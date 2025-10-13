We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Búcsú a földgáztól – Hogyan oldjuk meg az új családi házak fűtését?
Az Otthon Start program révén számos család vághat bele saját ház építésébe. Bár továbbra is engedélyezett a földgázzal működő fűtési rendszerek kiépítése, az igazán korszerű, jövőálló és energiahatékony megoldást a hőszivattyúk jelentik. Az LG szakértője elmondja, költséghatékonysági szempontból miért verhetetlenek a hőszivattyús rendszerek.
A gyermekes családokat célzó CSOK Plusz, illetve a bizonyos településeken igénybe vehető áfavisszatérítés és falusi CSOK mellett immár az Otthon Start program keretében kínált, 3 százalékos, államilag támogatott lakáshitellel is számolhatnak azok, akik új családi ház építését fontolgatják. Egy építkezés megkezdése előtt számos döntésre van szükség a leendő épület kapcsán: mekkora ház fér bele a költségvetésbe és az előírásokba, milyen legyen a külső és a belső kialakítása, milyen anyagból készüljenek a falak, milyen legyen a tető, stb. Ugyanilyen fontos kérdés, hogy miként oldjuk meg a ház fűtését, valamint – az egyre gyakoribb nyári hőhullámokra gondolva – a hűtését.
Ha fűtésről van szó, a legkényelmesebb megoldást a földgázzal, valamint a villamos energiával működő rendszerek jelentik. Bár a sajtóban gyakran találkozni olyan hangzatos címekkel, amelyek szerint az EU hamarosan betiltja a gázkazánokat, a valóság ennél árnyaltabb. Arról nincs szó, hogy a meglévő kazánokat, cirkókat hamarosan le kellene szerelni, ugyanakkor tény, hogy az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament döntése értelmében 2040-től nem lehet majd fosszilis fűtési rendszereket beépíteni, helyettük pedig a hőszivattyús megoldásokat kell előnyben részesíteni. Egy ilyen rendszer télen-nyáron kizárólag villamos energiával üzemel, azaz beépítésével nincs többé szükség földgázra a fűtéshez és a melegvíz előállításához.
„A tervezéstől és a beépítéstől kezdve egészen az üzemeltetésig és az energiaszámláig bezárólag verhetetlen megoldást jelentenek költséghatékonysági szempontból az olyan hőszivattyús rendszerek, mint amilyenek például az LG Therma V megoldásai is. Egyrészt így egyetlen rendszerrel megoldható a lakás vagy ház hűtése, fűtése és a használati meleg víz előállítása. Másrészt mindehhez nem kell a kazánt, vezérlő berendezéseket, füstgáz-elvezetést terveztetnünk és kiépítenünk. Nincs továbbá szükség gázterv-engedélyre és a gázfűtéshez szükséges adminisztrációs folyamatra sem, és persze a kéményépítés, felújítás esetén pedig a kéménybélelés költsége is megspórolható, hiszen nincs lokális károsanyag-kibocsátás. Ezek a költségelőnyök az üzemeltetés során is jelentkeznek, hiszen csak egyetlen — ráadásul okos öndiagnosztikai megoldásokkal ellátott — rendszert kell karbantartani, és az időszakos kéményellenőrzési díjjal sem kell számolni” — mondta az LG magyarországi légkondicionáló üzletágának értékesítési vezetője. Falvi József hozzátette: „gyakran felmerül ellenérvként, hogy egy ilyen rendszer áramszünet esetén nem képes ellátni a feladatát. Ez jogos, ám ugyanez érvényes a gázfűtéses rendszerekre is, hiszen ott is szükség van áramra a keringető szivattyú és a vezérlés működtetéséhez.”
Vannak persze más, elektromos árammal működő megoldások is. Köztük a viszonylag alacsony kiépítési költség miatt népszerű alternatívának számítanak az infrapanelek, fűtőpanelek, ám az üzemeltetésük igen költséges lehet, hiszen míg 1 kWh energiát egy hagyományos kéményes gázkazán kb. 16-17, egy kondenzációs modern gázkazán pedig 14 forintból állít elő, addig az elektromos fűtés e formájánál ez a költség 40 forintra nő. A hőszivattyús rendszerek esetében ugyanakkor az 1 kWh energia előállításának költsége mindössze 12-13 forint, ami kedvezményes villamosenergia-tarifa esetén akár 7-8 forintra is mérséklődhet[1].
