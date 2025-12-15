Az LG mesterséges intelligenciával teszi még okosabbá az autózást

BUDAPEST, 2025. december 15. – A mobilitási technológiák területén globális vezetőnek számító LG Electronics (LG) a 2026-os CES kiállításon (amit Las Vegasban rendeznek meg 2026. január 6-9. között) mutatja be új, mesterséges intelligencia-alapú fedélzeti platform (AI Cabin Platform) technológiáját. A kifejezetten az autóipari nagy teljesítményű számítástechnikai (HPC – High-Performance Computing) rendszerekre tervezett, innovatív fedélzeti platform generatív mesterséges intelligenciát (AI) használ, amelyet a Qualcomm Technologies, Inc. Snapdragon® Cockpit™ Elite platformja hajt.

Az LG az AI fedélzeti rendszert (AI Cabin Platform) először privát bemutatóján tárja a közönség elé a közelgő CES-en. A vendégek egy digitális műszerfalon próbálhatják ki az AI fedélzeti rendszert, és első kézből láthatják az AI által meghatározott jármű (AIDV – AI-defined vehicle) koncepcióját, amely új mobilitási paradigmát jelent a szoftveralapú jármű (SDV – software-defined vehicle) után.

Az AI fedélzeti rendszer generatív AI-modelleket – például vizuális-nyelvi modelleket (VLM), nagy nyelvi modelleket (LLM), valamint képgeneráló modelleket – alkalmaz az LG járműfedélzeti infotainment (IVI) rendszerében, megnyitva az utat az intelligens, helyzettudatos vezetési élmények új korszaka felé.

A Snapdragon Cockpit Elite által biztosított nagy számítási teljesítménynek köszönhetően az összes AI-számítás helyben, magában a járműben történik, külső szerverrel való kommunikáció nélkül. Ez valós idejű, stabilabb működést tesz lehetővé, miközben erősíti az adatvédelmet és az adatbiztonságot azzal, hogy kiküszöböli a felhőalapú megoldásokból fakadó sebezhetőségeket.

Az AI fedélzeti rendszer a jármű külső és belső kameráiból származó adatok alapján elemzi a forgalmi környezetet és a vezető állapotát, így valós idejű, személyre szabott támogatást tud nyújtani. Ha például egy közeli jármű sávváltásba kezd, és a rendszer úgy érzékeli, hogy a vezető ezt még nem vette észre, a platform proaktívan, személyre szabott figyelmeztetést adhat: „Éppen egy autó sorol be a sávba, amelyben haladsz. Kérlek, figyelj az útra és vezess óvatosan.”

Emellett a platform képes a külső környezethez igazodó, személyre szabott infotainment-felületek generálására is. Ha a vezető például egy havas estén zenét hallgat, a rendszer az ehhez illő háttérképet hozhat létre a lejátszófelületen – például utcai lámpák között hulló hópelyhekkel vagy ünnepi díszbe öltöztetett falusi jelenettel –, és olyan kontextusfüggő javaslatokat is tehet, mint: „Gyönyörű, havas este van. Ajánljak néhány téli hangulatú dalt?”

Az LG és a Qualcomm Technologies korábban, a 2025-ös CES-en fedték fel együttműködésüket, közös HPC platformjuk bemutatásával. Ez egy olyan nagy teljesítményű számítástechnikai megoldás, amely az IVI és a fejlett vezetéstámogató rendszereket (ADAS) egyetlen vezérlőegységben egyesíti. A Qualcomm Technologies Snapdragon Ride™ Flex System-on-Chip (SoC) megoldására épülő platform többféle járműfunkciót egyesít egyetlen vezérlőben, amit a piac a kiemelkedő teljesítmény és a költséghatékonyság sikeres ötvözéséért méltatott.

„Bizonyított technológiánkra és globális bizalmi tőkénkre építve tovább bővítjük együttműködéseinket a Qualcomm Technologieshoz hasonló innovátor partnerekkel, hogy a mobilitás világát az SDV-szintről az AIDV-korszakba emeljük” – mondja Eun Seok-hyun, az LG járműipari megoldások üzletágának (Vehicle Solution Company) elnöke. – „Az AI fedélzeti rendszerrel olyan mobilitási élményt teremtünk, amely nemcsak érti a vezetőket, hanem proaktívan reagál igényeikre és preferenciáikra is – így minden utazás egyedileg személyre szabottá válik.”

