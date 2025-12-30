We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Az LG bemutatja az UltraGear evo-t, amely a világ első 5K AI felskálázási technológiájával definiálja újra az 5K gaminget
A nagy felbontású játék határain túl: új termékcsalád OLED, új MiniLED és ultraszéles formátumokban
BUDAPEST, 2025. december 30. — Az LG Electronics (LG) bejelentette új, prémium gaming monitor márkáját, az UltraGear evo™ globális bevezetését, amely a CES 2026 kiállításon mutatkozik be. Az LG 5K és 5K2K gaming kijelzők terén meglévő, erős pozíciójára építve az UltraGear evo tovább tágítja a nagy felbontású játékélmény határait: 5K és afeletti monitorokból álló portfóliót kínál OLED, új MiniLED és ultraszéles formátumokban, többféle kialakításban ötvözve az ultranagy felbontást, a sebességet és a magával ragadó élményt. Az UltraGear evo induló kínálata három zászlóshajó modellt vonultat fel – 39GX950B, 27GM950B és 52G930B –, amelyeket a nagy felbontás terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény közös alapja köt össze.
A fejlődés középpontjában az LG kompromisszumok nélküli képminőség iránti elkötelezettsége áll, amelyet egy újonnan bevezetett, készülékbe épített (on-device) AI-megoldás erősít tovább. Ez a saját fejlesztésű technológia működteti a világ első 5K AI Upscaling technológiáját.* A megoldás lenyűgöző, 5K-szintű tisztaságot nyújt GPU-frissítés (grafikus kártyacsere) nélkül, és lehetővé teszi, hogy a játékosok a tartalmak szélesebb körét élvezhessék nagy felbontásban – túllépve az eredeti felbontás korlátain.
39 colos 5K2K OLED gaming monitor 5K AI felskálázással
Az LG UltraGear evo 39 colos GX9 (39GX950B) a GX9 sorozat örökségére épít: 39 colos, 5K2K OLED gaming monitor, amely kompromisszumok nélküli vizuális minőséget és magával ragadó játékélményt kínál. Az új, készülékbe épített AI-megoldásra támaszkodva a monitor valós időben elemzi és javítja a tartalmat, még azelőtt, hogy az eljutna a panelig – így 5K-szintű élességet biztosít GPU-frissítés nélkül. A fejlesztés nem áll meg a felbontásnál: az AI Scene Optimization és az AI Sound révén a monitor a képet és a hangot is finomhangolja, még magával ragadóbb audiovizuális élményt teremtve.
A vizuális teljesítményt az LG Primary RGB Tandem OLED technológiája emeli tovább, amely nagyobb fényerőt, pontosabb színvisszaadást és hosszabb panel-élettartamot kínál – tökéletes feketékkel és élethű színekkel. A különböző játékstílusokhoz igazodva a Dual-Mode funkció lehetővé teszi a zökkenőmentes váltást 165 Hz 5K2K felbontás és 330 Hz WFHD között, mindezt 0,03 ms-os (GtG) válaszidő támogatja – így a játékos dönthet, hogy a vizuális részletességet vagy a rendkívül sima, kompetitív megjelenítést helyezi előtérbe.
Az 1500R ívelt, 21:9-es ultraszéles kijelző megőrzi egy 32 colos képernyő függőleges „magasságát”, miközben vízszintesen nagyobb teret ad a játékhoz és a multitaskinghoz. A 142 PPI képpontsűrűség és a VESA DisplayHDR™ True Black 500 tanúsítvány részletgazdag csúcsfényeket és mély feketéket biztosít még a legsötétebb jelenetekben is.
A világ első 5K új MiniLED monitora – megoldás a holdudvarhatásra
Az LG UltraGear evo 27 colos GM9 (27GM950B) új mércét állít a 27 colos gaming monitorok között: a világ első 5K új MiniLED kijelzője, amelyet úgy terveztek, hogy drasztikusan javítsa a holdudvarhatás (halo-effektus) kezelését. A nagy felbontású MiniLED kijelzőknél gyakori jelenség hatékony mérséklésével a monitor professzionális szintű, 5K-s precizitást és kiemelkedő optikai tisztaságot nyújt. A 2304 helyi fényerő-szabályozási zóna és a Zero Optical Distance mérnöki megoldás (amely minimálisra csökkenti a panel és a LED-ek közötti távolságot) együtt ultranagy fényerőt és finomhangolt kontrasztpontosságot eredményez, megőrizve az apró részleteket a világos és sötét képrészekben egyaránt.
