Az LG bemutatja az UltraGear evo-t, amely a világ első 5K AI felskálázási technológiájával definiálja újra az 5K gaminget

BUDAPEST, 2025. december 30. — Az LG Electronics (LG) bejelentette új, prémium gaming monitor márkáját, az UltraGear evo™ globális bevezetését, amely a CES 2026 kiállításon mutatkozik be. Az LG 5K és 5K2K gaming kijelzők terén meglévő, erős pozíciójára építve az UltraGear evo tovább tágítja a nagy felbontású játékélmény határait: 5K és afeletti monitorokból álló portfóliót kínál OLED, új MiniLED és ultraszéles formátumokban, többféle kialakításban ötvözve az ultranagy felbontást, a sebességet és a magával ragadó élményt. Az UltraGear evo induló kínálata három zászlóshajó modellt vonultat fel – 39GX950B, 27GM950B és 52G930B –, amelyeket a nagy felbontás terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény közös alapja köt össze.

A fejlődés középpontjában az LG kompromisszumok nélküli képminőség iránti elkötelezettsége áll, amelyet egy újonnan bevezetett, készülékbe épített (on-device) AI-megoldás erősít tovább. Ez a saját fejlesztésű technológia működteti a világ első 5K AI Upscaling technológiáját.* A megoldás lenyűgöző, 5K-szintű tisztaságot nyújt GPU-frissítés (grafikus kártyacsere) nélkül, és lehetővé teszi, hogy a játékosok a tartalmak szélesebb körét élvezhessék nagy felbontásban – túllépve az eredeti felbontás korlátain.

39 colos 5K2K OLED gaming monitor 5K AI felskálázással

Az LG UltraGear evo 39 colos GX9 (39GX950B) a GX9 sorozat örökségére épít: 39 colos, 5K2K OLED gaming monitor, amely kompromisszumok nélküli vizuális minőséget és magával ragadó játékélményt kínál. Az új, készülékbe épített AI-megoldásra támaszkodva a monitor valós időben elemzi és javítja a tartalmat, még azelőtt, hogy az eljutna a panelig – így 5K-szintű élességet biztosít GPU-frissítés nélkül. A fejlesztés nem áll meg a felbontásnál: az AI Scene Optimization és az AI Sound révén a monitor a képet és a hangot is finomhangolja, még magával ragadóbb audiovizuális élményt teremtve.

A vizuális teljesítményt az LG Primary RGB Tandem OLED technológiája emeli tovább, amely nagyobb fényerőt, pontosabb színvisszaadást és hosszabb panel-élettartamot kínál – tökéletes feketékkel és élethű színekkel. A különböző játékstílusokhoz igazodva a Dual-Mode funkció lehetővé teszi a zökkenőmentes váltást 165 Hz 5K2K felbontás és 330 Hz WFHD között, mindezt 0,03 ms-os (GtG) válaszidő támogatja – így a játékos dönthet, hogy a vizuális részletességet vagy a rendkívül sima, kompetitív megjelenítést helyezi előtérbe.

Az 1500R ívelt, 21:9-es ultraszéles kijelző megőrzi egy 32 colos képernyő függőleges „magasságát”, miközben vízszintesen nagyobb teret ad a játékhoz és a multitaskinghoz. A 142 PPI képpontsűrűség és a VESA DisplayHDR™ True Black 500 tanúsítvány részletgazdag csúcsfényeket és mély feketéket biztosít még a legsötétebb jelenetekben is.

A világ első 5K új MiniLED monitora – megoldás a holdudvarhatásra

Az LG UltraGear evo 27 colos GM9 (27GM950B) új mércét állít a 27 colos gaming monitorok között: a világ első 5K új MiniLED kijelzője, amelyet úgy terveztek, hogy drasztikusan javítsa a holdudvarhatás (halo-effektus) kezelését. A nagy felbontású MiniLED kijelzőknél gyakori jelenség hatékony mérséklésével a monitor professzionális szintű, 5K-s precizitást és kiemelkedő optikai tisztaságot nyújt. A 2304 helyi fényerő-szabályozási zóna és a Zero Optical Distance mérnöki megoldás (amely minimálisra csökkenti a panel és a LED-ek közötti távolságot) együtt ultranagy fényerőt és finomhangolt kontrasztpontosságot eredményez, megőrizve az apró részleteket a világos és sötét képrészekben egyaránt.

