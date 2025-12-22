Szerezd vissza a karácsonyt! – üzeni az LG

Az LG budapesti showroomjában tartott sajtóbemutatóval indította útjára a koreai márka beépíthető konyhai eszközeinek megújuló kínálatát. A PR fókuszú kampány – amelyért a Mediator felel – média-együttműködésekkel és influencer tartalmakkal egészül ki decemberben.

Az LG 2022-ben jelent meg beépíthető mosogatógépeivel a magyar piacon, mostanra azonban a portfólió teljes konyhai sorozattá (https://www.lg.com/hu/beepitheto-keszulekek/) bővült: az új generációs mosogatógép mellé beépíthető sütő, indukciós főzőlap és beépíthető mikró is érkezik. A cél, hogy azoknak az urbánus, igényes vásárlóknak kínáljanak megoldást, akik a legkorszerűbb designelvárásoknak megfelelő konyhát szeretnének, de nem akarnak lemondani a nagy teljesítményről, a kényelemről és a kézzelfogható időmegtakarításról – különösen az év legkritikusabb konyhai időszakában, karácsonykor.

Szerezd vissza a karácsonyt!

A kampány központi gondolata egyszerű és nagyon emberi: a karácsony ne a konyhai logisztikáról, a kapkodásról és a leégett tepsikről szóljon, hanem arról, hogy visszakapjuk az ünnepet magunknak és azoknak, akikkel együtt szeretnénk lenni. Az LG ezt az insightot „Az élet szép” (Life’s Good) szlogenjéhez híven fogalmazza újra márkaszinten: az új beépíthető készülékek nem csupán látványos „kütyük”, hanem láthatatlan háttérsegítők, amelyek leveszik a vállunkról a sokórás előkészítés, a párhuzamosan futó fogások és az óriási halom mosatlan terheinek jelentős részét, és valódi örömforrássá alakítják a konyhai műszakot.

A kreatív kiindulópont egy erős, valós insight: karácsonykor a konyha sok háztartásban „burnout-zónává” válik. A többfogásos menü, a párhuzamosan készülő fogások, a maratonira nyúló mosogatás és az utolsó pillanatos bevásárlás együtt állítják elő azt a helyzetet, amikor a házigazda az ünnep nagy részét a sütő és a mosogató között ingázva tölti. Erre a problémára válaszol a kampány: az LG azt mutatja meg, hogyan lehet ugyanezt kevesebb stresszel, jobban átgondolt konyhai folyamattal, okosabban használt eszközökkel megélni.

„A Szerezd vissza a karácsonyt! üzenet egyszerre beszél a fő célcsoporthoz – azokhoz, akik a család karácsonyi menüjéért felelnek, jellemzően nők – és tágabban mindenkinek, aki ismeri a >>mindenki jól érzi magát, csak én állok egész nap a konyhában<< élethelyzetet” – mondja Szili Krisztián, az LG Magyarország marketing csoportvezetője. A kampány az LG beépíthető konyhai eszközeit nem pusztán termékváltásként, hanem szemléletváltásként pozicionálja: a konyha nem harctér, hanem élménytér.

Ennek a koncepciónak kézzelfogható megjelenítése volt a sajtó képviselői és influencerek körében tartott főzőbemutató, ahol a márka éles helyzetben demonstrálta az új beépíthető paletta előnyeit. Tóth Szilárd a SALT Michelin-csillagos séfje, a Konyhafőnök zsűritagja személyében olyan hiteles szakmai arcot választottak ehhez, aki egyszerre ismert a gasztronómiai és a szélesebb tévés közegben. A séf végig a koncepció kulcsszereplőjeként volt jelen: közérthető, gyakorlatias tippekbe ágyazva, élő főzés közben fordította le a technológiát hétköznapi nyelvre, miközben megtanulhattuk, hogyan kerülhetjük el, hogy teljesen széthulljunk a menü elkészítése közben.

„Szilárd, akivel már dolgoztunk együtt korábban, elsőként merült fel, mint aki hitelesen tudja képviselni az üzenetet” – mondja egy a kampány kapcsán Tóth György, a Mediator PR&Strategy Directora. Gyakorlatilag az első pillanattól bekapcsolódott a munkába a séf, akihez a lelki értelemben is fenntartható karácsony gondolata nagyon közel áll, hiszen a zöld csillagot több alkalommal is kiérdemelt SALT-ban is fenntartható konyhát visz.

A december közepi sajtóeseményt követően a kampány az év végéig fut médiaegyüttműködésekkel (szerkesztőségi és márkázott tartalmak, hirdetések), influencer tartalmakkal, Pinterest hirdetéssel és online sales promócióval (https://www.lg.com/hu/beepitheto-termekek-promocio/) kiegészülve. A kampányhoz kapcsolódó további natív tartalmakban, interjúkban a karácsonyi időszak kihívásainak nemcsak technológiai, hanem gasztronómiai és pszichológiai vetülete is előkerül.