A 39 colos GX9-hez hasonlóan a 27GM950B is megkapta a készülékbe épített AI-megoldást, így támogatja az 5K AI Upscaling, az AI Scene Optimization és az AI Sound funkciókat – valós idejű kép- és hangjavítással, GPU-terhelés nélkül.
A sokoldalú játékélményhez a monitor Dual-Mode üzemmódot kínál: a felhasználók válthatnak 165 Hz 5K felbontás és 330 Hz QHD között, 1 ms-os (GtG) válaszidővel párosítva. A VESA DisplayHDR 1000 tanúsítvány és az akár 1250 nit csúcsfényerő gondoskodik róla, hogy az élénk csúcsfények, a lángok intenzitása és a villanások élessége látványosan valósághű legyen – mély, kontrollált feketékkel kiegészítve.
A világ legnagyobb, 52 colos 5K2K 240 Hz-es gaming monitora
Az LG UltraGear evo 52 colos G9 (52G930B) új kategóriát teremt a nagy méretű gaming kijelzők között: a világ legnagyobb 5K2K gaming monitora, amely példátlan képernyőméret-opciót kínál az UltraGear evo termékcsaládon belül. A hatalmas méret mellé 240 Hz-es képfrissítési sebesség társul, így a monitor következetes reakciókészséget és megőrzött képminőséget biztosít.
A monumentális képernyő a standard 42 colos, 16:9-es kijelzők függőleges látványvilágát hozza, miközben vízszintesen kitágul, 12:9-es panorámanézetet kínálva. Ez a forma 33 százalékkal szélesebb munkaterületet ad, mint egy standard UHD monitor. Az 1000R görbület körbeöleli a perifériás látómezőt, a zavartalan elmerülésért. A látványt a VESA DisplayHDR™ 600 minősítés is igazolja, amely élénk színeket és mély kontrasztot biztosít.
„Az új UltraGear evo egyértelmű fordulópontot jelent, és jelzi a kompromisszumok korszakának végét a gaming kijelzők teljesítményében. Az olyan, iparági elsőnek számító innovációkkal, mint az 5K AI felskálázás, a termékcsalád garantálja, hogy akár a tökéletes feketéket, akár a páratlan fényerőt, akár a hatalmas képméretet keresik a játékosok, ugyanazt a magas szintű teljesítményt, képtisztaságot és magával ragadó élményt kapják nagy felbontásban” – mondta Lee Choong-hwoan, az LG Media Entertainment Solution Company kijelző üzletágának vezetője. „Ez az a kiválóság, amellyel nemcsak a B2C gaming piacra, hanem a precizitásvezérelt B2B megoldások területére is elvisszük a nagy felbontású technológiát – például az orvosi monitorok esetében.”
A kategóriája mércéjét megemelő LG UltraGear evo kínálatot a CES 2026 kiállításon is bemutatják. A látogatók két zónában tapasztalhatják meg az evo termékcsalád kiváló képminőségét: a Reddit gaming közösségei által inspirált „Dream Setup” térben, valamint egy SimCraft által működtetett autóverseny-szimulációban, amely az új 39 colos GX9-et is csatasorba állítja.
Az új evo széria mellett a CES 2026 nyitónapján világszerte megkezdődik az UltraGear™ GX7 (27GX790B) értékesítése is. A 27 colos gaming monitor QHD Primary RGB Tandem OLED kijelzőt, 540 Hz-es képfrissítési sebességet és Dual-Mode funkciót (HD 720 Hz) kínál, megfelelve a leglelkesebb játékosok magas elvárásainak.
* Az MI-funkciók – köztük az 5K AI Upscaling, az AI Scene Optimization és az AI Sound – kizárólag a készülékbe épített (on-device) MI-megoldással felszerelt 39GX950B és 27GM950B modelleken érhetők el.
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.
