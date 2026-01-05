Művészeti ihletésű Gallery tévével bővíti lifestyle tévékínálatát az LG

BUDAPEST, 2026. január 5. – Az LG Electronics (LG) a CES 2026-on mutatja be lifestyle képernyő portfóliójának legújabb tagját. Az LG debütáló Gallery TV-je egy „vászonként” működő kijelző, amely az LG Gallery+ szolgáltatás több mint 4500 elérhető tartalomból álló, sokszínű gyűjteményén keresztül teszi teljessé a tér hangolásának élményét.

A belső térre igényes fogyasztók számára tervezett LG Gallery TV kifinomult kiállításhangulatot hoz az otthonokba, hibátlanul ötvözve a technológiát a személyes stílussal.

A múzeumi kurátorok közreműködésével fejlesztett „Gallery Mode” (galéria mód) úgy optimalizálja a színeket és a fényerőt, hogy a kép visszaadja az eredeti mesterművek textúráját. Ezt egy speciális képernyő teszi lehetővé, amely minimalizálja a tükröződést, ezáltal még inkább műtárgyszerű látványt nyújtva. A tévé emellett automatikusan igazítja a képminőséget a váltakozó fényviszonyokhoz, hogy a megjelenítés egész nap éles és részletgazdag maradjon.

Az 55 és 65 colos változatokban elérhető Gallery TV vékony, falra simuló kialakítással és cserélhető, mágneses keretekkel érkezik.1 Emellett bőséges belső tárhelyet kínál a felhasználók számára, hogy kedvenc tartalmaikat gyűjthessék és tárolhassák. A készülék dekoratív funkcióján túl prémium szórakoztatóközpont is: az LG MiniLED technológiája és az α (Alpha) 7 AI processzor gondoskodik a lenyűgöző 4K látványról, amelyet az AI Sound Pro (Virtual 9.1.2ch) magával ragadó hangzása tesz teljessé.

A Gallery TV élményt az LG Gallery+ szolgáltatás egészíti ki. Az LG Gallery+ egy átfogó, enteriőr fókuszú platform, amely a képernyőt sokoldalú lakberendezési dizájnelemmé alakítja – egy több mint 4500, havonta frissülő alkotást felvonultató könyvtárral.2 A választék a képzőművészettől a filmszerű jeleneteken és videójáték-grafikákon át az animációkig terjed, így a felhasználók olyan vizuális tartalmakkal díszíthetik otthonukat, amelyek pontosan illeszkednek a saját, személyes ízlésükhöz.

Az összeállított könyvtáron túl a felhasználók további funkciók segítségével szabhatják személyre a környezetüket: generatív AI segítségével saját képeket készíthetnek, vagy megjeleníthetik kedvenc emlékeiket a saját fotógyűjteményükből. Az LG Gallery+ a hangulatról is gondoskodik háttérzene beépítésével. A felhasználók a hangulatukhoz illő beépített zeneszámok közül választhatnak, vagy Bluetooth-on keresztül a saját lejátszási listáikat is streamelhetik.

Az LG Gallery+ lehetővé teszi, hogy a felhasználók tévéjüket a kreativitás dinamikus központjává alakítsák. A szolgáltatás az LG teljes tévékínálatában elérhető.

„Továbbra is piacvezető szerepre törekszünk lifestyle tévékínálatunk bővítésével. A képernyőt egy olyan társsá igyekszünk alakítani, amely rugalmasan alkalmazkodik ügyfeleink preferenciáihoz” – mondja Park Hyoung-sei, az LG média- és szórakoztatási megoldásokért felelős üzletágának elnöke. „Célunk, hogy ügyfeleink életét gazdagítsuk, méghozzá úgy, hogy megadjuk nekik a szabadságot személyes terük minden aspektusának megtervezéséhez.”

Az LG a CES 2026-on mutatja be teljes Art TV kínálatát – köztük az új Gallery TV-t is –, szemléltetve, hogyan léphetnek túl a képernyők a hagyományos szórakoztatáson, és válhatnak a modern otthon sokoldalú, dizájnközpontú elemeivé.

Az érdeklődők az LG legújabb lifestyle tévéit az LG standjánál tekinthetik meg (#15004, Las Vegas Convention Center). Az LG új termékeiről és technológiáiról további információk és frissítések érhetők el a www.lg.com/global/newsroom/ oldalon.

______________________________________________________________________________________________________________________

1 A csatlakoztatható Gallery TV keretek elérhetősége országonként eltérő lehet. Az egyik típus a csomagban található, a másik típus külön megvásárolható.

2 Az LG Gallery+ ingyenes light verziót kínál az LG tévékre, míg a teljes verzióhoz havi előfizetés szükséges a webOS Pay-en keresztül. Az elérhetőség régiónként eltérő lehet.

# # #

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a https://www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.