We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Az LG AI technológiával definiálja újra a prémium háztartási készülékeket a 2026-os CES-EN
A vállalat bemutatja kibővített, mesterséges intelligenciával támogatott SIGNATURE termékcsaládját
BUDAPEST, 2025. december 29. – Az LG Electronics (LG) a 2026. január 6-9. között, Las Vegasban megrendezésre kerülő CES-en mutatja be prémium LG SIGNATURE márkájának következő korszakát. A tíz évnyi innovációt megünneplő, legújabb LG SIGNATURE kollekció kibővített termékpalettával érkezik, amely erőteljes AI-képességeket és emelt szintű formatervezést ötvöz, miközben megőrzi a márkára jellemző, időtálló, visszafogott luxus megjelenést.
Az LG AI Core-Tech által támogatott új LG SIGNATURE termékvonal fejlett intelligenciával teszi gördülékenyebbé és kényelmesebbé a mindennapokat. A készülékek AI-alapú funkciókkal és generatív AI-megoldásokkal kínálnak személyre szabott élményeket, a felhasználói kényelem maximalizálására tervezve.
A bemutató központi eleme az új LG SIGNATURE hűtőszekrény, amely megtestesíti az LG intelligens konyháról alkotott vízióját. A nagy nyelvi modell (LLM - Large Language Model) technológiára épülő, társalgási AI-jal felszerelt hűtőszekrény természetes nyelvi alapú interakciókat tesz lehetővé, és személyre szabott javaslatokkal segíti a felhasználót.¹ Az új, 6,8 hüvelykes LCD-kijelző kiegészíti az LG fejlett AI-technológiáit, és hozzájárul az optimális frissességhez szükséges hűtési szintek fenntartásához. Emellett az AI Fresh funkció a felhasználói minták alapján figyeli a hőmérséklet-ingadozásokat, és előhűti a belső teret – akár két órával a várható ajtónyitás előtt.
A még kényelmesebb használat érdekében az LG SIGNATURE Smart InstaView™ hűtőszekrény a ThinQ™ Food segítségével egyszerűsíti az élelmiszerek kezelését: a belső kamera támogatásával azonosítja az alapanyagokat, recepteket javasol, és kreatív helyettesítéseket ajánl a hűtőben található tételek alapján.² Ha éppen nincs használatban, a T-OLED InstaView panelen elegáns minták jeleníthetők meg, amelyek hangulatosabbá teszik a teret, és a konyhát kifejező, inspiráló térré alakítják.
A sütési élményről az LG SIGNATURE sütők (LG SIGNATURE Oven Range) gondoskodnak, olyan funkciókkal, mint a Gourmet AI: a sütő belsejében elhelyezett AI-kamera több mint 85 ételfajtát ismer fel, és automatikusan kiválasztja az ideális sütési beállításokat. Az AI Browning funkció figyeli, ahogy a kenyér sül, és a ThinQ appon keresztül értesítést küld, amikor eléri az előre beállított pirultságot. Az okostelefonos kapcsolódás további lehetőségeket nyújt: valós idejű figyelést, a főzés végén time-lapse összefoglalót, valamint egyszerű megosztást a közösségi médiában.
Az új SIGNATURE termékvonal hű marad az LG kifinomult minimalista (Refined Minimal) dizájnidentitásához, melyet a letisztult, vízszintes vonalvezetés, az egyedi arany díszítések és az aprólékos kidolgozás jellemez. A legújabb termékek az elegáns formát a nagy kapacitással és a továbbfejlesztett, AI-alapú teljesítménnyel ötvözik, a márka kiválóságra épülő örökségét tükrözve.
Az LG három új LG SIGNATURE dizájnkollekciót mutat be, Seamless (egységes), Iconic (ikonikus) és Tailored (testreszabott) néven. A cél, hogy a vásárlók szabadon választhassanak a saját igényeikhez és személyes stílusukhoz legjobban illeszkedő termékek közül. A legmagasabb teljesítményelvárások szerint fejlesztett kollekciók markáns anyaghasználattal teremtenek magabiztos jelenlétet az otthonokban. Ezzel a megközelítéssel összhangban az LG regionális stratégiáinak erősítésével és a globális felsőkategóriás piacokon történő növekedésének felgyorsításával kívánja bővíteni prémium ügyfélkörét. Az LG SIGNATURE emellett az olasz prémium bútormárkával, a Poliformmal közösen kialakított, immerzív tereket is bemutat, megmutatva, hogyan illeszkednek a készülékek a luxus enteriőrökbe, és miként teremtenek tudatosan tervezett, prémium életmódmegoldásokat.
„Az LG SIGNATURE a dizájnt, a teljesítményt és az élményt összehangolt egésszé formálja, újradefiniálva az otthoni luxus jövőjét, és új mércét állítva a prémium háztartási készülékek kategóriájában” – mondta Baek Seung-tae, az LG háztartásigép-megoldások üzletágának (Home Appliance Solution Company) elnöke. „A 10. évfordulóját ünneplő, kibővített LG SIGNATURE termékcsalád továbbra is vezető szerepet tölt be a globális piacon azon vásárlók számára, akik kifejezőbb, magasabb színvonalú életstílusra vágynak.” A CES 2026 látogatói január 6-9. között az LG standjánál (#15004, Las Vegas Convention Center) ismerhetik meg az új LG SIGNATURE termékvonal legfrissebb újdonságait.
Bár az USA-ban most bemutatásra kerül ez az új termékcsalád, az európai piacon várni kell még a bevezetésre.
_______________________________________________________________________________
¹ A válaszok pontossága a felhasználói inputtól és az üzemeltetési körülményektől függően változhat.
² A felismerési eredmények az élelmiszer típusától és elhelyezésétől függően változhatnak.
# # #
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.
- Előző
/content/lge/hu/hu/az-lg/sajtokozlemenyek/az-LG-AI-technologiaval-definialja-ujra-a-premium-haztartasi-keszulekeket-a-2026-os-CES-ENisCopied
paste