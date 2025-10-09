A porszívó története: a szőnyegseprőtől a vezeték nélküli állóporszívóig

A porszívó egy csodás találmány, amely segít tisztán tartani otthonunkat, ám hosszú út vezetett addig, hogy egy könnyű, elegáns és nagy teljesítményű vezeték nélküli géppel tarthassuk tisztán lakásunkat. A takarítás kényelmesebbé tételére csak a 19. század második felében születtek meg az első komolyabb próbálkozások. Az LG összefoglalta, honnan indult és hová jutott eddig a porszívók fejlődése.

Az első lépések – mechanikus szőnyegseprők és kézi vákuumok

A porszívók története a 19. század elejére nyúlik vissza, ugyanis 1811-ben a brit James Hume készítette el az első mechanikus seprűt. Ez azonban nem váltotta be a reményeket, hiszen több port vert fel, mint amennyit összeszedett. 1876-ban aztán Melville R. Bissell a felesége kérésére alkotta meg az úgynevezett „carpet sweeper”-t, amely kézi hajtással, forgó kefékkel gyűjtötte a port. Bár motor még nem működött benne, a háztartásokban forradalmi előrelépést jelentett. Nem sokkal később, 1869-ben Ives W. McGaffey megalkotta az első kézi pumpás vákuumot, amely már szívóhatással dolgozott, de körülményes volt a használata.

Gigantikus kezdetek – Hubert Cecil Booth és a „Puffing Billy”

1901-ben Hubert Cecil Booth, egy brit hídépítőmérnök találta fel az első gépi porszívót, a „Puffing Billy”-t. A szívóhatás elvét már sikerrel alkalmazta, de adottságai miatt főként ipari és nagyobb létesítmények takarítására volt alkalmas: óriási mérete miatt négyfős csapattal, lovaskocsin szállították házhoz, és 3 méteres tömlői voltak, amelyeket az ablakokon keresztül vezettek be az épületekbe.

A nagy áttörés – Spangler és Hoover

James M. Spangler 1907-ben létrehozta az első hordozható elektromos porszívót, amelyben egy elektromos ventilátor, forgó kefe és porzsák dolgozott együtt. A találmányára 1908-ban szabadalmat kapott, majd William „Boss” Hooverrel együttműködve megalapította a később legendássá vált Hoover vállalatot.

A 20. század fejlődése – a háztartások új alapdarabja

Az elektromos hálózat elterjedésével a porszívók egyre kisebbek, könnyebbek és praktikusabbak lettek. Megjelentek a kannás, majd az álló modellek, a szűrőrendszerek fejlődése pedig lehetővé tette, hogy a porszívó a mindennapok nélkülözhetetlen háztartási eszközévé váljon.

Robotporszívók és vezeték nélküli szabadság

A 21. század hozománya, hogy a porszívók már nem csak megkönnyítik a takarítást, de akár helyettünk is elvégzik azt, vagy akár dizájnelemként is megállják a helyüket az otthonokban. A robotporszívók mellett nagyobb hatékonyságuk miatt egyre több lakásban jelennek meg a vezeték nélküli, álló kivitelű porszívók. A korszerű akkumulátortechnológia és az erős, mégis könnyű motorok révén ma már a takarítás egyszerre lehet hatékony és kényelmes, miközben a készülékek formatervezése is egyre inkább illeszkedik a modern otthonok stílusához. Pont ilyenek az LG CordZeroTM Álló porszívói is: az A9T All-in-One Tower állomása nemcsak töltésre és tárolóként szolgál, hanem automatikusan ki is üríti a portartályt, az A9K modellel a két cserélhető akkumulátorának köszönhetően gond nélkül végigporszívózhatjuk az egész lakást, az A9 modellel pedig – rendkívül könnyű, mindössze 1,97 kilogrammos súlyánál fogva – már nem csak a padlót, de a plafonon megjelenő pókhálókat is egy pillanat alatt, könnyedén eltüntethetjük.

