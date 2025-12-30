Az LG a „Zero Labor Home” víziójának részeként a CES 2026-on bemutatja otthoni robotját

BUDAPEST, 2025. december 30. – Az LG Electronics (LG) a 2026. január 6-9. között Las Vegasban megrendezésre kerülő CES 2026-on mutatja be új otthoni robotját, az LG CLOiD-t. Az LG otthoni robotika terén elért folyamatos fejlődését jelképező CLOiD-t úgy tervezték, hogy a beltéri háztartási feladatok széles körét el tudja végezni: növeli a mindennapok kényelmét és javítja az életminőséget azáltal, hogy az otthon menedzselését hatékonyabbá, intuitívabbá teszi.

Az otthoni asszisztensként pozicionált LG CLOiD az LG „Zero Labor Home, Makes Quality Time” vízióját testesíti meg: azt a jövőt, ahol a technológia jelentősen csökkenti a mindennapi házimunka terheit, így a felhasználók még inkább a számukra fontos emberekre és pillanatokra fókuszálhatnak. A robot fontos mérföldkő a vállalat hosszú távú célja felé vezető úton, hogy a felhasználókat megszabadítsa a házimunkák időigényes feladataitól.

A mai életterekhez optimalizált LG CLOiD-t úgy építették, hogy az otthonunkon belül számos feladat elvégzésére képes legyen. Két csuklós karját olyan motorok működtetik, amelyek természetes mozgásokhoz hasonló, sokoldalú mozgást tesznek lehetővé. Mindkét kezén öt külön-külön működtethető ujj garantálja a fejlett ügyességet, így a CLOiD finom motorikus kontrollt igénylő, kényes és precíz feladatokat is el tud végezni.

Az LG CLOiD központi eleme a fejébe integrált chipkészlet, amely a robot „agyaként” működik. Ezt kijelző, hangszóró, kamera és szenzorok sokasága egészíti ki, amelyek lehetővé teszik a kifejező kommunikációt, a természetes hanginterakciót és az intelligens navigációt. Az LG Affectionate Intelligence technológiájára építve a CLOiD célja, hogy érzékelje a környezetét, természetes és felhasználóbarát módon kommunikáljon, illetve az ismétlődő interakciók alapján idővel finomítsa a válaszait – így a hétköznapi feladatokban egyre személyre szabottabb támogatást nyújtson.

Az LG a robotikára a jövő egyik kulcsfontosságú növekedési motorjaként tekint, és felgyorsítja az innovációt ebben a stratégiai jelentőségű szektorban. Ennek részeként a vállalat a Home Appliance Solution Company-n belül létrehozta a HS Robotics Lab-et, hogy megkülönböztető technológiákra tegyen szert, valamint tovább erősítse robotikai alapkompetenciáit és termékeinek versenyképességét. Ezzel párhuzamosan az LG a vezető koreai és nemzetközi robotikai vállalatokkal közös kutatási kezdeményezésekre és stratégiai partnerségekre törekszik.

A CES 2026 látogatói az LG standjánál (15004, Las Vegas Convention Center) kipróbálhatják az LG CLOiD-t és számos valós életből vett „Zero Labor Home” forgatókönyvet.

