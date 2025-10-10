About Cookies on This Site

Beépíthető konyhai készülékek 10%, 15%, vagy akár 20% kedvezménnyel!

Akár 0% THM Cofidis hitellel
60 napos visszaküldési garanciával.

Stílus és innováció a konyhában!

Alakítsa át konyháját a legújabb beépíthető konyhai készülékeinkkel az LG Webáruházból!
Beépíthető sütőink, főzőlapjaink, mosogatógépeink és mikrohullámú sütőink nemcsak elegáns megjelenést, hanem kiemelkedő teljesítményt és innovatív funkciókat kínálnak, hogy bármely étel elkészítése élménnyé váljon.

10% kedvezmény minden az LG Webáruházban kapható beépíthető konyhai készülékre!

15% kedvezmény a promócióban résztvevő 2 termék együttes vásárlásakor

20% kedvezmény a promócióban résztvevő legalább 3 termék együttes vásárlásakor

További kedvezmények

Mivel a konyhafelújítás és az új készülékek beszerelése időigényes lehet, ezért most 60 napig visszaküldheti a promócióban résztvevő termékeinket.

Ráadásul a kiválasztott terméket akár 4 havi részletben 0% THM Cofidis hitellel is fizetheti.

Válasszon a promócióban résztvevő innovatív termékeink közül kettőt most 15% kedvezménnyel, vagy legalább hármat 20% kedvezménnyel az LG Webáruházból,
és biztos lehet benne, hogy tökéletesen illeszkednek majd konyhájába, ahol hosszú távon számíthat megbízható működésükre.

A promóció időtartama:
2025. december 8. – 2026. január 31.

Több termék, nagyobb kedvezmény

Még több előny az LG Webáruházban

*Ingyenes házhozszállítás: az ingyenes kiszállítás Magyarország területén érvényes, regisztrált vásárlóknak az LG Webáruházban kapható TV, audio, monitor, projektor, porszívó, mikrohullámú sütő, mosogatógép, WashTower termékekre.

A készülék beépítésére még nem talált szakembert?
Hívja ügyfélszolgálatunkat ahol szakértőink segítenek a megfelelő szakember kiválasztásában!

A fenti ajánlatunk kizárólag az alább felsorolt készülékekre az LG Webáruházban 2025. december 8. – 2026. január 31. között, vagy a készlet erejéig történő vásárlások esetén vehető igénybe!
A promócióban résztvevő egyes termékek előrendelhetők, ezért a kiszállítás időpontjáról kérjük tájékozódjon a termékoldalakon!

A promócióban felsorolt 10% kedvezmény a feltüntetett árból automatikusan levonásra kerül a készülék kosárba helyezésekor!

Az ajánlatban szereplő termékek köre a promóció ideje alatt változhat!

Az ajánlatban szereplő készletek elérhetősége limitált, az árak változtatásának jogát fenntartjuk. A jelen promócióban biztosított kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók.

A promóció 15% és 20% kedvezménye csak a jelen promóciós oldalon felsorolt termékekre vonatkozik és a kosár végösszegéből vonódik le. Amennyiben a vásárló a jogszabály által biztosított 14 napos elállási jogát gyakorolja, részben, vagy egészben elveszti a jogát a kedvezményre. Ennek következtében az általa visszaküldött készülék vagy készülékek árának jóváírásakor, a második, vagy harmadik készülékre vagy készülékekre adott kedvezmény összege levonásra kerül a jóváírásból a visszaküldést követően megmaradó darabszámok függvényében, amennyiben továbbra is jogosult a kedvezményre.

Az LG Webáruház által kínált hitel ajánlat futamideje: 4 hónap
Az LG Webáruház által kínált hitel THM értéke: 0,0%

HITELAJÁNLATUNK

Áruhitel referencia THM: 0,0%, (2 000 000 Ft hitelösszeg és 4 hónap futamidő esetén.)

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.


Fix, éves ügyleti kamat: 0%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 4 hónap.
Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet.
Önrész: 0 Ft.

 

 

A Search Engine Business Hungary Kft. a Magyar Cofidis Bank Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a https://www.cofidisbank.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekinthet meg, illetve tölthet le.

Érvényes: 2025.02.24. napjától visszavonásig, a webáruházban megjelölt termékekre.

A 0% THM Cofidis hitel bővebb részletei és feltételei