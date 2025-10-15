Ezekkel a beállításokkal lesz tökéletes a játék a tévén

A játékélmény minősége messze nem csak a konzolon múlik: ha a tévé nincs megfelelően beállítva, a kép késhet, a mozgás elmosódhat, a sötét részek láthatatlanok maradhatnak, és a színek sem adják vissza pontosan az alkotók grafikai elképzelését. Pár percnyi időráfordítással viszont könnyedén finomhangolhatjuk a tévénket: az LG szakértői összegyűjtötték azokat a beállításokat, amelyekkel a különféle játékműfajokban a lehető legjobb lesz a gaming élmény.

Az LG okostévéken számos hasznos funkció elérhető a képi megjelenítés és a hangzás további javítására, viszont nem mindegyik lehetőséggel érdemes élni, ha játékra használjuk az eszközt. A magas minőségű gaming élmény pedig idéntől jóval szélesebb fogyasztói kör számára könnyebben elérhetővé vált. Az LG OLED és QNED készülékeken ugyanis felhőn keresztül játszhatunk Xbox játékokkal konzol nélkül - pusztán egy kontrollerre van szükségünk hozzá. Az LG OLED[1] tévéken pedig a világon elsőként már akár 4K felbontásban, 120 Hz-es képfrissítéssel és HDR támogatással is élvezhetjük a játékélményt.

Játékhoz kapcsoljuk ki az AI-t!

Bár a mesterséges intelligenciát alkalmazó képi funkciók – például az AI Picture Pro – jelentősen javíthatnak a megjelenítésen, a bemeneti jelet először ehhez fel kell dolgozniuk, ezért óhatatlanul valamennyi késleltetést generálnak. Az ilyen beállítások ugyanis AI segítségével elemzik a megjelenítendő képen a textúrákat, az arcokat, a különböző tárgyi elemeket és a szöveget, amihez normál esetben alig észrevehető, de a játékélmény szempontjából előnytelen időre van szükség. Ez a funkció leginkább az eredetileg gyengébb képi minőségű tartalmaknál – mint például a TV boxból érkező jel – lehet igazán hasznos. Az AI Brightness funkció a fényerőt igazítja a környezeti viszonyokhoz, ami szintén hasznos lehet a nappalinkban, játék közben azonban zavaró lehet, így ezt is érdemes kikapcsolni és manuálisan megválasztani az ideális fényerőt.

Érdemes ugyanakkor néhány funkciót bekapcsolni az LG OLED és QNED tévéken a legjobb játékélmény érdekében. A HDMI Deep Colorral megnyílik a HDR támogatás, ami még élethűbb képet biztosít, az ALLM (Auto Low Latency Mode) pedig csökkenti a bemeneti késleltetést – ez a lehetőség automatikusan játékmódba kapcsolja a készüléket, amint érzékeli a konzolt, így nincs is szükség manuális beállításra. A gördülékeny és akadásmentes megjelenítéshez pedig a VRR / G-Sync / FreeSync technológiát érdemes használni, ha a konzol támogatja ezeket. A webOS rendszerű tévéken a Game Dashboard menü játék közben is azonnali, gyors hozzáférést ad a legfontosabb beállításokhoz, így nem kell kilépni abból, ha változtatni szeretnénk valamin.

Játéktípusok eltérő igényekkel

Tovább bonyolítja a kérdést, hogy a különböző játéktípusokhoz más-más beállítás passzol. FPS játékoknál különösen fontos, hogy a sötétebb részek is jól láthatók legyenek – ebben segít a Black Stabilizer funkció, amely kiegyensúlyozza a képen a fehér és fekete árnyalatokat. Az RPG (Role-Playing Game) játékoknál általában kevéssé a gyors reakciók kerülnek a fókuszba, sokkal inkább a képi világ színei és annak részletessége: ebben az esetben az erősebb kontraszttal tudunk kísérletezni. Az RTS (Real-Time Strategy) típusú tételek esetében pedig kiegyensúlyozott kontrasztra és fénybeállításokra érdemes törekedni annak érdekében, hogy egy térkép vagy a pálya minden részletét megfelelően láthassuk. A Motion Pro gyors mozgást megjelenítő, például verseny vagy sportjátékok esetében segít élesebbé tenni a képet, más műfajnál viszont nem érdemes használni.

Mindegyik játéktípus esetben hasznunkra válhat a VRR (Variable Refresh Rate) bekapcsolása a bemeneti késleltetés csökkentése miatt, de ha hosszabb időt töltünk a képernyők előtt, a kékfény-szűrést is érdemes lehet bekapcsolni.

A játékélmény pedig elérhetőbb, mint valaha: az LG OLED és QNED okostévéin a márka Gaming Portal applikációján keresztül akár konzol nélkül is játszhatunk az Xbox Game Pass teljes kínálatával. Az LG és a MediaMarkt közös októberi promóciójában ráadásul most háromhavi ingyenes hozzáférést is kapunk az Xbox Game pass Ultimate játékaihoz a megjelölt LG AI TV-k megvásárlása esetén.





A díjmentes háromhavi előfizetést az első 150 vásárló igényelheti, akik az LG Ügyfélszolgálaton keresztül e-mailben regisztrálják vásárlásukat. A promóció a MediaMarkt magyarországi áruházaiban és a webáruházban egyaránt érvényes.

Az ajánlatban részt vevő modellek listája, valamint a részletes feltételek az LG hivatalos weboldalán találhatók.

_______________________________________________________________________________________________

[1] A támogatott tévék közé tartoznak a 2025-ös LG OLED modellek, az év hátralévő részében pedig további platformokra és modellekre is ki lesz terjesztve a szolgáltatás.

# # #

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.