Beépíthető konyhai készülékek 10%, 15%, vagy akár 20% kedvezménnyel!

A fenti ajánlatunk kizárólag az alább felsorolt készülékekre az LG Webáruházban 2025. december 8. – 2026. január 31. között, vagy a készlet erejéig történő vásárlások esetén vehető igénybe!
A promócióban résztvevő egyes termékek előrendelhetők, ezért a kiszállítás időpontjáról kérjük tájékozódjon a termékoldalakon!
A promócióban felsorolt 10% kedvezmény a feltüntetett árból automatikusan levonásra kerül a készülék kosárba helyezésekor!
Az ajánlatban szereplő termékek köre a promóció ideje alatt változhat!
Az ajánlatban szereplő készletek elérhetősége limitált, az árak változtatásának jogát fenntartjuk. A jelen promócióban biztosított kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók.
A promóció 15% és 20% kedvezménye csak a jelen promóciós oldalon felsorolt termékekre vonatkozik és a kosár végösszegéből vonódik le. Amennyiben a vásárló a jogszabály által biztosított 14 napos elállási jogát gyakorolja, részben, vagy egészben elveszti a jogát a kedvezményre. Ennek következtében az általa visszaküldött készülék vagy készülékek árának jóváírásakor, a második, vagy harmadik készülékre vagy készülékekre adott kedvezmény összege levonásra kerül a jóváírásból a visszaküldést követően megmaradó darabszámok függvényében, amennyiben továbbra is jogosult a kedvezményre.