az LG Gallery+ szolgáltatás egészíti ki. Az LG Gallery+ egy átfogó, enteriőr fókuszú platform, amely a képernyőt sokoldalú lakberendezési dizájnelemmé alakítja – egy több mint 4500, havonta frissülő alkotást felvonultató könyvtárral.2 A választék a képzőművészettől a filmszerű jeleneteken és videójáték-grafikákon át az animációkig terjed, így a felhasználók olyan vizuális tartalmakkal díszíthetik otthonukat, amelyek pontosan illeszkednek a saját, személyes ízlésükhöz.
Az összeállított könyvtáron túl a felhasználók további funkciók segítségével szabhatják személyre a környezetüket: generatív AI segítségével saját képeket készíthetnek, vagy megjeleníthetik kedvenc emlékeiket a saját fotógyűjteményükből. Az LG Gallery+ a hangulatról is gondoskodik háttérzene beépítésével. A felhasználók a hangulatukhoz illő beépített zeneszámok közül választhatnak, vagy Bluetooth-on keresztül a saját lejátszási listáikat is streamelhetik.
Az LG Gallery+ lehetővé teszi, hogy a felhasználók tévéjüket a kreativitás dinamikus központjává alakítsák. A szolgáltatás az LG teljes tévékínálatában elérhető.
„Továbbra is piacvezető szerepre törekszünk lifestyle tévékínálatunk bővítésével. A képernyőt egy olyan társsá igyekszünk alakítani, amely rugalmasan alkalmazkodik ügyfeleink preferenciáihoz” – mondja Park Hyoung-sei, az LG média- és szórakoztatási megoldásokért felelős üzletágának elnöke. „Célunk, hogy ügyfeleink életét gazdagítsuk, méghozzá úgy, hogy megadjuk nekik a szabadságot személyes terük minden aspektusának megtervezéséhez.”
Az LG a CES 2026-on mutatja be teljes Art TV kínálatát – köztük az új Gallery TV-t is –, szemléltetve, hogyan léphetnek túl a képernyők a hagyományos szórakoztatáson, és válhatnak a modern otthon sokoldalú, dizájnközpontú elemeivé.
Az érdeklődők az LG legújabb lifestyle tévéit az LG standjánál tekinthetik meg (#15004, Las Vegas Convention Center). Az LG új termékeiről és technológiáiról további információk és frissítések érhetők el a www.lg.com/global/newsroom/ oldalon.
1 A csatlakoztatható Gallery TV keretek elérhetősége országonként eltérő lehet. Az egyik típus a csomagban található, a másik típus külön megvásárolható.
2 Az LG Gallery+ ingyenes light verziót kínál az LG tévékre, míg a teljes verzióhoz havi előfizetés szükséges a webOS Pay-en keresztül. Az elérhetőség régiónként eltérő lehet.
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a https://www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
