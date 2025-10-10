Skip to contentSkip to accessibility help
LG AI TV Xbox applikációval - külön konzol nélkül!

LG AI TV Xbox applikációval - külön konzol nélkül!

 

 

LG AI TV Xbox
applikációval
- külön konzol nélkül!

 

Zsebeld be a ráadás 3 hónap GamePass
Ultimate előfizetést a megjelölt új LG OLED AI
vagy LG QNED AI TV vásárlásod mellé!

LG AI TV Xbox applikációval - külön konzol nélkül!

 

Vásárolj most  megjelölt új LG OLED vagy QNED AI TV-t a MediaMarkt üzleteiben vagy webáruházában és zsebeld be a ráadás 3 hónap GamePass Ultimate előfizetést, amellyel egyszerűen, közvetlenül a tévédről, külön konzol csatlakoztatása nélkül játszhatsz többszáz Xbox játékkal.

 


Hogy juthatsz hozzá?

 

1) Vásárolj megjelölt LG OLED evo AI, LG OLED AI vagy LG QNED evo AI TV készüléket a Promóció időtartama alatt, bármely magyarországi MediaMarkt üzletben vagy a  MediaMarkt Webáruházban!

 

2) Küldd el az LG Ügyfélszolgálatának a vásárlást igazoló számlát az ugyfelszolgalat@lge.com címre!

 

3) Miután az LG Ügyfélszolgálat ellenőrizte a vásárlás valódiságát, válasz e-mailben megkapod a 3 hónap GamePass Ultimate előfizetés aktiváláshoz használatos kódot, amelyet a  https://www.xbox.com/hu-HU/redeem tudsz beváltani.

 

A promóció időtartama: 2025. október 1- október 31.
Az ezen időszakban történő vásárlásokhoz kapcsolódó igénylésekre legkésőbb 2025. november 5. 23:59-ig, vagy az első 150 igénylésig van lehetőség. 

 

A promócióban részt vevő modellek teljes listájáért és a további részletekért és feltételekért kattints ide

 

Nem találod az Xbox appot az LG Smart TV AI készülékeden?

Elérési útmutatóért és  az Xbox applikáció működésével kapcsolatos további információkért kattints ide.

Felhivjuk a figyelmed, hogy a GamePass Ultimate igénybevétele a 3 hónapos időszak időtartamán túl fizetési kötelezettséggel jár. A kód aktiválása után az XBOX GamePass Ultimate-re vontakozó Általános Szerződési Feltételek érvényesek (https://www.xbox.com/hu-HU/legal/subscription-terms#ultimate). A kód beváltása után az LG Electronics Magyar Kft. további felelősséget nem vállal.

 

A promóció kizárólag a magyarországi MediaMarkt hálózatában történő, bolti vagy online vásárlás esetén érvényes, a promóciós szabályzatban feltűntetett LG OLED evo AI, LG OLED AI és LG QNED evo AI készülékekre. A ráadás termék (GamePass Ultimate előfizetés) nem jár automatikusan a termékvásárlásához, azt külön kell igényelni a Promóciós szabályzatban foglaltak szerint. Az LG Electronics Magyar Kft. fenntartja a jogot a promóció időtartama alatt a promóciós feltételek megváltoztatására, illetve a promóció visszavonására. 