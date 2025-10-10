LG AI TV Xbox applikációval - külön konzol nélkül!

Vásárolj most megjelölt új LG OLED vagy QNED AI TV-t a MediaMarkt üzleteiben vagy webáruházában és zsebeld be a ráadás 3 hónap GamePass Ultimate előfizetést, amellyel egyszerűen, közvetlenül a tévédről, külön konzol csatlakoztatása nélkül játszhatsz többszáz Xbox játékkal.



Hogy juthatsz hozzá?

1) Vásárolj megjelölt LG OLED evo AI, LG OLED AI vagy LG QNED evo AI TV készüléket a Promóció időtartama alatt, bármely magyarországi MediaMarkt üzletben vagy a MediaMarkt Webáruházban!

2) Küldd el az LG Ügyfélszolgálatának a vásárlást igazoló számlát az ugyfelszolgalat@lge.com címre!

3) Miután az LG Ügyfélszolgálat ellenőrizte a vásárlás valódiságát, válasz e-mailben megkapod a 3 hónap GamePass Ultimate előfizetés aktiváláshoz használatos kódot, amelyet a https://www.xbox.com/hu-HU/redeem tudsz beváltani.

A promóció időtartama: 2025. október 1- október 31.

Az ezen időszakban történő vásárlásokhoz kapcsolódó igénylésekre legkésőbb 2025. november 5. 23:59-ig, vagy az első 150 igénylésig van lehetőség.

A promócióban részt vevő modellek teljes listájáért és a további részletekért és feltételekért kattints ide.

Nem találod az Xbox appot az LG Smart TV AI készülékeden?

Elérési útmutatóért és az Xbox applikáció működésével kapcsolatos további információkért kattints ide.