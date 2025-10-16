Az LG bemutatta a világ első 6K monitorát Thunderbolt™ 5 csatlakozással



Az LG Electronics (LG) bemutatta a világ első 6K felbontású monitorát, az UltraFine evo 6K (32U990A) modellt, amely Thunderbolt™ 5 csatlakozást is lehetővé tesz. Az LG új, prémium kategóriás, ultranagy felbontású monitorokat kínáló UltraFine evo márkája alatt debütáló modell elsősorban professzionális videószerkesztőknek, grafikusoknak és hasonló, nagy adatforgalmú folyamatokkal dolgozó alkotóknak készült. A kijelző a tűpontos 6K felbontás (6 144 x 3 456), a kiemelkedő színhűség és a nagy sebességű adatátvitel révén minden eddiginél gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

A 32U990A – mint a világ első Thunderbolt™ 5 csatlakozóval felszerelt 6K monitora – 2025-ben a CES innovációs díját és az iF dizájndíját is elnyerte. A hagyományosan Mac eszközökre optimalizált 5K kijelzőkből álló LG UltraFine sorozat örökségére építve az UltraFine evo márka újraértelmezi a professzionális kijelző fogalmát.

Az LG prémium monitora a kreatív szakmákban dolgozók igényeire reagál: amellett, hogy kifogástalan képi világot és olvashatóságot biztosít, a 32 hüvelykes, 6K HiDPI kijelző 224 PPI képpontsűrűséggel rendelkezik, így a különböző szövegeket tisztábban, a képeket pedig részletgazdagabban jeleníti meg. A gyárilag kalibrált színmegjelenítésnek köszönhetően – amely illeszkedik a macOS rendszerekhez is – az UltraFine evo a DCI-P3 színskála 98%-át és az Adobe RGB 99,5%-át lefedi, ezáltal pontos képmegjelenítést nyújt videós és képszerkesztési, valamint nyomdai munkákhoz is. A valósághű színeket és a konzisztens fényerőt a VESA DisplayHDR™ 600 minősítés garantálja. A kijelzőhöz egy új, ún. Studio Mode[1] funkció is érkezik, amely három mentett színbeállítási opciót kínál Mac eszközökhöz.

A 32U990A monitor a 6K felbontás révén 2,56-szor több pixellel rendelkezik, mint egy UHD 4K felbontású (3840 x 2160) monitor. Két ilyen eszköz kettős konfigurációja esetén pedig a felhasználók számára hatalmas munkaterület állhat rendelkezésre: közel ötször nagyobb, mint egyetlen UHD 4K monitor esetében. A Thunderbolt™ alapú rendszerek számára különösen előnyös, hogy ez a többmonitoros beállítás könnyen megvalósítható sorba kötéssel, ami tovább fokozza a multitasking hatékonyságát és optimalizálja a digitális munkafolyamatokat.

A monitor mindezek mellett munkaközpontként is szolgál: beépített KVM kapcsolóval és többportos csatlakozási lehetőséggel zökkenőmentes váltást tesz lehetővé a különböző munkafolyamatok között Mac és Windows alapú rendszerek esetében. Ezzel a felhasználók többek között a mobiltelefonos tartalmakat nagy méretben és optimális formátumban tekinthetik meg, miközben a gyártási feladatokra is könnyedén átválthatnak.

A Thunderbolt™ 5 kompatibilitás biztosítja a Mac eszközökkel való egyszerű integrációt, emellett nagy sebességű adatátvitelre képes központként szolgál SSD-k, eGPU-k és egyéb perifériák számára. Az akár 120Gbps egyirányú adatátvitel háromszor gyorsabb, mint a Thunderbolt 4, és támogatja a valós idejű 4K-s renderelést és a 8K RAW videofájlok gyors átvitelét – így a 32U990A monitor ideális AI-alapú videószerkesztési és a felbontásnövelést, felskálázást célzó munkafolyamatokhoz is.

A monitor szinte keret nélküli kialakítása erőteljes, tiszta, minimalista megjelenést és kiemelkedő felhasználói élményt nyújt. Az ergonomikus kialakítású monitor kényelmesen dönthető és forgatható, így hosszú ideig tartó munkafolyamatokhoz is ideális, és jól használható a vertikális formátumú tartalmakhoz, például a YouTube Shorts vagy az Instagram Reels videókhoz. A Thunderbolt™ 5 révén kevesebb kábelre van szükség, így a munkaterület rendezett és kevésbé zsúfolt maradhat még akkor is, amikor többmonitoros konfigurációval dolgoznak a felhasználók.

„Mivel manapság sok videó- és képszerkesztő szakember nagy volumenű, több projektből álló munkafolyamatokat kezel egy időben, kialakult egy természetes igény a pontos színmegjelenítés mellett a gyors csatlakozási lehetőségeket biztosító, ultranagy felbontású kijelzőkre” – mondta YS Lee, az LG média és szórakoztatóelektronika üzletágának IT termékekért felelős vezetője. „Az új UltraFine evo 6K maradéktalanul eleget tesz a kompromisszumok nélküli minőség iránti modern igényeknek: a professzionális alkotók gyorsabban, hatékonyabban és okosabban dolgozhatnak a lehető legjobb eredmények érdekében.”

Az UltraFine evo 6K monitor szeptember végén kerül forgalomba Dél-Koreában és Japánban, amit októberben globális bevezetés – beleértve az Egyesült Államokat és Európát is – követ.

[1] Ez a funkció bizonyos korai gyártási egységeken csak firmware-frissítéssel érhető el az LG Switch alkalmazáson keresztül.

