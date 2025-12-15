We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Az LG mesterséges intelligenciával teszi még okosabbá az autózást
Az LG új, mesterséges intelligencia-alapú fedélzeti rendszerrel készül a CES 2026-ra
BUDAPEST, 2025. december 15. – A mobilitási technológiák területén globális vezetőnek számító LG Electronics (LG) a 2026-os CES kiállításon (amit Las Vegasban rendeznek meg 2026. január 6-9. között) mutatja be új, mesterséges intelligencia-alapú fedélzeti platform (AI Cabin Platform) technológiáját. A kifejezetten az autóipari nagy teljesítményű számítástechnikai (HPC – High-Performance Computing) rendszerekre tervezett, innovatív fedélzeti platform generatív mesterséges intelligenciát (AI) használ, amelyet a Qualcomm Technologies, Inc. Snapdragon® Cockpit™ Elite platformja hajt.
Az LG az AI fedélzeti rendszert (AI Cabin Platform) először privát bemutatóján tárja a közönség elé a közelgő CES-en. A vendégek egy digitális műszerfalon próbálhatják ki az AI fedélzeti rendszert, és első kézből láthatják az AI által meghatározott jármű (AIDV – AI-defined vehicle) koncepcióját, amely új mobilitási paradigmát jelent a szoftveralapú jármű (SDV – software-defined vehicle) után.
Az AI fedélzeti rendszer generatív AI-modelleket – például vizuális-nyelvi modelleket (VLM), nagy nyelvi modelleket (LLM), valamint képgeneráló modelleket – alkalmaz az LG járműfedélzeti infotainment (IVI) rendszerében, megnyitva az utat az intelligens, helyzettudatos vezetési élmények új korszaka felé.
A Snapdragon Cockpit Elite által biztosított nagy számítási teljesítménynek köszönhetően az összes AI-számítás helyben, magában a járműben történik, külső szerverrel való kommunikáció nélkül. Ez valós idejű, stabilabb működést tesz lehetővé, miközben erősíti az adatvédelmet és az adatbiztonságot azzal, hogy kiküszöböli a felhőalapú megoldásokból fakadó sebezhetőségeket.
Az AI fedélzeti rendszer a jármű külső és belső kameráiból származó adatok alapján elemzi a forgalmi környezetet és a vezető állapotát, így valós idejű, személyre szabott támogatást tud nyújtani. Ha például egy közeli jármű sávváltásba kezd, és a rendszer úgy érzékeli, hogy a vezető ezt még nem vette észre, a platform proaktívan, személyre szabott figyelmeztetést adhat: „Éppen egy autó sorol be a sávba, amelyben haladsz. Kérlek, figyelj az útra és vezess óvatosan.”
Emellett a platform képes a külső környezethez igazodó, személyre szabott infotainment-felületek generálására is. Ha a vezető például egy havas estén zenét hallgat, a rendszer az ehhez illő háttérképet hozhat létre a lejátszófelületen – például utcai lámpák között hulló hópelyhekkel vagy ünnepi díszbe öltöztetett falusi jelenettel –, és olyan kontextusfüggő javaslatokat is tehet, mint: „Gyönyörű, havas este van. Ajánljak néhány téli hangulatú dalt?”
Az LG és a Qualcomm Technologies korábban, a 2025-ös CES-en fedték fel együttműködésüket, közös HPC platformjuk bemutatásával. Ez egy olyan nagy teljesítményű számítástechnikai megoldás, amely az IVI és a fejlett vezetéstámogató rendszereket (ADAS) egyetlen vezérlőegységben egyesíti. A Qualcomm Technologies Snapdragon Ride™ Flex System-on-Chip (SoC) megoldására épülő platform többféle járműfunkciót egyesít egyetlen vezérlőben, amit a piac a kiemelkedő teljesítmény és a költséghatékonyság sikeres ötvözéséért méltatott.
„Bizonyított technológiánkra és globális bizalmi tőkénkre építve tovább bővítjük együttműködéseinket a Qualcomm Technologieshoz hasonló innovátor partnerekkel, hogy a mobilitás világát az SDV-szintről az AIDV-korszakba emeljük” – mondja Eun Seok-hyun, az LG járműipari megoldások üzletágának (Vehicle Solution Company) elnöke. – „Az AI fedélzeti rendszerrel olyan mobilitási élményt teremtünk, amely nemcsak érti a vezetőket, hanem proaktívan reagál igényeikre és preferenciáikra is – így minden utazás egyedileg személyre szabottá válik.”
# # #
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.