Ez az óriási hatékonyságkülönbség annak köszönhető, hogy a rendszer – hasonlóan egy légkondicionálóhoz vagy egy hűtőgéphez – a Carnot körfolyamat alapján működik. A kültéri egység kompresszorából emelt nyomású hűtőközeg gőz távozik, amelyet a fűtési rendszerben lévő vízközeg le tud kondenzálni és eközben a halmazállapotváltozáshoz szükséges hőenergiát fel tudja venni. A körfolyamat további fázisában pedig az expanziós szelepre áramló hűtőközeg folyadék kitágulása intenzív hűlést és halmazállapotváltozást okoz és az így kialakuló még mindig nedves gőz állapotban lévő hűtőközeg a hideg, elpárologtató hőcserélőben közvetlenül érintkezve a külső környezettel kerül ismét gőz (gáz) állapotba. Mivel a hűtőközegek párolgáshője nagyobb, mint a kompresszor által befektetett munka, így a körfolyamat végül nagyobb hasznos fűtési vagy hűtési energiát állít elő, mint amennyi áramot a kompresszor elfogyaszt. Mivel a kültéri egység a hőenergiát a környezetéből veszi át, a hőszivattyúval mozgatott hőenergia megújuló energiaforrásnak számít, ami növeli az épület energetikai besorolását, ezáltal a piaci értékét.
Gyakran felmerülő kérdés, hogy mégis hogyan tud ez a rendszer hőenergiát átvenni, ha odakint is hideg van. Ennek megértéséhez ismét a hőtan fő tételeihez kell nyúlnunk. A hő magától kizárólag egy melegebb pontból áramlik egy hidegebb pont felé, ezért fűtési üzemmódban a kültéri egység hőcserélője a környezeténél hidegebb kell, hogy legyen ahhoz, hogy hőt tudjon onnan felvenni. Tehát ha kint mínuszok vannak, a kültéri egység hőcserélője még a külső levegőnél is hidegebb. Így megtörténik a külső hőcsere, ezt hőt pedig a kompresszor magasabb nyomásra és hőmérsékletre emelve bent az épületben, mint fűtési hőenergiát adja át. A modern hőszivattyúk tehát alacsony hőmérsékleten is hatékonyan működnek, és bár hatékonyságuk csökkenhet nagyon hideg időben, a legtöbb berendezés képes jelentős hőt előállítani akár -25°C-on is.
Egy korszerű hőszivattyús megoldással ráadásul egyetlen rendszerrel, energiatakarékos módon lehet megoldani az épület fűtését, hűtését és használatimelegvíz-előállítását, vagyis nincs szükség külön kazánra, bojlerre és légkondicionálókra. Azért nem kell külön klímaberendezéseket telepíteni, mert ha fűtés helyett hűtésre van szükség, a hűtőkörfolyamatban megfordul a hűtőközeg áramlása: télen így a kültéri egység ventilátora hideget fúj (vagyis ún. elpárologtató funkciót lát el), miközben a rendszer a beltéri fűtési rendszerben keringő vizet melegíti, addig nyáron a kültéri meleg levegőt fúj (kondenzátor funkciót ellátva), és a vizet hűti. Az egységes rendszernek köszönhetően egyetlen központi vezérlő használható télen-nyáron, nincs szükség gáztervre, kéményre, nincs szén-monoxid-veszély és lokális légszennyezés sem. A modern levegő-víz hőszivattyúk ráadásul akár a meglévő radiátoros fűtési rendszerekhez is csatlakoztathatók, nemcsak padló- vagy fal-, illetve mennyezetfűtéshez, vagy fan coilokhoz.
Háttér
Nagy felfutás vár a hazai lakossági hőszivattyú-állományra
A KSH adatai[2] szerint 2022-ben a lakások közel 2%-a rendelkezett hőszivattyús fűtőberendezéssel, ám a 2010 után épült otthonokban már 13 százalékos volt ez az arány. A hőszivattyú elterjedtebb volt a budapesti agglomerációban, a Balaton körül és egyes megyei jogú városok környezetében (például Győr, Sopron, Pécs), valamint szigetszerűen néhány településen (pl. Paks, Szarvas). A vármegyék közül az országos átlagot Pest (2,7%), Veszprém (2,1%) és Győr-Moson-Sopron (1,8%) haladta meg. Ezzel szemben legkisebb arányban az észak-magyarországi lakások ellátottak hőszivattyús fűtőberendezéssel.
A következő években jelentős felfutás várható: a MAVIR előrejelzései[3] alapján a lakossági hőszivattyúk száma a jelenlegi, közel 85 ezres szintről 2030-ig 130 ezerre nőhet, míg egy dinamikusabb szcenáriót feltételezve a 188 ezer darab sem kizárt. 2035-re a konzervatív forgatókönyv már legalább 213 ezres állománnyal számol, de ennek a bő duplája is megvalósulhat.
