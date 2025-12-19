Debütál az LG Micro RGB evo – az LG eddigi legfejlettebb LCD tévéje, az OLED-ek AI-processzorának precizitásával

BUDAPEST, 2025. december 19. – Az LG Electronics (LG) a 2026-os CES-en mutatja be első, zászlóshajónak szánt RGB tévéjét, az LG Micro RGB evo-t, amely a CES 2026 Innovation Awards egyik nyertese.[1] A Micro RGB technológiát és az LG tévék eddigi legkisebb, egyenkénti RGB LED-jeit alkalmazó kijelző jelentős előrelépést jelent a MiniLED-ekhez képest.

Az LG Micro RGB evo jelentős előrelépés a Micro RGB technológiában: az OLED-re jellemző precizitással vezérli az RGB LED-es háttérvilágítást – 13 évnyi LG OLED-technológia kiválóságát emelve át az RGB kategóriába. A teljesítményt a frissen továbbfejlesztett Dual AI Engine-alapú α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3 motor hajtja, amely a Dual Super Upscaling funkcióval egyszerre kétféle AI-felbontásnövelés feldolgozására képes. Ez növeli az élességet, emellett természetes és egységes képet eredményez, a lehető legmagasabb szintű képminőséggel.

Ez a hatalmas feldolgozási kapacitás teszi lehetővé az áttörést jelentő RGB Primary Color Ultra technológiát is, amely a teljes színskálát lefedő színvisszaadásra képes. Az LG Micro RGB evo kiemelkedő színtartományát az Intertek is tanúsítja: a BT.2020, a DCI-P3 és az Adobe RGB színterek lefedettsége egyaránt 100% – vagyis a termék a lehető legmagasabb színreprodukcióra képest. Ez optimális pontosságot eredményez a digitális szerkesztéstől a HDR mozis tartalmakon át a következő generációs kijelzőtechnológiákig.

A színpontosságot a Micro Dimming Ultra technológia egészíti ki, amely több mint ezer fényerő-szabályozási zónát hangol össze, rendkívüli precizitással. Ezzel kimagasló kontrasztteljesítményt ér el az LCD tévék között, tűpontos fényerő- és színszabályozással hozva elő a legapróbb részleteket is a sötét és a világos jelenetekben egyaránt.

Az innováció nemcsak a képminőségben, hanem a felhasználói élményben is megjelenik. A felület teljesen személyre szabható a díjnyertes webOS platformon keresztül: elérhető a Voice ID, az AI Picture/Sound Wizard, valamint a személyre szabott „My Page” kezdőképernyő. A továbbfejlesztett AI Concierge, az AI Chatbot és az AI Search pedig tovább javítja a nézői élményt azáltal, hogy segít a felhasználóknak könnyedén felfedezni a tartalommal kapcsolatos információkat.

„Minden kijelző célja a lehető legvalósághűbb vizuális megjelenítés – az LG Micro RGB evo-val pedig egy olyan mérföldkövet értünk el, amely korábban lehetetlennek tűnt ebben a kategóriában” – mondja Park Hyoung-sei, az LG média- és szórakoztatóelektronikai megoldásokért felelős üzletágának elnöke. „A bevezetés az RGB technológia új korszakát jelöli, amely újradefiniálja az iparági mércéket, hogy kompromisszumok nélküli teljesítményt nyújtson azon vásárlóknak, akik kivételes színpontosságot várnak el.”

Az LG Micro RGB evo (MRGB95 modell) 100, 86 és 75 hüvelykes méretekben lesz elérhető.

A 2026-os CES látogatói 2026. január 6-9. között a vállalat standjánál (#15004, Las Vegas Convention Center) ismerkedhetnek meg az LG legújabb szórakoztatóelektronikai megoldásaival.

[1] A 100 hüvelykes MRGB95B modell CES 2026 Innovációs Díjat nyert.

