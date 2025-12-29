Az LG AI technológiával definiálja újra a prémium háztartási készülékeket a 2026-os CES-EN

BUDAPEST, 2025. december 29. – Az LG Electronics (LG) a 2026. január 6-9. között, Las Vegasban megrendezésre kerülő CES-en mutatja be prémium LG SIGNATURE márkájának következő korszakát. A tíz évnyi innovációt megünneplő, legújabb LG SIGNATURE kollekció kibővített termékpalettával érkezik, amely erőteljes AI-képességeket és emelt szintű formatervezést ötvöz, miközben megőrzi a márkára jellemző, időtálló, visszafogott luxus megjelenést.

Az LG AI Core-Tech által támogatott új LG SIGNATURE termékvonal fejlett intelligenciával teszi gördülékenyebbé és kényelmesebbé a mindennapokat. A készülékek AI-alapú funkciókkal és generatív AI-megoldásokkal kínálnak személyre szabott élményeket, a felhasználói kényelem maximalizálására tervezve.

A bemutató központi eleme az új LG SIGNATURE hűtőszekrény, amely megtestesíti az LG intelligens konyháról alkotott vízióját. A nagy nyelvi modell (LLM - Large Language Model) technológiára épülő, társalgási AI-jal felszerelt hűtőszekrény természetes nyelvi alapú interakciókat tesz lehetővé, és személyre szabott javaslatokkal segíti a felhasználót.¹ Az új, 6,8 hüvelykes LCD-kijelző kiegészíti az LG fejlett AI-technológiáit, és hozzájárul az optimális frissességhez szükséges hűtési szintek fenntartásához. Emellett az AI Fresh funkció a felhasználói minták alapján figyeli a hőmérséklet-ingadozásokat, és előhűti a belső teret – akár két órával a várható ajtónyitás előtt.

A még kényelmesebb használat érdekében az LG SIGNATURE Smart InstaView™ hűtőszekrény a ThinQ™ Food segítségével egyszerűsíti az élelmiszerek kezelését: a belső kamera támogatásával azonosítja az alapanyagokat, recepteket javasol, és kreatív helyettesítéseket ajánl a hűtőben található tételek alapján.² Ha éppen nincs használatban, a T-OLED InstaView panelen elegáns minták jeleníthetők meg, amelyek hangulatosabbá teszik a teret, és a konyhát kifejező, inspiráló térré alakítják.

A sütési élményről az LG SIGNATURE sütők (LG SIGNATURE Oven Range) gondoskodnak, olyan funkciókkal, mint a Gourmet AI: a sütő belsejében elhelyezett AI-kamera több mint 85 ételfajtát ismer fel, és automatikusan kiválasztja az ideális sütési beállításokat. Az AI Browning funkció figyeli, ahogy a kenyér sül, és a ThinQ appon keresztül értesítést küld, amikor eléri az előre beállított pirultságot. Az okostelefonos kapcsolódás további lehetőségeket nyújt: valós idejű figyelést, a főzés végén time-lapse összefoglalót, valamint egyszerű megosztást a közösségi médiában.

Az új SIGNATURE termékvonal hű marad az LG kifinomult minimalista (Refined Minimal) dizájnidentitásához, melyet a letisztult, vízszintes vonalvezetés, az egyedi arany díszítések és az aprólékos kidolgozás jellemez. A legújabb termékek az elegáns formát a nagy kapacitással és a továbbfejlesztett, AI-alapú teljesítménnyel ötvözik, a márka kiválóságra épülő örökségét tükrözve.

Az LG három új LG SIGNATURE dizájnkollekciót mutat be, Seamless (egységes), Iconic (ikonikus) és Tailored (testreszabott) néven. A cél, hogy a vásárlók szabadon választhassanak a saját igényeikhez és személyes stílusukhoz legjobban illeszkedő termékek közül. A legmagasabb teljesítményelvárások szerint fejlesztett kollekciók markáns anyaghasználattal teremtenek magabiztos jelenlétet az otthonokban. Ezzel a megközelítéssel összhangban az LG regionális stratégiáinak erősítésével és a globális felsőkategóriás piacokon történő növekedésének felgyorsításával kívánja bővíteni prémium ügyfélkörét. Az LG SIGNATURE emellett az olasz prémium bútormárkával, a Poliformmal közösen kialakított, immerzív tereket is bemutat, megmutatva, hogyan illeszkednek a készülékek a luxus enteriőrökbe, és miként teremtenek tudatosan tervezett, prémium életmódmegoldásokat.

„Az LG SIGNATURE a dizájnt, a teljesítményt és az élményt összehangolt egésszé formálja, újradefiniálva az otthoni luxus jövőjét, és új mércét állítva a prémium háztartási készülékek kategóriájában” – mondta Baek Seung-tae, az LG háztartásigép-megoldások üzletágának (Home Appliance Solution Company) elnöke. „A 10. évfordulóját ünneplő, kibővített LG SIGNATURE termékcsalád továbbra is vezető szerepet tölt be a globális piacon azon vásárlók számára, akik kifejezőbb, magasabb színvonalú életstílusra vágynak.” A CES 2026 látogatói január 6-9. között az LG standjánál (#15004, Las Vegas Convention Center) ismerhetik meg az új LG SIGNATURE termékvonal legfrissebb újdonságait.

Bár az USA-ban most bemutatásra kerül ez az új termékcsalád, az európai piacon várni kell még a bevezetésre.

¹ A válaszok pontossága a felhasználói inputtól és az üzemeltetési körülményektől függően változhat.

² A felismerési eredmények az élelmiszer típusától és elhelyezésétől függően változhatnak.

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.