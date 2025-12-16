A konyhánkon is múlik, hogy stresszmentes lesz-e a karácsony

BUDAPEST, 2025. december 16. – Az ünnepek előtt sokunknak ismerős érzés, amikor a karácsonyi készülődés inkább rohanás, mint öröm, és a fél napot a konyhában állva töltjük. Tóth Szilárd, a budapesti SALT étterem Michelin-csillagos séfje, a Konyhafőnök zsűritagja szerint ezen igenis tudunk változtatni: ha okosabban tervezzük meg a menüt, tudatosabban vásárolunk, és jobban kihasználjuk a konyhánkban lévő eszközöket, akkor az ünnepi főzés nem nyűg, hanem közös élmény lehet. Ebben segíthetnek az LG új, beépíthető konyhai készülékei is, amelyeket Szilárd az elsők között próbálhatott ki itthon.

Hogyan szerezzük vissza a karácsony nyugalmát? – séftippek otthonra

Szilárd szerint a stresszmentes karácsony azzal kezdődik, hogy nem az utolsó pillanatban kapunk észbe. Azt javasolja, legalább két héttel az ünnepek előtt üljünk le, írjuk össze a menüt, és gondoljuk végig, mit bír el a konyhánk – hány fogást akarunk egyszerre készíteni, mennyi edény fér be a sütőbe, hogyan tudunk párhuzamosan dolgozni. Ha ezt átgondoljuk, jóval kisebb eséllyel lesz úrrá konyhánkon a káosz december 24-én.

Bár a kreativitás a szakmája része, karácsonykor ő sem a kísérletezést javasolja. Ilyenkor ne akarjunk egyszerre új technológiákat és bonyolult fogásokat kipróbálni. Azt is kéri, hogy szánjunk időt a sütőnk, a főzőlapunk, a mikrónk programjainak átnézésére: egy nyugodt reggelen a kávé mellett simán belefér, hogy felfedezzük, mit tudnak az eszközeink.

A bevásárlást is érdemes több részre bontani. A tartós dolgokat – liszt, konzerv, ital, fűszer – akár már egy héttel előre megvehetjük, a friss alapanyagokat pedig közvetlenül az ünnep előtt. Szilárd szerint nagy hiba, ha „biztos, ami biztos” alapon túl sokat veszünk mindenből: már azzal is jót teszünk magunknak és a környezetünknek, ha nagyjából kiszámoljuk, mekkora adagra lesz szükség, és legfeljebb 20 százalékkal számolunk fölé. Érdemes a szezonális alapanyagokra építeni – ezek általában finomabbak, kedvezőbb árúak és környezetbarátabbak is. A séf szerint jó ötlet fejben a szilvesztert is bevonni a tervezésbe. Ha okosan csináljuk, a karácsonyi maradékok nem a hűtő hátuljában kötnek ki.

Szilárd arra is emlékeztet, hogy nem kell mindent egyedül vinnünk a vállunkon. Vonjuk be a családot: valaki szeletelhet, más teríthet, a gyerekek segíthetnek a sütik díszítésében. Nem gyengeség segítséget kérni – sőt, szerinte ez a saját „lelki fenntarthatóságunk” része. „Ez csak néhány tipp, amivel lelkileg és ökológiailag is fenntarthatóbb az ünnep. Szerezzük vissza a karácsonyt!”– foglalja össze.

Okos konyha, kevesebb stressz – így segítenek az LG beépíthető készülékei

Az ünnepi menü főszereplője sokszor a sütő. Az LG InstaView™ beépíthető sütővel úgy készíthetünk nagyobb húsokat vagy többfogásos vacsorát, hogy közben nem kell állandóan ajtót nyitogatnunk: elég kétszer rákoppintanunk az üvegre, és már látjuk, hogyan áll az étel. A nagy, 76 literes sütőtérben kényelmesen elférnek az ünnepi tepsik, a különböző sütési módok – például az Air Fry, a Air SousVide vagy a gőzös funkciók – pedig segítenek abban, hogy kívül ropogós, belül szaftos fogásokat készítsünk külön extra eszközök nélkül. A Wi-Fi kapcsolatnak köszönhetően pedig az LG ThinQ™ alkalmazásból is ránézhetünk, hol tart a sütés.

Az indukciós főzőlap abban segít, hogy ne a tűzhelyre várjunk egész nap. A Flex zóna segítségével összekapcsolhatjuk a főzőfelületeket, így a nagy lábasok, grill-lapok is kényelmesen elférnek rajta, és egyszerre több adagot tudunk készíteni. A Boost funkcióval villámgyorsan fel tudjuk forralni a vizet vagy felforrósítani a serpenyőt, a csúszkás érintővezérlés pedig egyszerűvé teszi a hőfok beállítását. A letisztult, fekete üvegfelület szépen illeszkedik a többi beépíthető készülékhez, így a konyha nemcsak jól működik, de jól is néz ki.

Az LG beépíthető mikrohullámú sütője sokkal több, mint egy „melegítős doboz”. A 25 literes belső térben kisebb tálak és tepsik is kényelmesen elférnek, a grill és a kombinált programok pedig arra is jók, hogy rápirítsunk a sajtokra, megpirítsuk a rakott ételek tetejét, vagy gyors, ropogós fogásokat készítsünk, amikor már a vendégek az asztalnál ülnek. A 8 automata program megkönnyíti a dolgunkat – kiválasztjuk, mit készítünk, a készülék elintézi az időzítést –, az egyérintéses nyitás és a gyermekzár pedig a gyors és biztonságos használatot támogatja.

A közös vacsora után jönne a „feketeleves”: a mosogatás. Az LG QuadWash™ beépíthető gőzös mosogatógéppel ezt is sokkal könnyebben megoldhatjuk. A négy, több irányú mozgást végző szórókar és a TrueSteam™ gőz együtt dolgozik a makacs szennyeződéseken, így kevesebb olyan tányér vagy edény marad, amit másodszor is el kellene mosni, a poharak pedig szép fényesre száradnak. A rugalmas belső térrel a nagy lábasok, magas poharak és az evőeszközök is kényelmesen elférnek, az automatikus ajtónyitás pedig a program végén friss levegőt enged a gépbe, hogy a lehető legtökéletesebben száradjanak az edények.

Hazánkban 2025 végén az LG webáruházában indul az új beépíthető konyhai készülékek értékesítése, ezt követően pedig fokozatosan a hazai kereskedelmi partnerek kínálatában is megjelennek majd. A cél, hogy a következő években a sütők, főzőlapok, mikrók és mosogatógépek mellé további beépíthető konyhai készülékek – többek között beépíthető hűtők – érkezzenek, és minél több otthonban segítsenek abban, hogy a karácsony a konyhai rohanás helyett újra az együtt töltött időről szóljon.

# # #

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.