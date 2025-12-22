Pszichológus válaszol - Hogyan lehet az idei karácsony a valódi pihenés időszaka?



BUDAPEST, 2025. december 22. – A karácsony hagyományosan a szeretet, a családi együttlétek, az ajándékozás, és persze a finom lakomák időszaka. Mégis sokan élik meg stresszhelyzetként, teljesítményhajszaként ezt az időszakot, melynek eredményeként nemcsak kiégnek akkora, amikorra alkalmuk lenne igazán pihenniük, de nem is tudják megélni az ünnepeket. Az LG Szelényi Bence pszichológussal járt utána, hogyan érdemes hozzáállni az ünnepi készülődéshez.

„Azt gondolom, hogy minden ember saját magát vetíti bele a karácsonyi készülődésbe. A pszichológiai kutatásokból tisztán látszik: mindenki egyedi szemüvegen keresztül nézi a világot. Te egy picit más kék színt látsz az égen, mint a barátod, neked picit mást jelent a düh, mint a testvérednek, és neked mást jelent a karácsony, mint a családodnak” – mutat rá Szelényi Bence. Ezek a gyerekkori mintáink, amelyek hatnak arra, ahogyan értelmezzük a dolgokat, például a karácsonyt. Valaki meghitt békés készülődésnek érzi, valaki pedig komoly teljesítményhelyzetnek. „A karácsonyi időszakban, amikor sok elintézni való van – főzés, ajándékvásárlás, családlátogatás – felerősödhet a nyomás. Ha pedig valaki alapvetően is érzékeny a nyomásra, hiszen ilyen sémája, pszichés szemüvege van, az nyomásként is fog tekinteni erre az időszakra” – teszi hozzá a pszichológus, aki szerint ezzel semmi gond nincs, hiszen egyrészt van valós alapja a rengeteg teendő miatt, másrészt eredhet a gyerekkorunkból. A gyerekkorunkért pedig nem mi vagyunk a felelősek. „A kérdés inkább az, mit kezdünk vele, hiszen azért már mi vagyunk a felelősek” – összegzi a szakember.

Mégis, mit tehetünk a karácsony visszaszerzése érdekében? „Figyeljünk oda magunkra. Figyeljük a testünk, az agyunk és az érzelmeink jelzéseit. Ha egy dolgot tanácsolhatnék csak az embereknek az ez lenne: fogadd el és éld meg az érzelmeidet, mert jelezni szeretnének neked valamit” – javasolja Szelényi Bence. A szakember szerint a pozitív érzelmeket könnyű megélni, de szerinte fontos, hogy éljük meg a negatívat is, a szorongást, a félelmet, a tehetetlenséget, a szégyent, hiszen jelezni szeretnének nekünk valamit. Ha például nagy nyomást érzünk, hogy nagyon jó ebédet kell főzni, figyeljük meg, hogy milyen érzelmek és gondolatok jönnek fel, ha beengedjük és megvizsgáljuk ezt a nyomást. Kiderülhet, hogy például meg szeretnénk felelni anyukánk szigorú elvárásainak. „Ha erre rájössz, máris tudod mi a megoldás: értékeld magadat és figyelj oda a saját igényeidre az anyukádé helyett. Nem kell megfelelned másoknak” – mutat rá.

A pszichológus szerint az egyenlőtlen munkaterhelést és kiégést a korábbi hagyományok felülvizsgálatával is lehet enyhíteni. A családi minták gyakran azért jöttek létre, mert egykor hasznosak voltak, funkciójuk volt. Pl. mindig az anyuka főz, az apuka hozza karácsonyfát. „Igen ám de ha már két éve műfát használnak, így az apukának nincs annyi feladata, mint az anyukának, de az anyukának mégis megmaradt a főzés? Ez egyenlőtlenséget eredményez” – mutat rá. A szakember szerint a hagyományok fontosak, de ne ragaszkodjunk hozzájuk túl erősen, ha több nehézséget okoznak. Teljesen rendben van máshogy csinálni, mint eddig! A változás elérésében pedig fontos szerep jut az érzelmek és sérelmek felismerésének és az asszertív kommunikációnak.

A karácsonyi időszakban a közösségi médiába felbukkanó „tökéletes” képek is fokozhatják a nyomást. „Az összehasonlítás emberi dolog. Annyira, hogy több kutatás bizonyítja, hogy inkább olyan alap emberi jelenségnek érdemes tekinteni, mint a légzés vagy az emberi kapcsolatok fontossága. Tehát ha összehasonlítod magad, tudd: nem vagy egyedül” – mutat rá. Mit lehet tenni ez ellen? „Gyakran a pszichológia sem mond mást, mint amit a józan ész diktál. Ha összehasonlítod magad másokkal a közösségi médián, ami miatt alkalmatlannak, gyengének, rossznak érzed magadat, akkor ne használd erre az időre a közösségi médiát” – mondja Szelényi Bence, aki szerint bátran eldönthetjük, hogy a karácsonyi időszakban a social médiát csak üzenetváltásra használjuk, vagy akár teljesen kivonjuk az életünkből.

A szakember szerint tehát a legfontosabb, hogy karácsonykor is próbáljuk megérteni és megélni az érzelmeinket, ugyanakkor ne helyezzük magunkat háttérbe, húzzuk meg a határainkat, és merjünk változtatni a szokásainkon, ha úgy érezzük helyénvalónak.

De mi a helyzet a konyhában?

Sokan az ünnepek alatt a legtöbb időt a konyhában töltik – nem mindegy, hogy hogyan. „Sokat segíthetünk magunknak, ha tudatosan választjuk meg, milyen konyhai eszközökkel dolgozunk. Jó, ha a sütőnkben vannak automata programok, időzítő, melegen tartás vagy akár gőz, Air Sous-Vide és Air Fry funkció – így kevesebbet kell a hőfokon és perceken aggódni, és többet tudunk az asztal körül ülni” – mutat rá Kékesi Martin, az LG termékspecialistája. Ugyanígy tehermentesíthet egy indukciós főzőlap, ahol gyorsan reagál a hőfok, van „boost” funkció a villámgyors forraláshoz, vagy flex zóna, amihez nem kell az edényméretet igazítani. A mikrónál is sokat számít, ha nem csak melegít, hanem van grill, kombinált üzemmód, vagy akár előre beállított menü. „Ilyenkor egy gombnyomással megoldhatunk egy-egy fogást vagy melegítést, ahelyett, hogy újra és újra számolgatnánk az időt” – teszi hozzá a háztartási elektronikai szakember.

A mosogatásnál pedig egy modern mosogatógép valóban „lelki egészségügyi befektetés” lehet: a rugalmas belső tér, a gőzös programok, az automatikus ajtónyitás a jobb szárításért mind azt szolgálják, hogy ne mi álljunk éjfélig a mosogató fölött.

Ha tehetjük, érdemes olyan konyhai eszközöket választani, amelyek nem csak esztétikusak, hanem tényleg levesznek a vállunkról feladatokat. Az LG – ahol nemcsak a szlogen, hanem az emberközpontú tervezési filozófia is azt üzeni, hogy „Life’s Good” – nemrég bemutatott beépíthető konyhai eszközeit úgy alakították ki, hogy érdemi segítséget adjanak a mindennapi (és ünnepi) konyhai terhek csökkentésében. Nem oldanak meg mindent helyettünk, de segítenek abban, hogy a karácsony ne a folyamatos rohanásról, hanem újra az együtt töltött időről szóljon.

