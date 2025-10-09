We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
A porszívó története: a szőnyegseprőtől a vezeték nélküli állóporszívóig
A porszívó egy csodás találmány, amely segít tisztán tartani otthonunkat, ám hosszú út vezetett addig, hogy egy könnyű, elegáns és nagy teljesítményű vezeték nélküli géppel tarthassuk tisztán lakásunkat. A takarítás kényelmesebbé tételére csak a 19. század második felében születtek meg az első komolyabb próbálkozások. Az LG összefoglalta, honnan indult és hová jutott eddig a porszívók fejlődése.
Az első lépések – mechanikus szőnyegseprők és kézi vákuumok
A porszívók története a 19. század elejére nyúlik vissza, ugyanis 1811-ben a brit James Hume készítette el az első mechanikus seprűt. Ez azonban nem váltotta be a reményeket, hiszen több port vert fel, mint amennyit összeszedett. 1876-ban aztán Melville R. Bissell a felesége kérésére alkotta meg az úgynevezett „carpet sweeper”-t, amely kézi hajtással, forgó kefékkel gyűjtötte a port. Bár motor még nem működött benne, a háztartásokban forradalmi előrelépést jelentett. Nem sokkal később, 1869-ben Ives W. McGaffey megalkotta az első kézi pumpás vákuumot, amely már szívóhatással dolgozott, de körülményes volt a használata.
Gigantikus kezdetek – Hubert Cecil Booth és a „Puffing Billy”
1901-ben Hubert Cecil Booth, egy brit hídépítőmérnök találta fel az első gépi porszívót, a „Puffing Billy”-t. A szívóhatás elvét már sikerrel alkalmazta, de adottságai miatt főként ipari és nagyobb létesítmények takarítására volt alkalmas: óriási mérete miatt négyfős csapattal, lovaskocsin szállították házhoz, és 3 méteres tömlői voltak, amelyeket az ablakokon keresztül vezettek be az épületekbe.
A nagy áttörés – Spangler és Hoover
James M. Spangler 1907-ben létrehozta az első hordozható elektromos porszívót, amelyben egy elektromos ventilátor, forgó kefe és porzsák dolgozott együtt. A találmányára 1908-ban szabadalmat kapott, majd William „Boss” Hooverrel együttműködve megalapította a később legendássá vált Hoover vállalatot.
A 20. század fejlődése – a háztartások új alapdarabja
Az elektromos hálózat elterjedésével a porszívók egyre kisebbek, könnyebbek és praktikusabbak lettek. Megjelentek a kannás, majd az álló modellek, a szűrőrendszerek fejlődése pedig lehetővé tette, hogy a porszívó a mindennapok nélkülözhetetlen háztartási eszközévé váljon.
Robotporszívók és vezeték nélküli szabadság
A 21. század hozománya, hogy a porszívók már nem csak megkönnyítik a takarítást, de akár helyettünk is elvégzik azt, vagy akár dizájnelemként is megállják a helyüket az otthonokban. A robotporszívók mellett nagyobb hatékonyságuk miatt egyre több lakásban jelennek meg a vezeték nélküli, álló kivitelű porszívók. A korszerű akkumulátortechnológia és az erős, mégis könnyű motorok révén ma már a takarítás egyszerre lehet hatékony és kényelmes, miközben a készülékek formatervezése is egyre inkább illeszkedik a modern otthonok stílusához. Pont ilyenek az LG CordZeroTM Álló porszívói is: az A9T All-in-One Tower állomása nemcsak töltésre és tárolóként szolgál, hanem automatikusan ki is üríti a portartályt, az A9K modellel a két cserélhető akkumulátorának köszönhetően gond nélkül végigporszívózhatjuk az egész lakást, az A9 modellel pedig – rendkívül könnyű, mindössze 1,97 kilogrammos súlyánál fogva – már nem csak a padlót, de a plafonon megjelenő pókhálókat is egy pillanat alatt, könnyedén eltüntethetjük.
# # #
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.
/content/lge/hu/hu/az-lg/sajtokozlemenyek/a-porszivo-tortenete-a-szonyegseprotol-a-vezetek-nelkuli-alloporszivoigisCopied
paste