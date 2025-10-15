We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ezekkel a beállításokkal lesz tökéletes a játék a tévén
A játékélmény minősége messze nem csak a konzolon múlik: ha a tévé nincs megfelelően beállítva, a kép késhet, a mozgás elmosódhat, a sötét részek láthatatlanok maradhatnak, és a színek sem adják vissza pontosan az alkotók grafikai elképzelését. Pár percnyi időráfordítással viszont könnyedén finomhangolhatjuk a tévénket: az LG szakértői összegyűjtötték azokat a beállításokat, amelyekkel a különféle játékműfajokban a lehető legjobb lesz a gaming élmény.
Az LG okostévéken számos hasznos funkció elérhető a képi megjelenítés és a hangzás további javítására, viszont nem mindegyik lehetőséggel érdemes élni, ha játékra használjuk az eszközt. A magas minőségű gaming élmény pedig idéntől jóval szélesebb fogyasztói kör számára könnyebben elérhetővé vált. Az LG OLED és QNED készülékeken ugyanis felhőn keresztül játszhatunk Xbox játékokkal konzol nélkül - pusztán egy kontrollerre van szükségünk hozzá. Az LG OLED[1] tévéken pedig a világon elsőként már akár 4K felbontásban, 120 Hz-es képfrissítéssel és HDR támogatással is élvezhetjük a játékélményt.
Játékhoz kapcsoljuk ki az AI-t!
Bár a mesterséges intelligenciát alkalmazó képi funkciók – például az AI Picture Pro – jelentősen javíthatnak a megjelenítésen, a bemeneti jelet először ehhez fel kell dolgozniuk, ezért óhatatlanul valamennyi késleltetést generálnak. Az ilyen beállítások ugyanis AI segítségével elemzik a megjelenítendő képen a textúrákat, az arcokat, a különböző tárgyi elemeket és a szöveget, amihez normál esetben alig észrevehető, de a játékélmény szempontjából előnytelen időre van szükség. Ez a funkció leginkább az eredetileg gyengébb képi minőségű tartalmaknál – mint például a TV boxból érkező jel – lehet igazán hasznos. Az AI Brightness funkció a fényerőt igazítja a környezeti viszonyokhoz, ami szintén hasznos lehet a nappalinkban, játék közben azonban zavaró lehet, így ezt is érdemes kikapcsolni és manuálisan megválasztani az ideális fényerőt.
Érdemes ugyanakkor néhány funkciót bekapcsolni az LG OLED és QNED tévéken a legjobb játékélmény érdekében. A HDMI Deep Colorral megnyílik a HDR támogatás, ami még élethűbb képet biztosít, az ALLM (Auto Low Latency Mode) pedig csökkenti a bemeneti késleltetést – ez a lehetőség automatikusan játékmódba kapcsolja a készüléket, amint érzékeli a konzolt, így nincs is szükség manuális beállításra. A gördülékeny és akadásmentes megjelenítéshez pedig a VRR / G-Sync / FreeSync technológiát érdemes használni, ha a konzol támogatja ezeket. A webOS rendszerű tévéken a Game Dashboard menü játék közben is azonnali, gyors hozzáférést ad a legfontosabb beállításokhoz, így nem kell kilépni abból, ha változtatni szeretnénk valamin.
Játéktípusok eltérő igényekkel
Tovább bonyolítja a kérdést, hogy a különböző játéktípusokhoz más-más beállítás passzol. FPS játékoknál különösen fontos, hogy a sötétebb részek is jól láthatók legyenek – ebben segít a Black Stabilizer funkció, amely kiegyensúlyozza a képen a fehér és fekete árnyalatokat. Az RPG (Role-Playing Game) játékoknál általában kevéssé a gyors reakciók kerülnek a fókuszba, sokkal inkább a képi világ színei és annak részletessége: ebben az esetben az erősebb kontraszttal tudunk kísérletezni. Az RTS (Real-Time Strategy) típusú tételek esetében pedig kiegyensúlyozott kontrasztra és fénybeállításokra érdemes törekedni annak érdekében, hogy egy térkép vagy a pálya minden részletét megfelelően láthassuk. A Motion Pro gyors mozgást megjelenítő, például verseny vagy sportjátékok esetében segít élesebbé tenni a képet, más műfajnál viszont nem érdemes használni.
Mindegyik játéktípus esetben hasznunkra válhat a VRR (Variable Refresh Rate) bekapcsolása a bemeneti késleltetés csökkentése miatt, de ha hosszabb időt töltünk a képernyők előtt, a kékfény-szűrést is érdemes lehet bekapcsolni.
A játékélmény pedig elérhetőbb, mint valaha: az LG OLED és QNED okostévéin a márka Gaming Portal applikációján keresztül akár konzol nélkül is játszhatunk az Xbox Game Pass teljes kínálatával. Az LG és a MediaMarkt közös októberi promóciójában ráadásul most háromhavi ingyenes hozzáférést is kapunk az Xbox Game pass Ultimate játékaihoz a megjelölt LG AI TV-k megvásárlása esetén.
A díjmentes háromhavi előfizetést az első 150 vásárló igényelheti, akik az LG Ügyfélszolgálaton keresztül e-mailben regisztrálják vásárlásukat. A promóció a MediaMarkt magyarországi áruházaiban és a webáruházban egyaránt érvényes.
Az ajánlatban részt vevő modellek listája, valamint a részletes feltételek az LG hivatalos weboldalán találhatók.