A 39 colos GX9-hez hasonlóan a 27GM950B is megkapta a készülékbe épített AI-megoldást, így támogatja az 5K AI Upscaling, az AI Scene Optimization és az AI Sound funkciókat – valós idejű kép- és hangjavítással, GPU-terhelés nélkül.

A sokoldalú játékélményhez a monitor Dual-Mode üzemmódot kínál: a felhasználók válthatnak 165 Hz 5K felbontás és 330 Hz QHD között, 1 ms-os (GtG) válaszidővel párosítva. A VESA DisplayHDR 1000 tanúsítvány és az akár 1250 nit csúcsfényerő gondoskodik róla, hogy az élénk csúcsfények, a lángok intenzitása és a villanások élessége látványosan valósághű legyen – mély, kontrollált feketékkel kiegészítve.

A világ legnagyobb, 52 colos 5K2K 240 Hz-es gaming monitora

Az LG UltraGear evo 52 colos G9 (52G930B) új kategóriát teremt a nagy méretű gaming kijelzők között: a világ legnagyobb 5K2K gaming monitora, amely példátlan képernyőméret-opciót kínál az UltraGear evo termékcsaládon belül. A hatalmas méret mellé 240 Hz-es képfrissítési sebesség társul, így a monitor következetes reakciókészséget és megőrzött képminőséget biztosít.

A monumentális képernyő a standard 42 colos, 16:9-es kijelzők függőleges látványvilágát hozza, miközben vízszintesen kitágul, 12:9-es panorámanézetet kínálva. Ez a forma 33 százalékkal szélesebb munkaterületet ad, mint egy standard UHD monitor. Az 1000R görbület körbeöleli a perifériás látómezőt, a zavartalan elmerülésért. A látványt a VESA DisplayHDR™ 600 minősítés is igazolja, amely élénk színeket és mély kontrasztot biztosít.

„Az új UltraGear evo egyértelmű fordulópontot jelent, és jelzi a kompromisszumok korszakának végét a gaming kijelzők teljesítményében. Az olyan, iparági elsőnek számító innovációkkal, mint az 5K AI felskálázás, a termékcsalád garantálja, hogy akár a tökéletes feketéket, akár a páratlan fényerőt, akár a hatalmas képméretet keresik a játékosok, ugyanazt a magas szintű teljesítményt, képtisztaságot és magával ragadó élményt kapják nagy felbontásban” – mondta Lee Choong-hwoan, az LG Media Entertainment Solution Company kijelző üzletágának vezetője. „Ez az a kiválóság, amellyel nemcsak a B2C gaming piacra, hanem a precizitásvezérelt B2B megoldások területére is elvisszük a nagy felbontású technológiát – például az orvosi monitorok esetében.”

A kategóriája mércéjét megemelő LG UltraGear evo kínálatot a CES 2026 kiállításon is bemutatják. A látogatók két zónában tapasztalhatják meg az evo termékcsalád kiváló képminőségét: a Reddit gaming közösségei által inspirált „Dream Setup” térben, valamint egy SimCraft által működtetett autóverseny-szimulációban, amely az új 39 colos GX9-et is csatasorba állítja.

Az új evo széria mellett a CES 2026 nyitónapján világszerte megkezdődik az UltraGear™ GX7 (27GX790B) értékesítése is. A 27 colos gaming monitor QHD Primary RGB Tandem OLED kijelzőt, 540 Hz-es képfrissítési sebességet és Dual-Mode funkciót (HD 720 Hz) kínál, megfelelve a leglelkesebb játékosok magas elvárásainak.

____________________________________________________________________________________________

* Az MI-funkciók – köztük az 5K AI Upscaling, az AI Scene Optimization és az AI Sound – kizárólag a készülékbe épített (on-device) MI-megoldással felszerelt 39GX950B és 27GM950B modelleken érhetők el.

# # #

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.